Nivalan kunnallisveroon tulossa puolen prosenttiyksikön korotus – nousua myös kiinteistöveroihin



Risto Puolimatka

Nivalan kaupunginhallitus käsittelee maanantain kokouksessaan kaupungin veroprosentteja. Kaupunginjohtajan esityksen mukaan kunnallisveroa nostettaisiin puoli prosenttiyksikköä. Jos korotus toteutuu, Nivalan kunnallisvero on ensi vuonna tasan 22 %. Korotuksesta päättää lopullisesti kaupunginvaltuusto.

Myös kiinteistöveroon esitetään korotusta. Jos kaupunginhallitus ja edelleen valtuusto niin päättävät, yleistä kiinteistöveroprosenttia nostetaan prosentin kymmenys eli 1,10 prosenttiin. Vakituisten asuinrakennusten veroprosenttia korotettaisiin 0,05 prosenttiyksiköllä 0,7 %:iin. Muut kiinteistöverot pysyisivät ennallaan.

Korotusesityksen pohjana on ennuste tulevasta. Vuodelle 2019 ennakoidaan valtionosuuksien lievää laskua. Verotulojen kehitys näyttää ennusteiden valossa odotettua heikommalta. Kustannustasoa nostavat palkkojen sopimuskorotukset.

Merkittävin yksittäinen kustannusnousu on kuitenkin Peruspalvelukuntayhtymä Kallion esittämä sopimushinnan korotus vuodelle 2019.

Terveyskeskusinvestointi on rahoitettu talousarviolainalla, mikä nostaa hieman kaupungin lainanhoitokuluja. Talouden tulevien vuosien investoinnit lisäävät rahoitustarpeita edelleen.

Kustannusten nousun ja odotettua heikomman tulokehityksen takia talouden tasapainottamisen tarve on ensi vuonna 1,3 miljoonaa euroa. Nykyisellä tulotasolla vuosikate ei riitä tiedossa oleviin investointitarpeisiin.

Jos tuloja ei lisätä, on suunniteltujen investointien toteutusta lykättävä tai ne on rahoitettava lisälainalla, todetaan kaupunginhallitukselle tehdyssä esityksessä. Nivalan kaupunkikonsernin kokonaislainakanta on nykyisellään jo lähellä kriisikuntarajaa.

Nyt tehtävät kunnallisveropäätökset ovat viimeisiä, joita kaupunki voi itsenäisesti tehdä maakuntauudistuksen toteutuessa. Nyt tehtävän korotuksen vaikutus kaupungin tuloveroprosenttiin jää lyhytaikaiseksi, kun verotulot jaetaan tulevaisuudessa maakunnan ja kuntien kesken.