Kalajoen palokalusto muutti – Videolla autokulkue esittäytyy Kalajoen keskustassa



Pia Räihälä

Kalajoen uusi paloasema otettiin käyttöön tänään maanantaina. Paloautot kulkivat letkana läpi Kalajoen keskustan Merenojan vanhalta paloasemalta uusiin tiloihin Ylivieskantien varteen.

Kalajoen paloasemalla on kaksi sammutusautoa ja yksi säiliöauto sekä puolenkymmentä pienempää ajoneuvoa. Ambulansseja on nyt kolme, kun uudessa hallissa on tilaa vara-ambulanssillekin.

Uusi paloasema maksoi 3,6 miljoonaa euroa. Aseman rakennutti Kalajoen kaupunki, joka vuokraa sen Jokilaaksojen pelastuslaitokselle.