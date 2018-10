Teollisuusliiton lakko iskee voimalla – Haapajärvellä Inwido ja Hasa joutuvat ajamaan tuotannon alas – lakossa jopa kolmasosa teollisista työpaikoista



Antti Savela

Teollisuusliiton torstain, perjantaina ja lauantain lakko iskee rajusti Keski-Pohjanmaalla toimiviin teollisiin työpaikkoihin.

Yksi kovimmin lakoista kärsivistä paikkakunnista on Haapajärven kaupunki. Sen teollisista työpaikoista jopa kolmasosa liittyy lakkorintamaan kolmeksi päiväksi, kun Inwidon iso ikkunatehdas ja Hasan suuri ja pitkälle tehostettu saha joutuvat alasajamaan tuotantonsa.

Inwidon tehtaista Keski-Pohjanmaalla lakkoon osallistuu myös Kannuksen tehdas. Hasan sahoista hiljenevät myös Eskolan ja Haapaveden sahat.

– Hasan hiljeneminen kohdistuu kaikkiaan noin 400 työntekijään omilla palkkalistoilla ja urakoitsijoiden palkkalistoilla. Vaikutukset heijastuvat myös ajoihin, hakkuisiin ja metsänomistajiin. Myös asiakkaat joutuvat odottamaan kauemmin toimituksiamme. Kaikkiaan kahden päivän seisokki tarkoittaa meille noin miljoonan euron liikevaihdon menetystä, Hasan toimitusjohtaja Kalle Kantola kertoo.

Kantola arvelee, että kuivaamot saadaan pitää toiminnassa hätätyönä. Jos puuta ei kuivata, se pilaantuu.

– En kyllä ymmärrä tätä nyt lainkaan. Kaksi viikkoa sitten viimeksi sahat seisoivat samasta syystä. Olemme iso työnantaja, eli työntekijöiden etujen heikennykset pienissä yrityksissä eivät millään muotoa kosketa meitä eikä meidän työntekijöitä. Olemme tässä kiistassa täysin sivullisia kärsijöitä, Kantola tuumaa.

Hasan pääluottamusmies Teijo Paananen valittelee hänkin tulevaa työtaistelutoimea.

– Toivottavasti pääministeri Juha Sipilä ilmoittaa ennen torstaita, että lakiuudistus työntekijöiden etujen heikennyksestä on peruttu ja liittojen kanssa aloitetaan neuvottelut. Se olisi tuloksellisempi ja rauhallisempi tie, ja lakko peruuntuisi, Paananen tuumaa.

Hän korostaa, että työntekijät eivät lakkoile missään nimessä työnantajiaan vaan hallitusta vastaan. Hänen mukaansa jossain välissä on vaan siirryttävä sanojen sijasta tekoihin.

– Tämä hallitus on niin monin tavoin heikentänyt työntekijän etuja. On tehty kikyä, on heikennetty työttömyysturvaa, pidennetty koeaikaa. Lisäksi pelkona on, että mitä muita "uudistuksia" tulee jatkossa. Jossain kohtaan mitta tulee täyteen. Meillä työntekijöillä on keinovalikoimassa vaan lakko, ei me juuri muuten voida vaikuttaa, Paananen toteaa.

Teollisuusliitto on käynnistänyt työtaistelutoimet vastustaakseen hallituksen kaavailemia heikennyksiä pienten alle 10 työntekijän yritysten työsuhdeturvaan. Taustalla on myös monia muita liiton mainitsemia työelämän heikennyksiä.

Kantolan ohessa työtaistelun kohdistumista harmittelee myös Inwidon Finlandin toimitusjohtaja Antti Vuonokari.

– Tuskin pystymme jatkamaan lakon piirissä olevien tehtaiden tuotantoa, vaikka osa työntekijöistä tulisi töihin. Käytännössä tuotanto alasajetaan. Meidänkään työntekijöihin kiista ei vaikuta, sillä olemme niin sanottu suuri työnantaja, Vuonokari miettii.

Vuonokarin mukaan lakosta koituu viivästyksiä toimituksiin, mutta ennen muuta hän pelkää sitä, että työpaikoille tulee säröjä liittoon kuuluvien jäädessä lakkoon ja muiden tullessa töihin.

– Meidän tehtailla on hyvä vuoropuhelu työntekijöiden kanssa ja toivottavasti ilmapiiri pysyy hyvänä, Vuonokari muotoilee.

Keski-Pohjanmaalla Teollisuusliiton julistama lakko koskee seuraavia työpaikkoja: Haapajärven Ha-Sa Oy Haapajärvi, Haapavesi ja Eskola Kannuksessa. Inwido Haapajärvellä ja Kannuksessa. UPM-Kymmene Oy Pietarsaaren saha. Maintpartner Oy Kokkolan toimipiste. Metsähallitus Metsätalous Oy.