Hallitus ei vielä voi juhlia työllisyystavoitteen täyttymisellä – työllisyysaste jämähtänyt kuukausiksi 71,7 prosenttiin



Ossi Rajala

Tilastokeskus julkisti tiistaina uusimman katsauksen työllisyyteen ja työttömyyteen. Luvuissa on nyt mukana syyskuun luvut. Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallitus ei pääse ainakaan vielä juhlimaan sitä, että työllisyysaste nousisi hallituksen tavoitteena olevaan 72 prosenttiin.

Työllisyysaste on Tilastokeskuksen lukujen perusteella ollut kesäkuusta lähtien 71,7 prosenttia ja tuoreimmassa katsauksessa syyskuun lukema oli sama.

Syyskuun luvuissa näkyy kuitenkin yhä kasvua parempaan, sillä työllisten määrän on laskettu kasvaneen tuhannella elokuuhun verrattuna. Viimeisen vuoden aika työllisten määrä on kasvanut 62 000 työllisellä.

Pelllervon taloustutkimuksen ennustepäällikkö Janne Huovari kertoo Twitterissä, että erityisesti miesten työllisyys on kasvussa.

15–64-vuotiaiden työllisten määrän trendi ei ole viime kuukausina noussut, mutta kaikkien työllisten on edelleen. Samoin työvoima kasvaa. Miesten työllisyys kasvaa edelleen erittäin nopeasti. Naisten työllisyyden kasvu sen sijaan on pysähtynyt ainakin toistaiseksi. Eniten työllisyys on kasvanut rakentamisessa ja kaupassa, Huovari sanoo.

Huovari muistuttaa, että yksittäisten kuukausien välillä voi olla paljon vaihtelua.

Naisten työllisyyden kasvun pysähtymisen selittää se, että kolmannella neljänneksellä sote-palveluiden ja koulutuksen työllisten määrä laski nopean nousun jälkeen, hän toteaa.

Myös työ- ja elinkeinoministeriön katsauksen mukaan kehitys on pysynyt hyvänä, sillä esimerkiksi pitkäaikaistyöttömyys on yhä vähentynyt. Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli syyskuun lopussa yhteensä 232 100 työtöntä työnhakijaa, mikä on 43 500 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin TE-toimistoihin syyskuun aikana 50 500 eli 1 000 enemmän kuin edellisen vuoden syyskuussa. Kaikkiaan TE-toimistoissa oli syyskuussa avoinna 100 600 työpaikkaa, mikä on 9 600 enemmän kuin vuosi sitten.