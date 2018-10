Viisikymppinen Pekka Kimpimäki opiskeli työn ohella vuodessa kauppatieteen maisteriksi - Näin hän sen teki

Next

Pekka Kimpimäki on opiskellut enemmän tai vähemmän koko aikuisikänsä. Suurin rutistus olivat kuitenkin vuodessa suoritetut kauppatieteen maisteriopinnot.

Elina Pajunen

Kello on puoli viisi aamulla, kun Pekka Kimpimäen on aika herätä. Kuudelta lähtee juna Tampereelta kohti Lappeenrantaa – jälleen kerran. Kun kollegat Työterveyslaitoksella alkavat valmistautua viikonlopun viettoon, Kimpimäki suuntaa koulunpenkille.

Junamatka kuluu nukkuessa tai opiskellen. Perjantaiaamuna Lappeenrantaan, lauantai-iltana takaisin kotiin. Sama kaava toistuu vuoden mittaan kolmisenkymmentä kertaa.

Matkustaminen ja lähipäivät ovat vain osa Kimpimäen kulunutta vuotta. Joka välissä hän pakertaa opintoja kotikonttorissaan, ensin työn ohella ja viisi viime kuukautta opintovapaalla. Tsemppiä puurtamiseen 51-vuotias opiskelija saa vaimon lisäksi kahdelta teekkarityttäreltään.

Ilmoittaudu kaikille kursseille

Elokuussa maisterin paperit Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta saanut Kimpimäki suoritti vuodessa 120 opintopistettä graduineen ja valmistui kauppatieteiden maisteriksi Tietojohtaminen ja johtajuus -maisteriohjelmasta.

Tavallisesti vastaaviin opintoihin kuluu aikaa tuplaten.

Pikavauhti ei ollut alun perin Kimpimäen suunnitelmissa, mutta kursseille ilmoittautuessaan mies piti mielessään neuvon, jonka mukaan jälki-ilmoittautuminen on vaikeaa mutta kursseilta voi tarvittaessa jättäytyä helposti pois.

Oli siis pienemmän riskin tie ilmoittautua kaikille kursseille heti, hän sanoo.

Lopulta Kimpimäki ei jäänyt pois yhdeltäkään kurssilta. Graduseminaariin hän ilmoittautui jo lokakuussa.

Jossakin kohtaa alkoi näyttää siltä, että kaiken suorittaminen vuodessa olisi mahdollista.

Tiedä, mitä haluat

Motivaatio opintoihin syntyi siitä, että Kimpimäki tiesi, mitä halusi.

Tultuaan vuonna 2014 irtisanotuksi silloisesta työpaikastaan Kimpimäki päätti ottaa tilanteen mahdollisuutena pohtia, mitä tulevaisuudessa oikein haluaa tehdä. Tuohon kuului myös unelmien ja tavoitteiden ulottaminen 15 vuoden päähän.

Vakituinen työ Työterveyslaitoksen kehittämispäällikkönä aukeni vuonna 2015, mutta into opiskeluun jäi.

Opinnoissa oli paljon uutta, mutta toisaalta ne linkittyivät vanhaan osaamiseeni ja laajensivat sitä, hän sanoo.

Opinnot tuntuivat myös sopivalta askeleelta kohti pitkän aikavälin päämäärää pystyä päättämään työnteon tahdista itse.

Ulkoisen paineen tiiviiseen opintotahtiin Kimpimäki toteaa tulleen iästä.

Kun haluaa pystyä hyödyntämään osaamistaan, ei tässä iässä enää ole jäljellä mahdottomia aikoja, hän toteaa.

Hyödynnä tieto työssäsi

Aiemmalta koulutukseltaan Kimpimäki on diplomi-insinööri. Nuorena ja nyt tehtyjen opintojen välillä Kimpimäki näkee sekä yhtäläisyyksiä että eroja.

Silloinkin kävin töissä ja opiskelin vauhdikkaasti. Suurin ero silloiseen opiskeluun on toki perhe, joka nyt täytyi huomioida.

Myös ymmärrys tiedon hyödyntämisestä on nyt parempi kuin nuorena.

Silloin ei tiennyt, mihin suuntaan maailma vie. Eihän sitä varmaksi tiedä vieläkään, mutta nyt osaa jo tunnistaa, miten pystyy käyttämään opiskelemiaan asioita. Siinä on iso ero.

Kimpimäki on vakuuttunut siitä, että tehdyille opinnoille on käyttöä.

Tieto on monen yrityksen tärkein pääoma, ja sen johtamiseen sain lisää osaamista. Tämä auttaa myös itseäni hallitsemaan työnteon aikaa.

Muita uusista opinnoista haaveilevia keski-ikäisiä Kimpimäki kannustaa tarttumaan toimeen.

Oman markkina-arvon ylläpitäminen ja kasvattaminen on fiksu investointi, hän sanoo.

Aikuiskoulutustuella opintovapaalle

Aikuisena opintoja aloittavan ei tarvitse jäädä täysin tyhjän päälle, vaikka jättäisikin palkkatyön sivuun. Jos ehdot täyttyvät, Koulutusrahasto myöntää aikuiskoulutustukea, jonka suuruus riippuu kuukausipalkasta.

Aikuiskoulutustukea voi saada vähintään kaksi ja enintään 15 kuukautta, jos opiskelee päätoimisesti. Koulutuksen pitää johtaa tutkintoon, ja koulutus täytyy järjestää Suomessa.

Tuen saajalla pitää olla työelämää vähintään kahdeksan vuotta, ja nykyisenkin työsuhteen keston on oltava ainakin vuoden. Myös yrittäjä voi saada koulutustukea.

Päätoiminen opiskelija saa noin 600 euron perusrahan ja sen lisäksi tukea normaalin kuukausiansionsa mukaisesti päälle, sanoo Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen opintoneuvonnan sihteeri Maiju Aro.

Jos bruttopalkka on 4 500 euroa, koulutustuen määrä on yhteensä 1 900 euroa tai jos bruttopalkka on 2 500 euroa, tukea saa 1 400 euroa kuukaudessa.

Opintojen aikaan saa tienata bruttona korkeintaan 250 euroa, ennen kuin se vaikuttaa tukeen.

Opintovapaan voi myös jakaa osiin

Opintovapaata työpaikastaan voi saada, jos on ollut saman työnantajan leivissä kolme kuukautta. Tällöin vapaata tosin voi saada enintään viisi päivää.

Jos työsuhde työnantajaan on kestänyt vähintään vuoden, työntekijä voi saada opintovapaata kaksi vuotta viiden vuoden aikana.

Tämän voi jakaa lyhyempiin jaksoihin tai käyttää kerralla. Opintovapaata voi saada julkisen valvonnan alaisiin suomalaisiin tai ulkomaisiin koulutuksiin.

TAKK:n opintoneuvontaan tulee tasaisesti kyselyjä mahdollisuuksista hypätä opiskelijaksi ja saada tukia.

Kyselijöitä on monenlaisia. Osa alkaa suorittaa ensimmäistä tutkintoaan, jotkut ovat osa-aikatöissä, osa työttömiä ja osa työssäolevia, Aro sanoo.