Nättien poikien Zeppelinistä diskoon ja stadionrockiin edennyt Queen oli instituutio, jota kuului inhota



Kari Salminen

Jotkut asiat sitä muistaa aina. Oma hetkeni on se, kun kannen perusteella valikoitunut LP Sheer Heart Attack lähti soimaan turkulaisen levykaupan kuuntelupisteessä loppuvuodesta 1974. Kuvassa neljä hikistä pitkätukkaista rokkaria makasi sikin sokin pimeässä huoneessa mustalla alustalla.

Tässä oli jotain outoa. Queen ei ollut tuttu nimi.

Alkoi ihmeellinen rantalomakuvaus Brighton Rock, jossa mies lauloi sekä Jennyn että Jimmyn osuudet. Se oli tivolimusiikkia hardrockina. Tarina katkesi useiksi minuuteiksi kitaroiden orkesteriteokseksi. Mitä tämä oikein oli?

Seuraavana vuonna kaikki tiesivät, mikä on Queen.

Albumi A Night at the Opera ja sen barokkisen mahtipontinen single Boheamian Rhapsody valloittivat maailman.

Vuonna 1974 Queen oli kolme albumia tehnyt, nättien poikien uusi Led Zeppelin, joka harrasti studiotaidetta. Yksikään ääni, mikään soundi tai kuljetus ei ollut ”aito”. Kaikki oli käsiteltyä ja kerroksellista. Kuorot ja orkestraatiot tulivat jostain muualta kuin rockista.

Erityinen katseenvangitsija oli baletista, oopperasta, kabareesta, sirkuksesta ja musikaalielokuvista vaikutteita napsinut Freddie Mercury riikinkukkomaisine teatterikujeineen.

Ne olivat Queenin kultaisia hetkiä. Kohta yhtye muotoili massiivisia hittejä tulevia stadion-vaiheitaan varten – sellaisia kuin We Will Rock You, We Are The Champions ja Another One Bites The Dust.

Sitten bändi sekosi New Yorkin gay-diskoon, valkaistuun rytmibluesiin ja ties mihin ennen kuin palasi vähitellen juurilleen. Queen oli instituutio, jota punkkarien ja vakavien rockharrastajien kuului inhota.

NytWe Will Rock -musikaalin, kahden epäonnisen, Paul Rodgersin ja Adam Lambertin kanssa tehdyn paluun ja monien kokoelmien ja arkistoaarteiden pauhun jälkeen saapuu sinetiksi elokuva Bohemian Rhapdsody. Se on monumentti monumentista.

Nuori Freddie Mercury lauloi mielenterveysongelmaisen taiteilijan Richard Daddin maalauksesta (Fairy Feller’s Master Stroke), fantasiaotusten tolkienilaisesta sodasta (Ogre Battle), prostituoidun tyylistä (Killer Queen), maailman iljettävimmästä managerista (Death on Two Legs), 20-luvun hahmoista (Bring Back That Leroy Brown), historiallisen yön kuningattarista (March of The Black Queen) tai vain jostain epämääräisestä, jota kukaan ei osaa tulkita (Seven Seas of Rhye).

Tuolloin Queenin poptaide oli täyttä surrealismia, vinoja leikkauksia, taideviitteitä ja mielikuvituksen oikkuja.

Sitä Queenia ei kauan kestänyt. Tilalle tuli stadionien korporaatio-Queen. Se bändi ei tuntunut edes tietävän, mistä ne alkuperäiset neronleimaukset syntyivät.