Analyysi: Ärhäkkäämmiksi käyvät ajatuspajat eivät edes yritä peitellä rahoittajiensa päämääriä – osa pysyy pystyssä vain puolueen ja valtion tuella

Liberan kantelu EU-komissiolle osoittaa, että ajatuspajojen keinovalikoimaa vaikuttamistyössä on laajennettu. Libera yrittää saada komission haastamaan Suomen valtion EU-tuomioistuimeen työehtosopimusten yleissitovuudesta. Lännen Media selvitti, ketkä vaikuttavat ajatuspajojen taustalla ja mistä rahat tulevat.

Kirjoittaja on Lännen Median toimittaja Joonas Kuikka.

Libera kanteli EU-komissiolle suomalaisten työehtosopimusten yleissitovuudesta, koska Suomen yleissitovuus on Liberan mukaan EU-oikeuden vastainen. Komissio selvittää parhaillaan, viekö se asian EU-tuomioistuimeen.

Suomalaiset ajatuspajat jakautuvat puolueiden kautta valtiontukea saaviin ja valtiontuesta riippumattomiin ideahautomoihin.

Riippumattomuus valtiontuista ei kuitenkaan tee ajatuspajoista täysin ideologiasta vapaita, sillä muillakin rahoittajilla kuin puolueilla on etuja valvottavinaan.

Ajatuspajat ovat usein avoimen poliittisia. Niiden tutkimuksen ei tarvitse edustaa kaikkia näkökulmia tai olla puolueetonta siinä määrin kuin vaikkapa yliopistoilta odotetaan.

Tutkimus on usein ensisijaisesti poliittista päätöksentekoa varten, mutta jotkut ajatuspajat ovat pyrkineet myös yhteiskunnallisesti vaikuttavampiin avauksiin.

Tuoreimpana esimerkkinä on ajatuspaja Libera, joka kanteli EU-komissiolle suomalaisten työehtosopimusten yleissitovuudesta. Liberan mukaan yleissitovuus on EU-oikeuden vastainen. Komissio otti kantelun käsittelyyn ja pyytää vastauksia Suomen valtiolta.

Raha ajatuspajoille kertyy monista puroista. Puolueiden tueksi perustetut ajatuspajat saavat tukea rahapelien voittovaroista opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) kautta.

Vuonna 2018 valtiontukea saa kahdeksan puolueiden liepeillä olevaa ajatuspajaa, selviää OKM:n 8.8.2018 päivätystä asiakirjasta.

Eniten saavat keskustataustainen Ajatuspaja e2 148 000 eurollaan ja kokoomuslainen Toivo 145 000 eurollaan. Seuraavassa joukossa ovat perussuomalaisten Suomen Perusta 103 000 euron tuella ja sdp:n Kalevi Sorsa -säätiö 98 000 eurolla.

Vihreiden Visio saa 34 000 euroa, vasemmistoliiton Vasemmistofoorumi 33 000 euroa, rkp:n Tankesmedjan Agenda 25 000 euroa ja kristillisdemokraattien Kompassi 14 000 euroa.

Yhteensä ajatuspajojen tuki on vuonna 2018 noin 600 000 euroa. Rahoituksen kokonaismäärä on pysynyt vuodesta toiseen samana, mutta se on jakautunut vuosien varrella hieman eri tavoin heijastellen osittain eduskunnan voimasuhteita.

Viime vuonna perussuomalaisista irtaantuneella sinisellä tulevaisuudella ei ole omaa ajatuspajaa.

Sinisen tulevaisuuden puheenjohtaja, eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho kritisoi blogissaan 5. lokakuuta muuta kuin eduskuntaryhmille suunnattua puoluetukea. Hän mainitsi myös oman ministeriönsä kautta suuntautuvan puolueiden ajatuspajatuen. Terhon on kuitenkin helppo kritisoida puoluetukea, sillä siniset eivät tällä hetkellä sitä saa.

Puolueiden ajatuspajojen valtiontuki on kuitenkin pieni verrattuna puoluetukeen, joka oli 29,6 miljoonaa euroa sekä vuonna 2018 että 2017.

Keskusta sai kumpanakin vuonna 7,3 miljoonaa euroa, perussuomalaiset 5,6 miljoonaa ja kokoomus 5,5 miljoonaa.

Moni ajatuspaja on aika lailla valtiontuen varassa, kun katsotaan tuen suuruutta suhteessa ajatuspajojen kokoon.

Vuonna 2015 kokoomuksen Toivo sai peräti 79 prosenttia budjetistaan valtiolta. Vihreiden Vision tukien osuus oli 77 prosenttia budjetista, perussuomalaisten Suomen Perustan 67 prosenttia ja keskustalaisen e2:n 56 prosenttia.

Vähiten valtiontuesta riippuvaisia olivat vasemmistoliiton Vasemmistofoorumi, rkp:n Agenda ja sdp:n Kalevi Sorsa -säätiö. Vuonna 2015 kristillisdemokraattien ajatuspaja Kompassi ei vielä toiminut.

Tiedot selviävät Tieteelle tarkoitettujen rahapelitoiminnan voittovarojen käytön arviointi -julkaisusta vuodelta 2018, jonka on tilannut OKM.

Tästä seuraa se, että ilman valtiontukea monen puolueen ajatuspajan toiminta käytännössä loppuisi. Julkaisussa todetaan, että osa puolueiden ajatuspajoista on perustettu vastaanottamaan rahoitusta, kun se kerran tuli mahdolliseksi vuonna 2005.

Silloisen pääministerin Matti Vanhasen (kesk.) ensimmäinen hallitus (2003–2007) aloitti kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelman, johon liittyvät useimpien poliittisten ajatuspajojen perustamiset.

Suomen poliittinen ajatuspajatoiminta on kansainvälisesti katsottuna nuorta, mutta vaikuttavia ajatuspajoja on syntynyt puolueiden ulkopuolella jo aiemmin.

Esimerkiksi Elinkeinoelämän valtuuskunta Eva on jo 1970-luvulta lähtien edistänyt menestyksekkäästi suomalaista teollisuutta ja talouselämää.

Evan johdossa on entinen Aamulehden päätoimittaja Matti Apunen. Hallituksen puheenjohtaja on entinen rkp:n puheenjohtaja ja puolustusministeri Carl Haglund. Hallituksessa istuvat muun muassa taloustieteen Nobel-voittaja Bengt Holmström ja Nordean hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos.

Eva ei saa valtiontukea, mutta sen taustalla on Elinkeinoelämän Keskusliiton EK:n ja Teollisuuden Keskusliiton TT-säätiön rahaa, ja vaikuttaminen tukee kokoomuksen arvomaailmaa.

Ajatuspaja Libera on nuorempi ja räväkämpi versio Evasta. Libera on perustettu 2011 ja se on yksityishenkilöiden ja yritysten rahoittama.

Hallituksen puheenjohtaja on kokoomuksen talousliberaaleimman laidan kansanedustaja Elina Lepomäki. Liberankin hallituksessa istuu Björn Wahlroos varapuheenjohtajana. Hallitukseen kuuluu myös Viron entinen presidentti Toomas Hendrik Ilves. Liberan entinen hallituksen puheenjohtaja on nykyinen liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.).

Libera ei kaihda suoria vaikuttamiskeinoja, sillä se on valmis viemään Suomen valtion EU-tuomioistuimeen EU-oikeuden rikkomuksesta purkaakseen työmarkkinoiden sääntelyä.

Libera kanteli asiasta EU-komissiolle, joka otti kantelun käsittelyyn ja kuulee seuraavaksi Suomen valtiota sekä työmarkkinaosapuolia.

Lännen Median tämän artikkelin taustaksi haastattelemat asiantuntijat, MustReadin Erkka Railo ja Kalevi Sorsa -säätiön toiminnanjohtaja Kaisa Penny, eivät kuitenkaan tuomitse Liberan toimintaa. Vaikuttaminen kuuluu asiaan ja keinot ovat tyypillisiä Liberalle.

Demos Helsinki on tulevaisuuteen katsova ajatuspaja, joka työskentelee demokraattisen ja kestävän yhteiskunnan puolesta. Tuloja se saa monilta julkisilta ja yksityisiltä tahoilta sekä tilaustöistä.

Yli kymmenen vuotta toimineessa Demos Helsingissä työskentelee yli 30 tutkijaa, joten se on merkittävän kokoinen ajatuspaja.

Demos Helsingin hallituksen puheenjohtaja Tuija Talvitie työskentelee presidentti Martti Ahtisaaren CMI-järjestön johtajana. Hallituksen jäsenenä on myös Demos Helsingin perustaja, tulevaisuudentutkija Roope Mokka.

Feministinen ajatushautomo Hattu on tuore mutta räväkkä tulokas ajatuspajakentässä. Vuonna 2015 perustetun Hatun taustalla ovat entinen kansanedustaja Rosa Meriläinen (vihr.), taiteilija, tohtori Saara Särmä ja toimittaja, tietokirjailija Johanna Vehkoo.

Hattu on taistellut esimerkiksi naisiin sukupuolen takia kohdistuvaa verkon vihapuhetta vastaan. Kampanjaa ovat tukeneet Koneen säätiö ja Alfred Kordelinin säätiö. Hattu esittelee myös vitun virkkausohjeita ja järjestää naisten kiroiluiltamia.

Kaksikielinen ajatuspaja Magma ei ole rkp:n tukema. Se kuitenkin korostaa ruotsin kielen merkitystä kansallisen identiteetin kannalta.

Magmaa johtaa professori Nils Erik Forsgård, joka on työskennellyt Helsingin ja Berliinin yliopistoissa. Magmaan on siirtynyt myös Kalevi Sorsa -säätiön entinen toiminnanjohtaja Mikko Majander.

Helsingissä toimii myös rauhan edistämiseen ja konfliktien ratkaisuun pyrkivä ajatuspaja Safer Globe, jota johtaa Maria Mekri.

Toiminnanjohtaja Mekrillä on kansainvälisen politiikan taustaa muun muassa Cambridgen yliopistosta ja siviilikriisinhallintakokemusta Liberiasta.

Helsingissä toimii myös YK-yliopiston Wider-instituutti, jota ei tosin voi suomalaiseksi ajatuspajaksi laskea.

Kansainvälisissä ajatuspajavertailuissa suomalaisiksi vaikuttavimmiksi ajatuspajoiksi on laskettu myös Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla ja Ulkopoliittinen instituutti.

Vaikka Etlalla on sama hallitus ja rahoitus kuin Evalla ja organisaatiot tekevät yhteistyötä, Etlan rooli on vaikuttamisen sijaan pikemminkin tutkimustiedon tuottaminen.

Myös Ulkopoliittinen instituutti on melko puolueeton asiantuntijaorganisaatio, joka tutkii kansainvälisiä kysymyksiä riippumattomasti.

Ulkopoliittisen instituutin perusti eduskunta tiedon tuottamiseksi sekä kansainvälisten suhteiden ja EU-asioiden hoitamiseksi. Eduskunta eli suomalaiset veronmaksajat huolehtivat sen rahoituksesta.

Suomalaiset ajatuspajat eivät ole yhtä vanhoja ja ansioituneita kuin menestyneimmät kansainväliset ajatuspajat.

Ajatuspajojen vaikuttavuuden kärjessä ovat Kalevi Sorsa -säätiön artikkelin mukaan amerikkalaiset Brookings Institution ja Carnegie Endowment for International Peace sekä englantilainen Chatham House.

Suomalaisten ajatuspajojen ansio on tuoda avauksia kotimaan politiikkaan. Lisäksi ne pystyvät parhaimmillaan parantamaan päättäjien ja kansalaisten yhteiskunnallista tietoisuutta, kuten Kalevi Sorsa -säätiö demokratiatutkimuksissa ja e2 identiteettitutkimuksissa.

Huonoimmillaan ajatuspaja on tapa kierrättää puoluetukea ja pallotella ajatuksia poliittisissa sisäpiireissä. Ajatuspaja voi olla kooltaan pienikin ja näkyvä, kuten Feministinen ajatushautomo Hattu. Toisaalta on esimerkkejä siitä, että merkittävää tukea saava ajatuspaja ei tahdo saada ääntään julkiseen keskusteluun.

Ajatuspajat tyypillisesti katsovat tulevaisuuteen tai vähintään selittävät nykyhetken uusia ilmiöitä, eivätkä jumiudu menneeseen.

Ajatuspajojen tutkimuksia lukiessa valveutuneen kansalaisten kannattaa ainakin perehtyä, mikä puolue tai mitkä tahot rahoittavat kyseistä ajatuspajaa. Se usein selittää ajatuspajojen avauksia.

Ajatuspajat ovat tulleet jäädäkseen. Varsinkin ne, joiden toiminta ei riipu valtion tuesta ja jotka elävät huomiosta ja ovat askeleen edellä poliittista keskustelua.

Lähteet: OKM: Tieteelle tarkoitettujen rahapelitoiminnan voittovarojen käytön arviointi 2018, kirjoittaneet Tuomas Raivio, Susanna Sepponen, Piia Pessala, Anu Vaahtera ja Mari Hjelt. Kalevi Sorsa -säätiö: Suomalaiset ajatuspajat ovat kaukana kansainvälisestä kärjestä 1.11.2016, kirjoittanut Mikko Majander. Ajatuspajojen verkkosivut. Valtioneuvoston kanslia.