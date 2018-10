Lukijan mielipide: Ei lapsia aseeksi ay-taisteluun



Lakot oikeus on ok ja hyvä, että työntekijöiden oikeuksista huolehditaan ja pidetään kiinni. Mutta lasten ei pitäisi joutua kärsimään seurauksista. On lapsia, joille kouluruoka on erittäin tärkeä. Se, että Kokkolassa vanhempia on pyydetty tuomaan eväät on usealle varmasti ok ja huolehtivat lapselleen ne.

Mutta entäs ne kenelle ei. Lasten ei pitäisi joutua kärsimään aikuisten asioista. Kyllä nyt kummankin osapuolen olisi pitänyt jonkinlaiseen sopuun päästä ettei koulun ja päiväkodin ruokaan kosketa. Siitä kärsii kaikista heikoimmat. Ei kukaan hallituspuolueista, vaan ne, jotka syysloma viikon jälkeen erityisesti olisivat lämpimän ruuan tarvinneet. Sellaista en voi hyväksyä että lapsia käytetään työtaistelun aseena.

Milla Marika Forsell-Tast

Keski-Pohjanmaan vihreät pj

KOKKOLA