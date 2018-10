Moni pesee ja huoltaa leikkuulautansa väärin, kiireiselle sopii erilainen ratkaisu kuin kulinaristille



Hyvä leikkuulauta pitää veitsen terävänä ja kestää puhdistusta, mutta yksi on ruokahygieniaa ajatellen liian vähän. Ruokaa paljon laittava kotitalous pärjää muutamalla erilaisella leikkuulaudalla. Leikkuulauta, jossa on syviä viiltoja ja kerrostumia lähtenyt, on syytä vaihtaa uuteen. Muista myös oikeat huoltotoimet, niin lautasi voi olla lähes ikuinen.