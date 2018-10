Suomalaiskriitikko raportoi paikan päältä Lontoon premiere-ensi-illasta: Tunteikas Bohemian Rhapsody sai yleisön eläytymään ja liikuttumaan

Next

Kari Salminen

"Queen-elokuva vaikeuksissa, ohjaaja erotettiin."

"Freddie Mercurya esittävä Rami Malek pelkää, että kaikki menee pieleen."

"Malek hyökkää moittijoita vastaan."

Tällaisia otsikoita elokuva on kerännyt jo ennen ilmestymistään, mutta nyt kaikki on kohdillaan.

Aivan mahtavaa. En tiennyt että näihin premiere-esityksiin pääsevät tavallisetkin ihmiset, mutta täällä ollaan, ihasteli turkulainen Anya Jeffrey.

Ollaan sentään uuden Queen-elokuvan Bohemian Rhapsodyn maailmanensi-illassa Wembleyllä.

Raadollinen, vaan ei siirappinen draama

Olen syvästi nöyrä ja kiitollinen tästä kunniasta, kiittelee lavalle tullut pääosan esittäjä Rami Malek.

Hänen ei tarvitsisi olla niin kovin nöyrä, koska hän on täyttä timanttia Freddie Mercuryn vaikeassa roolissa. Myös Anya Jeffrey ja hänen ystävänsa Juuso Hukkila ihmettelevät, kuinka yksi yhteen näyttelijät leffassa olivat esikuviensa kanssa.

Bohemian Rhapsody on yksi niistä harvinaisista rocktähtibioista, joissa selkeä imitaatio kääntyy voitoksi.

Elokuva antaa tunteikkaan ja jopa raadollisen kuvan viihdyttämään syntyneestä laulajasta, joka oli silti niin yksin näkemystensä, seksuaalisuutensa ja rakkaudenkaipuunsa kanssa. Turvanaan Mercurylla olivat lopulta vain alkuaikojen naisystävä sekä luksustalosta oman luolansa tehneet kissat.

Jotkut ovat jo ehtineet todeta elokuvan nähtyään, että Queen-konsernia nyt vetävät Brian May ja Roger Taylor todella inhoavat bändinsä edesmennyttä solistia, kun tällaisen kuvan antavat.

Ei sinne päinkään. Bohemian Rhapsody ei ole dokumentti vaan draama, ja sellaisia kerrotaan paljon aikaansaavista ja hankalista ihmisistä. Elokuva kertoo Freddien ja bändin tien alkuajoista eli vuodesta 1970 vaikeuden kausien kautta Live Aid -voittoon vuonna 1985, jossa nähty Queenin 20-minuuttinen show on arvioitu maailman parhaaksi live-esitykseksi.

Olisi tämä voinut olla paljon siirappisempi, sanoo Hukkila ja ihastelee, kuinka vaikuttavia näyttelijät hahmoista tekivät.

Voisi jopa sanoa, että näyttelijät tekivät siviilissä hiukan tylsistä mutta lavalla jumalallisista tähdistä kiinnostavampia kuin he oikeasti ovatkaan. Kun Roger Taylor ja Brian May tulevat elokuvan jälkeen lavalle, eivät he paljon mitään sano. Valkokankaalla nähtiin räiskyvämpiä tyyppejä.

Olen tosiasiassa melko tylsä tyyppi, sanoi Freddie Mercurykin muinoin haastattelussa.

Hän käytti koko showbisnes-uransa tehdäkseen kaikkea muuta kuin tylsiä asioita ja esittääkseen fantasiaolentoa parrasvaloissa. Elokuva katsoo kulissien taakse ja näkee pelokkaan ja epävarman ihmisen, joka loi itsensä uusiksi esiintyjänä.

Vakava psykologinen lataus

Elokuva keskittyy Mercuryn nousuihin ja laskuihin, koska hän oli sittenkin bändin todellinen voimalataus ja persoona. Ohjaaja Bryan Singer – vaikka riitautuikin tuottajien kanssa ja vaihdettiin lopussa toiseen – on tuonut elokuvaan vakavan psykologisen latauksen.

Bohemian Rhapsody on ulkopuoliseksi itsensä koko ikänsä tunteneen ihmisen elämän skaala aineiden väärinkäytön, rakkaudettoman seksin ja kalvavan yksinäisyyden alhoista valtaviin voittoihin.

Ainakin Lontoon ensi-illassa katsovat reagoivat tapahtumiin aivan kuin ne tapahtuisivat heille tässä ja nyt.

Queen ymmärsi ottaa yleisön viidenneksi jäsenekseen tekemään, laulamaan ja jyskyttämään jaloillaan biisejä. Nyt myös elokuva kaappaa yleisön eläytymään suorastaan fyysisesti. Ei ihan pieni saavutus bänditarinalta.