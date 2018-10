Mats Nylundin eduskuntakolumni: Ajankohtainen IPCC-raportti



Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin IPCC:n ilmastoraportin julkistamisen jälkeen niin tutkijat kuin poliitikot ovat olleet samaa mieltä siitä, että päästöjen vähentäminen ja ilmaston lämpenemisen hillitseminen vaativat ripeitä toimia.

Keskustelun keskiössä on muun muassa ollut metsien rooli hiilinieluna. Metsien hiilinielu on niin suuri, että viimeisten vuosien aikana suomalaiset metsät ovat sitoneet yli kolmasosan Suomen päästöistä. Metsissämme on tulevaisuudessakin paljon hiilensidontapotentiaalia, jos me hoidamme niitä. Moni haluaa nyt kuitenkin vähentää Suomen hakkuita.

Kestävä metsänhoito on yksi tehokkaimmista tavoista hillitä ilmastonmuutosta. Suomalaisen metsän kiertoaika vaihtelee noin 70–90 vuoden välillä. Toisin sanoen voi kestää jopa kolmen sukupolven työelämän verran siitä, että taimikko perustetaan siihen, että se hakataan.

Suomessa metsänomistaja varmistaa hakkuun jälkeen, että tilalle kasvaa uusi metsä. Siten metsän kasvu, tuotto ja hiilensidontakyky kasvavat vuosi vuodelta. Metsänomistajat investoivat metsänhoitoon vuosittain noin 300 miljoonaa euroa, ja näin varmistetaan metsän tuoton ja arvon säilyminen tuleville sukupolville.

Metsäteollisuus on kahden viime vuoden aikana investoinut ja lisännyt jalostuskapasiteettiaan niin että puunkäyttö tulee vuosittain olemaan vähintään 10 miljoonaa kuutiometriä enemmän kuin mitä se nyt on. Metsäteollisuuden investoinnit ovat pitkäjänteisiä ja esimerkiksi Metsä Groupin uuden Äänekosken tehtaan tuotanto tulee jatkumaan täydellä teholla vuosikausia suhdanteista riippumatta.

Jos me Suomessa vähennämme hakkuitamme, puuntuonti tulee lisääntymään mikä tarkoittaa, että sekä tulot että työpaikat siirtyvät ulkomaille.

Työpaikkojen ja tulojen lisäksi metsä on tärkeä luonnon monimuotoisuuden ja ilmaston kannalta. Metsä luo myös virkistysmahdollisuuksia kuten marjastusta ja sienestämistä, metsästystä ja riistanhoitoa. Mutta käytännössä metsänomistajalla on vain yksi tapa saada metsästään tuloja ja rahoittaa metsänhoitoa, nimittäin myymällä puuta.

Ne, jotka nyt kovaäänisesti vaativat, että vähentäisimme hakkuita mutta tekevät sen ilman ehdotusta siitä, miten tämän rahoittaisimme, käyvät toisin sanoen metsänomistajien kukkaroilla.

On täysin mahdotonta hyväksyä, että Suomen suurimmat ilmastosankarit, suomalaiset metsänomistajat, nyt joutuisivat maksamaan koko yhteiskunnan päästöistä!

Kirjoittaja on kansanedustaja (rkp.)