Orpo painotti yrittämisen maaperää ravitsevia uudistuksia – " Yritysten kynnystä työllistää pitää edelleen madaltaa "

Kokoomuksen puheenjohtajan, valtiovarainministeri Petteri Orpon mukaan tarvitaan uudistuksia, jotka ravitsevat yrittämisen maaperää. On uudistettava niin verotusta, työelämää kuin sosiaaliturvaa. Orpo puhui lauantai-iltana Valtakunnallisilla yrittäjäpäivillä Turussa.

Valtiovarainministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan näkemyksiä työelämästä on Suomessa päivitettävä.

Tänä päivänä yrittäminen on uusi normaali. Jo noin 170 000 ihmistä on yksinyrittäjiä. Kynnystä yrittäjyyteen on edelleen madallettava. Minusta meidän pitää lisätä mahdollisuuksia yhdistää opiskelua tai palkkatyötä yrittämiseen.

Orpon mukaan jo se, että työllistää itsensä, on arvokasta, mutta yhdenkään pienen yrityksen kasvu ei saa jäädä ainakaan siitä kiinni, ettei yritys uskalla kasvaa.

Siksi yritysten kynnystä työllistää on edelleen madallettava.

Viime viikot Suomessa on kiistelty hallituksen valmistelemasta irtisanomislaista, joka helpottaisi henkilöperusteista irtisanomista alle kymmenen ihmistä työllistävissä yrityksissä. Ammattiliitot ovat ilmoittaneet useista uusista poliittisista lakoista. Orpo ymmärsi puheessaan hyvin yrittäjien riskit.

Erityisesti ensimmäisen työntekijän palkkaaminen on iso riski. Jakaako työntekijä yrittäjän arvot? Sitoutuuko hän niihin? Riittääkö hänen motivaationsa, jos oman elämän tilanteet muuttuvat, Orpo kyseli

Orpon mielestä kukaan ei palkkaa irtisanoakseen.

Jokainen menestykseen tähtäävä yrittäjä tietää, että tulosta ei synny ilman osaavaa ja sitoutunutta henkilöstöä.

Orpo sanoo luottavansa myös suomalaisiin palkansaajiin.

 Uskon, että parhaat päätökset syntyvät siellä, missä on paras tieto: siis yrityksissä. Meidän on mahdollistettava se, että työnantaja ja työntekijä saavat sopia joustavasti keskenään asioista. Minuun tämän asian eteneminen ei ole pysähtynyt, eikä pysähdy.

Orpo sanoi tietävänsä, että yrittäjien tilaisuudessa on käynyt aiemminkin poliitikkoja lupaamassa yhtä ja toista.

Minun viestini teille yrittäjille on, että Suomessa saa yrittää. Yritys saa työllistää, se saa kasvaa. Yrittäjä saa menestyä.

Suomessa saa myös epäonnistua. Saa yrittää uudestaan. Tässä on meidän poliitikkojen tehtävä. Mahdollistaa yrittäjyys.