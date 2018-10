Uusi elokuva piirtää Queenin yksinäisen riikinkukon tarinan – Freddie Mercury oli melkein liikaa jopa itselleen, mutta juuri sopivasti yleisölleen

Freddie Mercuryn matka itäisiltä mailta läntiseksi idoliksi on kuin satu. Queenin tarina taas on yhtä paljon bisneksen kuin rockin teatteria.

Queen on samaa rockille kuin Abba popille. Molemmat vaikuttavat edelleen pysäyttämättömiltä rahakoneilta, vaikka huippuvuosista on jo aikaa.

Queenin antamista aiheista on tehty jo aiemmin musikaali nimeltä We Will Rock You. Nyt Bohemian Rhapsody -elokuva jatkaa mytologian paisutusta.

Bändin kitaristi Brian May ja basisti John Deacon vetäytyivät. He elivät onnellisesti parisuhteissa. Rumpali Roger Taylor sentään vietti melko vallatonta sinkkuelämää.

Mercury teki rockista mauttoman maukasta gay-teatteria. Termi on ”camp”. Se on ilakoimista keinotekoisuudella ja toisen asteen esittämisellä.

Hittejä

Queenin taidetta ja tiedettä

Queen oli neljä vahvaa persoonaa. Kaikki lauloivat ja kaikki myös sävelsivät listahittejä.

Muusikoilla oli taustallaan tutkintoja.

Kitaristi Brian May valmistui fysiikasta ja erikoistui myöhemmin tähtitieteeseen.

Rumpali Roger Taylor opiskeli hammaslääketiedettä ja biologiaa.

Basisti John Deaconin alaa oli elektroniikka.

Solisti Freddie Mercury opiskeli taidetta.

Listasimme muutaman Queen-klassikon ja mitä niistä ollaan tietävinään.

Another One Bites The Dust (Deacon)

Suurin hitti tuli yllättäen introvertilta basistilta. Raju funk-kappale, josta mustat radioasemat tekivät sensaation luulleen Freddietä mustaksi laulajaksi.

Bohemian Rhapsody (Mercury)

Kolmiosainen naamiohuvikertomus kypsymisestä homoseksuaaliseen identiteettiin. Alkaa balladina, jatkuu oopperamukaelmana ja loppuu raskaana rockina. Yksi rockhistorian järkäleistä.

Don’t Stop Me Now (Mercury)

Elämäniloa ja vauhtia pursuava menobiisi oli Mercuryn ylistys hurjalle disko-, gaybaari- ja huume-elämälle, mutta yleisö koki sen vain voimia tuovana ilotteluna. Kognitio- ja neurotutkija Jacob Jolij arvioi tämän historian tärkeimmäksi hyvän olon kappaleeksi sävellajia, lyriikkaa ja rytmiä analysoimalla.

We Are the Champions (Mercury)

Pöyhkeän uhon täyttämä laulu tehtiin tietoisesti jalkapallokatsomoiden ja yleisötilaisuuksien tilaukseen. Myöhemmin Lontoon yliopiston tutkijat julistivat matemaattisia menetelmiä käyttäen laulun kaikkien aikojen tarttuvimmaksi kappaleeksi.

We Will Rock You (May)

Urheilu- ja yleisötilaisuuksien vakiokappaleeksi niin ikään vakiintunut, primitiivisellä jalkojen tömistelyllä vaikutuksen tekevä, alkeellinen mutta tarttuva massojen kappale. Puheet Queenista protofasistisena bändinä saivat ainesta.

Love Of My Life (Mercury)

Kaunis rakkauslaulu, jonka merkityksestä kiistellään: onko se rakkaudenosoitus Mercuryn silloiselle miesrakastajalle vai hänen entiselle naisystävälleen ja elinikäiselle parhaalle ystävälle Mary Austinille.

Radio Ga Ga (Taylor)

Rumpalin säveltämä iso hitti, jota jopa monet fanit inhoavat. Metropolis-elokuvan tieteisdystopian kuvat vain vahvistivat yleisön marssille ja tahdissa taputtamaan kutsuvan kappaleen ”piilofasistista” tenhoa.

Who Wants To Live Forever (May)

Highlander-elokuvan soundtrackille tehty mahtipontinen kappale täynnä kuoleman romantiikkaa ja fantasian tähtipölyä.

Somebody To Love (Mercury)

Gospel-kierrätys monistettuine kuoroineen. Freddie Mercuryn tribuuttikonsertissa George Michael teki taidolla ja tunteella kunniaa laululle ja sen tekijälle.

I Want To Break Free (Deacon)

Laulu naisten tukahduttamisesta Coronation Streetiä parodioivalla videolla, jossa viiksi-Freddie ja pojat ovat pukeutuneet kotirouviksi. Video käytännössä kiellettiin Amerikassa.

Killer Queen (Mercury)

Viime vuosisadan alun salonkilaulujen aikoihin palaava kuvaus prostituoidusta sisältää homoseksuaalisenkin tason. Yksi musiikin historian täydellisistä lauluista.

Fairy Feller’s Master Stroke (Mercury)

Ei hitti, vaan osoitus säveltäjän kujeilevasta ja moniaineksisesta osaamisesta. Nimi tulee mielisairaalassa taidetta tehneen Richard Daddin samannimisestä taulusta, jonka kuvia ja sävyjä kappale tavoittaa aavemaisesti.

Queen

Haluatko tietää lisää?

Kirjoja

Matt Richards & Mark Lanthorne: Somebody To Love. The Life, Death and Legacy of Freddie Mercury. Bling Publishing 2016.

Peter Hince: Queen Unseen. My Life With The Greatest Rock Band Of The 20th Century. Music Press 2015.

Mark Blake: Is This The Real Life. The Untold Story of Queen. Aurum 2010.

Tv-dokumentteja

Queen: Days Of Our Lives (2011)

Queen: Mercury Rising (2010)