Marinkaisissa sijaitseva palvelukeskus Lepola saatetaan sulkea



Lepolaa on remontoitu paljon. Kuva on vuoden 2007 laajennustöistä.

Lepolaa on remontoitu paljon. Kuva on vuoden 2007 laajennustöistä.

Jouni Nikula

Marinkaisissa sijaitseva palvelukeskus Lepola on lähestymässä tiensä päätä.

Soite kaavailee Lepolan palvelutuotannon korvaamista avohoidolla ja ostopalveluilla. Suunnitelmat löytyvät valmisteilla olevasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2019–2021, jota Soiten hallitus käsitteli tänään maanantaina. Lopulliset päätökset tehdään 5. marraskuuta.

– Ehdotuksen mukaan nykyinen toimintamalli Lepolassa loppuisi, sanoo Soiten toimitusjohtajan virkaa toimittava Minna Korkiakoski-Västi.

Tarkemmat päivämäärät Lepolan jatkosta esitellään Soiten hallituksen seuraavassa kokouksessa.

– Toiminta ei päättyisi vuoden 2019 alussa, vaan prosessi edellyttää riittävän pitkän siirtymäajan. Konkreettiset muutokset tapahtuisivat vuoden 2019 lopulla, Korkiakoski-Västi kertoo.

Miksi? Taustalla on aluehallintoviraston näkemys siitä, mikä on riittävä huonekoko kahdelle hengelle.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

Korkiakoski-Västi kuvailee Lepolan huoneita vanhanaikaisiksi.

– Avi kielsi kahden ihmisen sijoittamisen samaan huoneeseen. Potilasturvallisuuden kannalta huoneiden neliömäärät eivät riitä tänä päivänä. Sen takia meillä on yhtä hoitopaikkaa kohden liian paljon maksettavia neliöitä.

Soite maksaa Lepolasta Kokkolan kaupungille 260 000:n euron vuosivuokraa.

– Kiinteistö on kaunis ja viehättävä, mutta nykyaikaisen palveluasumisen järjestämiseen tilat eivät toimi tarkoituksenmukaisesti. Nyt Lepolassa on kuusitoista asukasta, mutta tilat on alun perin mitoitettu huomattavasti suuremmalle vanhusmäärälle. Kaksikerrosratkaisu oli oman aikansa lapsi.

Korkiakoski-Västin mukaan Soitessa suhtaudutaan entistä kriittisemmin kiinteistökuluihin.

– Tähän liittyy hyvin vähän dramatiikkaa. Haluamme kohdistaa rahat hoitaviin käsiin seinien sijaan.

Mitä tilalle? Mikäli toiminta Lepolassa päätetään lopettaa, henkilöstöä ei irtisanottaisi. Lepolan jättämä aukko paikattaisiin avohoidon palveluilla ja ostopalveluilla.

Avohoito on hoitoa, jossa potilas asuu omassa kodissaan.

– En uskalla vielä sanoa, mistä ostopalveluita lähdettäisiin hankkimaan.

Millaisena Korkiakoski-Västi näkee Avin linjauksen, jonka myötä kahden ihmisen hoitaminen samassa huoneessa Lepolassa päättyi? Se taas johti kalliisiin kiinteistökustannuksiin.

– Näkisin, että Avin päätös oli perusteltu. Lepola on rakennettu aikana, jolloin vanhainkodeissa asuvien vanhusten kunto oli erilainen kuin nykyään, asukkailla oli lampaita ja kangaspuita. Nykyään kotona asutaan pidempään. Tehostettuun palveluasumiseen siirrytään, kun muistisairaus on edennyt pitkälle tai fysiikassa on paljon kremppaa, Korkiakoski-Västi sanoo.

Toiminta Lepolassa alkoi vuonna 1956 vanhainkotitoimintana ja on asiakkaiden palvelutarpeiden mukaan muuttunut asteittain tehostetuksi palveluasumiseksi.