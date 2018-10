Pauli Korpi-Tassista Jedun valtuuston puheenjohtaja



Seppo Kangas

Ylivieskalainen Pauli Korpi-Tassi (kok.) valittiin Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän Jedun yhtymävaltuuston puheenjohtajaksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Valtuuston aiempi puheenjohtaja ylivieskalainen Jukka Harvala kuoli äkillisesti viime kesänä.

Yhtymävaltuusto kokousti keskiviikkona 17. lokakuuta. Valtuustolle tuotiin tiedoksi myös Jedun osavuosikatsaus tammi–kesäkuulta. Se osoittaa runsaan miljoonan euron ylijäämää.

Huolenaiheena on kuitenkin opiskelijamäärän lasku. Rahoituksen pohjana on runsaan 3 600 opiskelijavuotta, mutta tällä hetkellä kokonaismäärä on noin 3 200 opiskelijaa. Tämä määrä on pohjana vuoden 2020 perusrahoitukselle, mikä pahimmillaan tarkoittaa 3–4 miljoonan euroa nykyistä pienempää rahoitusta.

Toimintaa pyritään sopeuttamaan jo nyt nykyisen opiskelijamäärän mukaiselle tasolle.