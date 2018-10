Sokea Jukka Jokiniemi olisi voinut jäädä eläkkeelle 31-vuotiaana – Sen sijaan hän perusti yrityksen, joka on nyt Suomen markkinajohtaja designvalaisimissa

Jokiniemi palkkaa yritykseensä vammaisia ja osatyökykyisiä, koska jokaisella on oma erityisosaaminen. Suojatyöasennetta hän ei kannata, vaan hänestä erityisoppilaitoksissa pitää kouluttaa opiskelijat niin, että he pärjäävät normaalityömarkkinoilla.

Hannamari Ahonen

Valaisinvalmistaja Innojokin toimitusjohtajalla Jukka Jokiniemellä oli jo opiskelijana intohimo valaisemiseen.

Oli siinä myös ajatus, että hyvän valon avulla voidaan taistella sokeutumista vastaan. Jos pimeys edustaa sokeutta, valo edustaa näkemistä.

Jokiniemi oli 20-vuotias tuotantotalouden opiskelija, kun terveystarkastuksessa huomattiin, että hänellä on verkkokalvon rappeumasairaus.

Ennuste oli, että näkö huononee ja voin sokeutuakin, mutta sitä ei tiedetty, miten kauan se kestää. Mitään hoitomuotoa ei ollut.

Mielessä pyöri monta kysymystä.

Minkälainen tulevaisuus on ja mitä tästä elämästä tulee? Lähiperhepiiri sitä myös suri. Aika nopeasti nousin jaloilleni. Kukaan ei saa valita kortteja, jotka saa kouraan. Sen voi valita, miten ne kortit pelaa.

"Tunnustelen uutta mallia tai joku työntekijä kuvailee sen"

Opiskelut Lappeenrannan teknillisessä korkeakoulussa Jokiniemi pystyi suorittamaan loppuun näkevänä. Silloinkin hän vielä näki, kun hän hakeutui kesätöihin Mäntsälään Idmanin valaisintehtaaseen, joka oli siihen aikaan Suomen suurin valaisintehdas.

Sitten menin töihin tekniseen tukkukauppaan. Vuoden 1993 lamassa sain potkut ja jouduin työttömäksi.

Jokiniemen sairaus oli edennyt niin, että hän oli jo syvästi heikkonäköinen. Lukunäkö oli mennyt kokonaan, liikkumisnäköä oli jäljellä jonkin verran ja hän kulki valkoisen kepin kanssa.

Mietin, että mitä nyt? Jäänkö eläkkeelle? Olin 31-vuotias. Ajattelin, että en taida jäädä eläkkeelle, vaan laitan firman pystyyn ja katsotaan. Jos ei tule mitään, voin pistää pillit pussiin ja jäädä tästä eläkkeelle.

Jokiniemen ei tarvinnut panna pillejä pussiin. Hänen perustamansa yritys on nykyisin Suomen markkinajohtaja kirkasvaloissa ja designvalaisimissa. Tehtaalla tehdään vuodessa 50 000 valaisinta, joita viedään noin 20 maahan Eurooppaan, Japaniin ja Singaporeen.

Valon tekniset ominaisuudet Jokiniemellä on selkäytimessä, hän pystyy hahmottamaan, miten uusi malli toimii valaisimena parhaiten.

Erilaisista valaisinvaihtoehdoista tehdään malleja. Tunnustelen mallia ja jos ei ole mitään mallia, joku pätevä työntekijä kuvailee sen.

Jokiniemi teki työn ohessa väitöskirjan

Jokiniemi on palkannut myös työntekijöiksi vammaisia ja osatyökykyisiä. Yrityksen reilusta 20 työntekijästä yksi on näkövammainen, yksi on lapsena sairastetun polion takia liikuntarajoitteinen ja kaksi sairastaa reumaa.

Jokiniemi on halunnut myös työllistää maahanmuuttajia, joiden on vammaisten tapaan vaikea työllistyä.

Virallisen määritelmän mukaan meillä on töissä osatyökykyisiä. Käsite on vitsikäs, kun ajattelee, kuka on tämän firman osatyökykyisin. Se olen minä. Vaikka olen osatyökyinen, on minulla jonkin sortin toimintakykyäkin.

Jonkin sortin toimintakyky tarkoittaa, että työn ohessa Jokiniemi on tehnyt myös väitöskirjan. Hänen tutkimusaiheenaan oli, miten aistit voidaan ottaa huomioon ympäristösuunnittelussa.

Ensimmäinen ulkopuolinen työntekijä, jonka Jokiniemi palkkasi, oli näkövammainen.

Satuin tuntemaan ihmisiä, joilla on vamma ja tiesin, että he pystyvät tekemään yhtä sun toista hyvin.

Jokiniemi ei kiistä sitä, että vamma ei toisi jotakin toiminnallista puutetta. Tärkeintä hänestä on, että jokaisella on erityisosaaminen ja intohimo.

Pitää tunnistaa se, mikä on kenenkin vahvuus.

Jokiniemen mukaan osatyökykyisten tai maahanmuuttajien palkkaamisella yritys voi konkreettisesti osoittaa yhteiskuntavastuuta ja suvaitsevaisuutta.

Minä olen tässä yhteiskunnassa hyväosainen ja tämä on minun kunniavelkani. Ei odoteta aina yhteiskunnalta, vaan mietitään, mitä yrittäjänä voi itse tehdä.

"Työkokeilu on hyvä sisääntuloväylä työpaikkaan"

Uskon, että vammaisuus tuo minulle yrittäjänä myös tiettyjä etuja. Jokainen, joka kohtaa minut, muistaa minut paremmin kuin, jos olisin tavallinen näkevä vastaavanlaisen firman yrittäjä. Kukaan ei tosin osta meidän valaisimia sen takia, että sokea Jukka Jokiniemi on niiden takana. Tuotteet edellä tässä mennään.

Vammaisista noin 80 prosenttia on työelämän ulkopuolella. Miten Jokiniemen mielestä vammaisten työllistymistä voitaisiin parantaa?

Hänestä pitäisi olla enemmän oppisopimuspohjaista koulutusta, koska tiettyihin suorittaviin töihin voidaan suoraan kouluttaa työpaikalla. Erityisoppilaitoksissa on Jokiniemen mukaan joskus liikaa suojelevuutta.

Pitää kouluttaa ihmiset siten, että he pärjäävät normaalityömarkkinoilla, eikä ole suojatyöasennetta.

Osatyökykyisen työllistämisessä on kolme osapuolta: työnantaja, työntekijä ja työllistämiseen tukia myöntävä yhteiskunta.

Jos toimintakyky on alentunut, se hyväksytään molemmin puolin ja hyväksytään, että tarvitaan palkkatukea, työolosuhteiden muutoksia tai avustavia ratkaisuja.

Yhteiskunnan osuus on Jokiniemen mielestä turhan byrokraattinen ja hidas.

 Olen joutunut monta kertaa jyrähtämään isoilla kirjaimilla TE-toimistoon, että laittakaa nyt hommat pyörimään. Nyt olisi työpaikka ja kaveri, jonka työllistäisin. Jos palkkaamme hänet ennen kuin tukipäätöksiä on olemassa, silloin niitä tukia ei voi edes saada.

Työkokeilua Jokiniemi pitää hyvänä sisääntuloväylänä työpaikkaan.

 Jos homma oikeasti sujuu, työpaikkakin on ansaittu. Osaavia, sitoutuneita työntekijöitä löytyy osatyökykyisistä moniin työtehtäviin.