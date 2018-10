Suomesta vietiin viime vuonna yli viiden miljoonan euron edestä sotatarvikkeita Saudi-Arabiaan – Patrian vuosia kestänyt kranaatinheitinprojekti on yhä kesken

Suomesta vietiin viime vuonna Saudi-Arabiaan 5,3 miljoonalla eurolla sotatarvikkeita. Aseteollisuusyritys Patria myi vuonna 2010 Saudi-Arabiaan Nemo-kranaatinheitinjärjestelmän. Projekti on yhä meneillään.

Patria on myynyt Saudi-Arabiaan Nemo-kranaatinheitinjärjestelmän. Kuvituskuvassa Nemo on asennettu Patrian AMV-panssariajoneuvoon.

Taneli Koponen, Sinikka Pylkkänen

Suomesta vietiin ulkomaille sotatarvikkeita 106,4 miljoonan euron edestä viime vuonna. Saudi-Arabiaan sotatarvikkeita vietiin kohdemaista kuudenneksi eniten eli noin 5,3 miljoonan euron edestä. Tiedot käyvät ilmi Puolustusministeriön seurantatiedoista, johon on listattu vientiluvan alaiset viennit.

Tilastoista selviää, että myönnettyjen vientilupien yhteenlaskettu kokonaisarvo on vaihdellut vuosien 2007–2017 välillä 56–376 miljoonan euron välillä.

Sotatarvikkeisiin kuuluu aseiden lisäksi lukuisia muitakin tuoteluokkia kuten esimerkiksi kulkuneuvoja, elektronisia laitteita ja panssarointi- tai suojavarusteita.

Tullin tilaston mukaan pelkkiä aseita ja ampumatarvikkeita vietiin viime vuonna ulkomaille noin 3,1 miljoonan euron edestä.

Saudi-Arabia on ollut viime viikkoina julkisuudessa esillä The Washington Post -lehden kolumnistin Jamal Khashoggin kuoleman vuoksi. Epäilynä on, että Khashoggi murhattiin Saudi-Arabian konsulaatissa Turkissa.

Lukuisat yritykset ovat boikotoineet tapauksen takia Riadissa järjestettävää talouskonferenssia. Esimerkiksi suomalainen Dimecc Oy jätti tapahtuman väliin. Myös Saudi-Arabiaan suuntautuva asevienti on noussut julkisuuteen.

Projekti kesken

Aseteollisuusyritys Patria myi vuonna 2010 Saudi-Arabiaan Nemo-kranaatinheitinjärjestelmän. Kauppa tehtiin Yhdysvaltain hallituksen Foreign Military Sales -ohjelman kautta.

Patrian mukaan Nemo toimii epäsuoran tulen tukijärjestelmänä. Järjestelmällä voidaan ampua tulipurskeita, joissa enintään viisi kranaattia iskeytyy kohteeseen samaan aikaan.

Patria Landin liiketoimintajohtaja Jussi Järvinen kertoo, että projekti on edelleen käynnissä. Heittimet on jo toimitettu, mutta Patria tarjoaa laitteisiin varaosia. Patria antaa myös koulutusta heittimien käyttöön Foreign Military Sales -ohjelmalle.

Yhtiö jatkaa palvelujen tarjoamista normaaliin tapaan.

Olisiko mitään estettä lähteä hieromaan kauppoja sotatarvikkeesta Saudi-Arabian kanssa nyt?

Me keskitymme elinkaaripalveluihin eli niihin tuotteisiin, joita on toimitettu Saudi-Arabiaan.

Järvinen sanoo, että hän ei kiistä eikä myönnä mahdollisia liikeneuvotteluja Saudi-Arabian kanssa.

Emme halua spekuloida kauppa-asioitamme julkisuudessa.

Ei ole viety "tappavaa voimaa"

Puolustusministeri Jussi Niinistö (sin.) muistutti tiistaina julkaisemassaan blogissa, että laki puolustustarvikkeiden viennistä antaa lupaviranomaiselle mahdollisuuden myös luvan peruuttamiseen.

Toistaiseksi ei ole arvioitu, että myönnettyjen lupien peruuttamiselle olisi ollut riittävän painavia perusteluita, Niinistö toteaa blogissaan.

Hänen mukaansa vuosina 2015–2018 Saudi-Arabiaan on myönnetty vientilupia suoja-materiaalille, suojausteräkselle, viestivälineille, ensiapuvälineille sekä lennokin katapultille. Samana aikana on ennakkolausuntojen muodoissa tehty myös kielteisiä päätöksiä Saudi-Arabiaan.

”Tappavaa voimaa” ei siis Suomesta ole viety Saudi-Arabiaan tällä hallituskaudella, Niinistö kirjoittaa.

Puolustusministerin kannanotto ei yllätä ajatushautomo Safer Globen tutkijaa Kari Paasosta.

Päätös on linjassa sen kanssa mitä on aiemmin sanottu eli vientilupapäätöksiä tehdään tapauskohtaisesti, Paasonen sanoo.

Hänen mukaansa yleisellä tasolla ajatus siitä, että johonkin maahan voidaan myöntää vientilupa kypärille, mutta ei tarkkuuskivääreille, on perusteltu.

Toisaalta Saudi-Arabian kohdalla on kysytty, tulisiko Suomen myöntää vientilupia millekään sotilastuotteille.

Patrian kranaatinheitinkauppaa kritisoitiin jo vuosia sitten.

Kyse oli suuresta kaupasta ja Saudi-Arabia ei ollut kovin demokraattinen maa. Tilanne on nyt toisenlainen, kun Saudi-Arabia on mukana Jemenin sodassa, Paasonen muistuttaa.

Tärkein kauppakumppani

Kokonaisuutena Saudi-Arabia on Suomelle Lähi-idän alueen tärkein kauppakumppani. Viime vuonna Suomen viennin arvo Saudi-Arabiaan oli liki 500 miljoonaa euroa, josta reilut noin 302 miljoonaa euroa oli tavaravientiä. Loput 182 miljoonaa euroa kertyi palveluviennistä, jonka merkitys on korostunut maiden välisessä kaupassa viime aikoina.

Palveluvienti pitää sisällään etenkin koulutusvientiä, asiantuntijayhteistyötä sekä tavarantoimituksiin liittyvää koulutusta, kertoo yksikönpäällikkö Kirsikka Lehto-Asikainen Ulkoministeriön Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan yksiköstä.

Esimerkiksi viime vuonna Suomessa oli 120 saudiopettajaa puolen vuoden koulutusjaksolla.

Tavarapuolella Suomi vei viime vuonna Saudi-Arabiaan etenkin erilaisia koneita, laitteita ja teknologiaa. Myös puuta, paperia ja elintarvikkeita vietiin runsaasti.

Viime aikoina yksi kasvava vientiala on ollut terveysala. Viimeksi syyskuussa sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattilan (sin.) johtama yritysdelegaatio vieraili näissä merkeissä Saudi-Arabiassa.

Sen sijaan parhaillaan Saudi-Arabian pääkaupungissa Riadissa käynnissä olevassa investointikonferenssissa Suomella ei ole ministeritason edustusta. Myös muut EU-maat ovat jääneet ministeritasolla pois konferenssista Saudi-Arabian tilanteen vuoksi.

Suomi ja muut EU-maat odottavat parhaillaan Saudi-Arabialta selvitystä maan Istanbulin konsulaatissa tapahtuneesta toimittaja Jamal Khashoggin epäillystä murhasta. Suomen ja saudien välisiin kauppasuhteisiin tapaus ei ole toistaiseksi vaikuttanut.

Suomi ja EU odottavat nyt kattavaa selvitystä tapahtuneesta, ja tilannetta arvioidaan sen jälkeen uudestaan, Lehto-Asikainen sanoo.

Mahdollisista Saudi-Arabian vastaisista pakotteista on hänen mielestään liian aikaista puhua. Saksa on kuitenkin jo jäädyttänyt asevientinsä Saudi-Arabiaan murhatutkinnan ajaksi ja kehottanut muita EU-maita samaan. Mitään päätöksiä asiasta ei ole EU:ssa toistaiseksi tehty.