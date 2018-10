Kannuksen talous kääntynee plussalta miinukselle – Säästöä kaikissa muissa kuluissa paitsi henkilöstömenoissa



Marja-Leena Mattila

Kannuksen kaupungin talous oli elokuun lopussa ylijäämäinen 607 412 euroa, kun se edellisvuonna vastaavaan aikaan oli alijäämäinen 262 609 euroa.

Vaikka elokuun osavuosikatsauksen perusteella taloustilanne vaikuttaa hyvältä, näyttää tilinpäätöksestä muodostuvan verotulokehityksen vuoksi kuitenkin alijäämäinen. Verotulojen arvioinnissa on otettu huomioon Kuntaliiton tuorein verotuloennuste. Sen mukaan verotulokertymän ennustetaan tänä vuonna jäävän noin 17 700 000 euroon, mikä on lähes 600 000 euroa talousarviossa ennakoitua vähemmän. Tilanne realisoituu vasta marras- ja joulukuussa, jolloin liikaa tilitetyt verotulot ja maksettavat veronpalautukset peritään.

Vuoden 2018 talousarvio laadittiin ns. nollatulokseen. Verotulojen heikon kehityksen vuoksi alijäämää kertynee noin 330 000 euroa. Tämäkin taso edellyttää, että menokurissa pysytään eikä kaikkia vuodelle 2018 varattuja määrärahoja käytetä.

Kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana tulot kasvoivat 587 055 euroa eli 2 prosenttia. Toimintatuotot nousivat 329 942 euroa eli 7 prosenttia johtuen pääosin puunmyyntituottojen, rakennuslupatuottojen sekä hankerahoitusten kasvusta. Verotulot nousivat puolestaan 404 101 euroa eli 3 prosenttia johtuen tuloveroprosentin korottamisesta 21,50 prosenttiin. Toimintakulut laskivat 293 657 eli prosentin.

Lähes kaikissa kuluerissä on laskua, lukuun ottamatta henkilöstömenoja, jotka kasvoivat prosentin. Kasvu johtui toukokuun alussa voimaan tulleista sopimusten mukaisista palkankorotuksista sekä varhaiskasvatuksen henkilöstömenojen lisääntymisestä. Toimintakulujen lasku johtui pääosin asiakaspalvelujen ostoista, jotka vähentyivät edellisvuodesta peräti 242 512 euroa. Tämä johtui siitä, että aikaisemmista vuosista poiketen, Soite palautti hyvän taloustilanteensa perusteella jo tässä vaiheessa vuotta liikaa maksettu ja ennakoita. Kannuksen osalta palautus oli 261 773 euroa.

Investointeja oli elokuun loppuun mennessä toteutunut 1 137 000 euroa. Investointeihin on vuodelle 2018 budjetoitu nettotasolla 2 273 000 euroa. Mittavin investointi on ollut koulukeskuksen saneeraus, johon on käytetty 694 242 euroa.

Kaupungin lainakanta elokuun lopussa oli 16 000 000 euroa eli se on lisääntynyt 1 300 000 euroa tilinpäätöksestä 2017. Lainakantaa on lisätty maksuvalmiuden turvaamiseksi ja tulossa olevien investointien rahoittamiseksi. Lainojen korkotaso on tällä hetkellä positiivinen eli lainasta saadaan korkotuottoa.