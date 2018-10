Ruisleipä maistuu ja sadetakille on tarvetta Balillakin – tosi-tv-tähdet kertovat, mikä sai heidät lähtemään Suomesta ja mikä 10 000 kilometrin päässä on paremmin

Neljä suomalaista nuorta asuu osan vuodesta Balilla. Yle Areenassa ja TV2:lla alkavassa realitysarjassa Ayu, Kati, Tiiu ja Jeppe kertovat elämästään trooppisella turistisaarella, jossa on läpi vuoden päivisin lämmintä noin 30 astetta.

Tiiu Oinonen, Kati Kumpulainen, Ayu Ikonen ja Jeppe Rontti asuvat osan vuotta Balilla. Tosi-tv-sarja on saanut heitä kaikkia pohtimaan elämäänsä erilailla kuin aiemmin.

Balilla voi elää tätä päivää, ei tarvitse miettiä tulevaa. Näin sanovat kaikki neljä osavuosibalilaista Ayu, Jeppe, Kati ja Tiiu.

He ovat mukana Away – Bali -ohjelmassa.

Ihmiset eivät elä kellon mukaan, vaan luonnon ja tilanteen, sanoo Tiiu.

Ayu pitää vihreästä

Arvostan hyvää sadetakkia, Ayu sanoo. Hän viettää saarella myös sadekauden. Ayu käy Suomessa kesällä.

Sadekaudella voi kuukaudessa vettä tulla jopa 300 millimetriä. Suomen heinäkuussa sataa keskimäärin selvästi alle 100 milliä. Balilaisiin lukemiin on päästy heinäkuussa vuonna 1934, silloin Laukaalla satoi 302 milliä.

Ayu pitää erityisesti talven sadekauden vihreydestä.

Balilla on aina vihreää, mutta sadekaudella on eritysvihreää.

Ayulla, 30, on suomalainen äiti ja balilainen isä. Hän muutti saarelle nelisen vuotta sitten. Hän tekee töitä sosiaalisen median konsulttina. Ayu sanoo näyttävänsä ulkomaalaiselta sekä Suomessa että Balilla.

Ayu paljastaa, että Away – Bali -ohjelmasarjassa ei hänen työntekonsa ole niin isossa roolissa kuin arkielämässä.

Oikeasti teen paljon töitä.

Balille on 10 000 kilometriä

Bali kuuluu Indonesiaan. Balin noin 4,2 miljoonasta asukkaasta pääosa on hinduja, kun Indonesian valtauskonto on islam.

Turisteja saarella käy vuodessa arviolta kolmisen miljoonaa.

Kylmimmän kuukauden lämpötila on alimmillaankin noin 20 astetta. Päivisin on kesät talvet 30 asteen molemmin puolin.

Kesällä on kuiva kausi ja talvella sadekausi. Tammikuussa voi sataa jopa 27 päivänä.

Balin pääkaupungista Denpasarista on Helsinkiin suorinta tietä noin 10 800 kilometriä.

Roskaisuudesta on puhuttu paljon Suomessakin. Se näkyy awaybalilaistenkin silmiin. Heidän mukaansa kehitystä tapahtuu hiljalleen, mutta paljon on vielä tehtävää.

Turistialueen ulkopuolella roskia poltetaan iltaisin. Se pistää miettimään myös terveysasioita, Kati sanoo.

Ympäristön kuormitus huolettaa myös Tiiua, Jeppeä ja Ayua.

Jeppe: Kuusamossakin roskia

Jeppe, 30, on aloittanut haastattelupäivän ruisleivällä. Sen päällä oli voita ja kananmunaa. Aamiainen ei ole tyypillinen Balilla. Jeppe on juuri saanut vieraita Suomesta ja kotoista herkkua on ollut laukussa tuliaisena.

Jeppe on kotoisin Kuusamosta. Talvet hän viettää Suomessa, mutta asuu Balilla noin 7–8 kuukautta vuodessa.

Kuusamon ja Balin välillä on ainakin yksi yhteinen piirre, Jeppe on huomannut. Molemmissa on turisteja ja sitä myötä enemmän roskia kuin muualla.

Turistimäärien noustua viime vuosina esimerkiksi Karhunkierroksen reitillä on alkanut näkyä roskaa. Sellaista ei aiemmin ollut, Jeppe kertoo.

Hän tunnustaa yhden asian, joka ei ehkä ohjelmassa näy.

Vietän paljon aikaa yksin. Ohjelmassa olen yleensä mukana jossain porukassa.

Tiiu ja Kati sanovat, että he eivät salaile mitään, vaan todellisuus näkyy Away – Balissa.

Kati ei asu turistikeskittymässä

Kati, 28, asuu kaukana turistirysistä. Hänen herkkuruokaansa Balilla on Nasi Campur.

Jos osaa puhua balia tai edes indonesiaa, ei joudu niin usein maksamaan turistihintoja, vaikka ulkonäkö paljastaakin, ettei ole paikallisia, Kati kertoo.

Hän elää päinvastoin kuin Jeppe. Kati on Ayn tapaan kesällä Suomessa ja talvisin Balilla.

Tiiu ikävöi saunaa

Tiiu, 25, etsii sisäistä rauhaa ja harmoniaa.

Kukaan ei odota mitään, kun ei ole samanlaisia yhteisön odotuksia kuin Suomessa, sanoo Tiiu.

Hänen mukaansa omanlaistaan elämää voi elää missä tahansa, mutta Aasiassa kulttuuri on toisenlainen kuin länsimaissa. Balilla ei tarvitse miettiä tulevaa.

Miksi pois Suomesta?

Saunaa on ikävä ja kunnon mökkiviikonloppua, sanoo Tiiu.

Kaikki neljä kaipaavat Suomesta myös puhdasta vettä ja raikkautta – sekä perhettä.

Jeppe muistelee lämmöllä äipän ja mummon ruokapöytiä.

Pitkä pimeä ja kylmä aika kammottaa kaikkia.

Kylmyys ja pimeys ovat ne syyt, miksi lähden Balille, Kati sanoo. Muut ovat samaa mieltä.

Balilla aurinko on horisontin yläpuolella 12 tuntia.

Away Bali on lähes reaaliaikainen

Away – Bali on tosi-tv-ohjelmasarja. Noin kymmenminuuttiset jaksot julkaistaan Yle Areenassa yksi kerrallaan maanantaista torstaihin.

Kuvauksista on kulunut vain noin vuorokausi ennen lähetystä.

Tämän päivän aloitusjakso on poikkeus. Se on kuvattu ennakkoon ja osassa esitellään kaikki neljä osallistujaa. Tällä viikolla ei Yle Areenassa esitetä muita jaksoja.

TV2:llä Away – Balin viikon jaksot nähdään aina sunnuntaisin kello 21.25.

Haluaisin antaa realistisen kuvan Balista. Tämä ei ole pelkkä paratiisisaari, vaan on täälläkin oman huonot puolensa ja ongelmat, niin kuin muissakin paikoissa, Kati sanoo.

Ohjelmaa tehdessä ja miettiessä, olen alkanut pohtia omaa elämääni. Miksi olen päätynyt juuri näihin ratkaisuihin, sanovat Ayu, Jeppe, Kati ja Tiiu.

Ulkopuoliset ihmiset ovat saaneet katsomaan omia itsestäänselvyyksiään erilailla, Ayu avaa.