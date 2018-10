Puuilo avaa uuden tavaratalon Kokkolaan – Rakennustyöt ovat parasta aikaa käynnissä



Puuilo avaa uuden tavaratalon Kokkolaan. Rakennustyöt Jyväskyläntien varrella Kahvitiellä ovat jo alkaneet ja uusi kiinteistö valmistuu arviolta ennen kesää 2019.

– On hienoa, että saamme tuoda Kokkolaan Puuilo-myymälän ja että olemme löytäneet hyvän liikepaikan keskeiseltä sijainnilta Kokkolasta. Meillä ei ole vielä tavarataloa Keski-Pohjanmaalla, eikä myöskään Etelä-Pohjanmaan tai Pohjanmaan maakunnissa, joten Kokkolan tavaratalo sopii erinomaisesti verkostoomme. Uskomme, että tuotevalikoimamme ja konseptimme toimivat Kokkolan seudulla hyvin. Haemme edelleen uusia kauppapaikkoja Suomessa ja uutisia laajentumisesta tulee jatkossakin, sanoo Puuilon toimitusjohtaja Juha Saarela.

Puuilolla on Kokkolan avauksen jälkeen yhteensä 25 tavarataloa ympäri Suomen sekä verkkokauppa.

Puuilo on perustettu vuonna 1982 ja yhtiö on yksi johtavista tarjoustavarataloketjuista Suomessa. Yhtiöllä on tällä hetkellä reilu parikymmentä myymälää ympäri Suomea sekä verkkokauppa. Tuotevalikoima sisältää rakennustarvikkeet, työkalut, autotarvikkeet, puutarhatarvikkeet, lemmikkiruoat ja -tarvikkeet sekä taloustavarat.

Viimeksi päättyneellä tilikaudella yhtiön henkilöstömäärä oli noin 340 henkeä kokoaikaisiksi muutettuna, yrityksen liikevaihto on noin 115 miljoonaa euroa.

Yhtiön omistaa Adelis Equity Partners Fund I AB ja yhtiön toimiva johto.