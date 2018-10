Lukijan mielipide: Kalajokilaakso on heitteillä



Sote-sopan melskeissä nykyhallitus on kirjaimellisesti osoittanut oman paikkansa kenen asialla se on. Pohjanmaalla selkeitä menestyjiä ovat keskustapuolueen vahvat alueet Seinäjoki ja Oulu. Sen sijaan heitteille ja oikeastaan lyöntikohteiksi on otettu Vaasa ja myös Kalajokilaakson alue.

Vaasan osalta lista on pitkä, viimeisin ja täysin aluepoliittinen prosessi nähtiin Vaasan sairaala-kuviossa, jossa järkiseikat jäivät ideologisten seikkojen alle. Myös kantaverkkosekoilussa Vaasa on jäänyt huutolaisen asemaan, kun tieverkkoselvitys julkistettiin ,ja saman aikaisesti Seinäjoki pääsi hyötymään käsittämättömästä Tampere-Vaasa tien koukkauksesta Seinäjoen kautta.

Kalajokilaakso, Ylivieskan kaupungin vahvasta kasvusta huolimatta on seutukuntana jäänyt asemaansa nähden heikompaan asemaan. Oulaskankaan sairaala on vahva alueellinen sairaala ja huolimatta Ylivieskan voimakkaasta väestönkasvusta on hallituksella kova tahto saada hyvämaineinen sairaala ainakin aluksi synnytysten osalta alas.

Jatkossa synnytykset hoidettaisiin 80 km päässä Kokkolassa, tai 130 km päässä Oulussa saakka. Vaikka juuri Ylivieska on harvoja aluekeskuksia, joissa väkiluku yleisen trendin vastaisesti nousee vuosittain 1,5% vauhdilla. Aivan kuten Sdp:n Rinne on luvannut korjata Vaasan 12+1 malliin, olisi sangen toivottavaa, että lupaus koskisi myös Oulaskankaan sairaalan tulevaisuuden turvaamista.

Ylivieskan seutu on jäänyt vahvan Oulun varjoalueeksi ja kaupungin ja seudun positiivisen kehityksen turvaamiseksi Kalajokilaakson kuntien tulisi lähteä Oulun maakuntahallinnosta.

Ylivieskan ja Vaasan tapauksessa on paljon yhteneväisiä piirteitä. Selkeästi valtakunnantason kaupunki Vaasa on joutunut kovaan höykytykseen kaksikielistä Suomea vastustavan hallituspuolueen ja Seinäjokea ehdoin tahdoin isompiin saappaisiin ajamalla. Ylivieskan seutu on samassa tilanteessa, vaikkakin eri mittakaavassa. Kyseessä on ehkä toisen hallituspuolueen ehdoton päämäärä väestön keskittämisestä suuriin kasvukeskuksiin, ja mielellään Etelä-Suomeen.

Mielestäni Kalajokilaakson kuntien tulisi liittyä Keski-Pohjanmaan maakuntaan, ja sen jälkeen Pohjanmaan maakuntien tulisi liittyä yhteen. Tuloksena tulisi todellinen supermaakunta, jossa hallinto olisi jaettu Vaasan lisäksi Seinäjoen, Kokkolan ja Ylivieskan kesken.

Vain vahvempi maakunta pärjää ja pystyy tuottamaan lisää vaurautta koko alueelle. Ja torpedoimaan nykyhallituksen aivoitukset.

Marko Hämäläinen

YLIVIESKA