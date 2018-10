KPV:n haave varmistaa liiganousu jo lauantaina mureni mustaan minuuttiin – Ratkaisu siirtyi ensi viikon päätöskierrokselle



Juha Savela

KPV:n tavoite varmistaa nousu jalkapalloliigaan mureni lauantaina mustaan minuuttiin Töölön stadionilla. Tuon minuutin aikana HIFK teki kaksi maalia, joiden ansiosta se voitti KPV:n 2–1 (2–1) ja nousi liiganousuun oikeuttavalle Ykkösen kärkipaikalle.

HIFK on ennen ensi lauantaina pelattavaa päätöskierrosta kaksi pistettä KPV:n edellä. KPV kohtaa kotonaan FC KTP:n ja HIFK pelaa vieraissa AC Kajaania vastaan. HIFK:lle riittää ottelusta tasapelikin varmistamaan nousu, sillä joukkueen maaliero on selvästi parempi kuin KPV:lla. Joka tapauksessa KPV on minimissään varmistanut paikan kaksiosaiseen liigakarsintaan.

KPV aloitti lauantain ottelun Helsingissä todella vahvasti. Hallinta toi tulosta seitsemännellä minuutilla. Sebastian Mannström vapautti sivurajan jälkitilanteessa Maksim Zhychykovin keskittämään. Pallo tuli takatolpalle Kalle Multaselle, joka laukoi varmasti KPV:n johtoon. Maali oli Multaselle kauden 11:s.

HIFK:n vastaus tuli nopeasti. 13. minuutilla Tuomas Mustonen tasoitti kulman jälkitilanteesta. Minuuttia myöhemmin syntyi ratkaisumaali. KPV:ssakin pelannut Nando Torres keskitti keskikentältä Mustoselle, joka jatkoi päällään Pekka Sihvolalle. HIFK-hyökkääjä ohjasi pallon suoraan ilmasta KPV-vahti Teppo Marttisen taakse.

Toisella puoliajalla molemmilla oli paikkoja, joissa pallo pyöri maaliviivalle. Tulosta ei kuitenkaan enää tullut. KPV pääsi viimeisen kympin pelaamaan yhden miehen ylivoimalla, kun Pauli Kuusijärvi ajettiin suoralla punaisella ulos. Kuusijärvi taklasi jalkapohja edellä Sebastian Mannströmiä, jonka peli päättyi taklaukseen.

Miesylivoimallakaan KPV ei saanut hakemaansa tasoitusta, vaan peli päättyi kotijoukkueen juhliin. Ottelua seurasi HIFK:n kauden ennätysyleisö 3 887 katsojaa. KPV:n kannattajia oli tullut Helsinkiin satamäärin.

