Palvelevan puhelimen 50-vuotisjuhlavuonna kurssi Ylivieskaan



Hannu Verronen

Kalajoen rovastikunnassa on toimittu 40 vuotta kirkon Palvelevassa puhelimessa, joka on Suomen vanhin auttava puhelin. Palvelu on avoinna joka päivä, myös viikonloppuisin ja juhlapäivinä.

Palvelevan puhelimen juhlavuotta vietetään työn merkeissä. Uusille päivystäjille tarkoitettu kurssi alkaa lauantaina 10.11.2018 Ylivieskassa. Palvelevan puhelimen sihteerinä asiassa täällä toimii Sirpa Järvelä

– Useimmiten yhteydenottaja on yksin asuva ihminen, jolla ei ole ketään, jonka kanssa jakaa arkeaan. Päivystäjä tarjoaa soittajalle sosiaalista ja henkistä tukea, kun hän on aidosti kiinnostunut yhteydenottajan arjesta tässä ja nyt.