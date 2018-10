Lapin kultakuume syttyi 150 vuotta sitten — tästä tartunta lähti ja näin tarina jatkuu

Elina Melamies

Innostus ei näy kuivahkon raportin tekstissä, mutta sen on täytynyt olla järisyttävän suuri:

Täältä löysimme, mitä Tenolla turhaan olimme etsineet, nimittäin kultaa kiinteällä kalliolla. Lyhyenä aikana huuhdottiin 19 vadillisesta 200 milligrammaa, joiden joukossa oli yksi 60 milligramman painoinen hippu, suurin tänä kesänä löydetty, sekä muita 30, 20 ja 10 milligramman painoisia. Ei ole epäilystäkään siitä, ettei tältä paikalta voitaisi löytää lisää suuria hippuja.

Näin kuvaili Johan Conrad Lihr Ivalojoen Nulkkamukkaa Suomen suurruhtinaanmaan keisarilliselle senaatille 150 vuotta sitten.

Neljä kuukautta tiettömillä teillä

Suomen Rahapajan apulaisjohtaja, vuori-insinööri Lihr (1832–1913) oli johtanut kultaa Lapista etsivää retkikuntaa kesäkuun puolesta välistä saakka. Kesä oli vaihtunut kylmäksi syksyksi. Tuona vuonna talvi teki tuloaan poikkeuksellisen aikaisin, ja 16. syyskuuta tyyneimmissä paikoissa joki jäätyi öisin.

Retki oli alkanut kesäkuussa veneillä Rovaniemeltä Ounasjokea pitkin Kittilään, sieltä Peltovuomaan, Käkkälöjokea kohti Norjan rajaa, yli parin vedenjakajan Nuolasjärvelle, vähävetistä Norjan Nuolasjokea Kietsimäjoelle, Tenojokea pitkin Utsjoen kirkonkylään ja Utsjokea pitkin Inariin ja Ivalojoelle päätyen lopulta sen Nulkkamukkaan.

Neljäntoista miehen ja alun perin viiden veneen vaikeakulkuinen retki oli kestänyt jo lähes neljä kuukautta, ja kultaa oli toistaiseksi raportoitu vain "merkityksettömiä", "ei-tyydyttäviä" ja "kannattamattomia" määriä ja "tuskin yhtään".

Toivoa nälkävuosien jälkeen

Se mahtoi olla pettymys. Vuotta aiemmin Suomen senaatti oli saanut rohkaisevaa postia Norjasta. Pohjois-Norjan geologista karttaa laatinut vuori-insinööri Tellef Dahll (1825–1893) oli lähettänyt Norjan sisäministerille sähkeen, jossa ilmoitti löytäneensä vähän kultaa Karasjoelta ja Inarijoelta sekä merkittävän määrän Tenojoelta.

Tieto välitettiin Norjasta myös pohjoiselle rajanaapurille. Se antoi toivoa Suomen suurruhtinaanmaalle, joka oli juuri toipumassa nälkävuosista. Ehkä Lapin kulta auttaisi kituvaa kansantaloutta ja köyhää kansaa! Tiettömään pohjolaan oli lähetettävä tutkimusretkue, ja kaikki kullanetsintä ilman senaatin lupaa kiellettiin.

Lihr oli retkikuntineen käynyt myös "Herra Dahllin penkereillä" ja raportoi, etteivät tulokset olleet tyydyttäviä sielläkään. Lihr laski, että rännittäminen kannattaisi siellä kuuden markan päiväansioilla. Dahllin rikkaimpana pitämällään alueella päiväansioiksi jäi kuitenkin vain kaksi markkaa 59 penniä.

Kultaryntäys – ruuhkaa Ivalojoella

Aikainen talvi, puutteelliset välineet ja hupenevat muonavarastot pakottivat retkikunnan paluumatkalle hyvin pian ratkaisevan havainnon jälkeen. Lihr on päivännyt raporttinsa 30. joulukuuta 1868.

Raportin seuraukset olivat huimat. Senaatti ryhtyi valmistelemaan lakeja, määräyksiä, kulkuyhteyksiä, valvontaa ja tukikohtia kultaryntäystä varten. Myös epäilyksiä riitti.

Kultaryntäyksen ensimmäinen kesä koitti vuonna 1870. Valtio palkkasi Ivalojoelle 38 valvojaa. Enimmillään kullankaivajia oli seuraavana kesänä 491. Inarissa oli tuolloin noin 600 asukasta, joten väkimäärä yli kaksinkertaistui, sillä kaikki kullankaivajat eivät tulleet kirjatuiksi. Miehiä palkattiin lisää aina, kun kultaa tuli hyvin. Kullanetsintälupia lunastettiin ja käytettiin enemmän kuin valtauksia myönnettiin. Ivalojoen rantakivikkoja taivalsi väkeä ainakin pitäjän väkiluvun verran.

Epäilys lahjonnasta

Lihr palasi Ivalojoelle vielä kahden vuoden kuluttua retkikuntansa löydöstä. Hän toimi vuorimestarin apulaisena kultaryntäyksen ensimmäisenä kesänä. Sitten Lihr teki uraa Rahapajassa, jonka johtajaksi hänet nimitettiin 1885.

Hänen kultatietonsa yritettiin saada selville lahjomalla. Ministerivaltiosihteeri, kreivi Aleksander Armfelt tarjosi poikansa Mauritzin kautta suurta rahasummaa ja osuutta kullasta, jos Lihr neuvoo venäläiselle kultayhtiölle rikkaita kulta-alueita. Kuinka ollakaan, venäläinen kullanetsintäretkikunta matkasi veneellään Ivalojokea myötävirtaan Nulkkamukkaan Lihrin löytöpaikalle kesällä 1869. Kultahistorioitsija Seppo J. Partasen mukaan tuon ajan kartoista tarkkaa löytöpaikkaa ei voinut saada selville. Venäläiset löysivät paikalta kultaa ja yrittivät valtausta, mutta puutteellisten asiakirjojen vuoksi se ei onnistunut.

Kultaryntäyksen merkitys Lapille

Kultakuume onauttanut ja vauhdittanut Pohjois-Lapin kehitystä tiettömästä erämaasta kiehtovaksi matkailukohteeksi. Näin sanoo kullan historiaan perehtynyt tietokirjailija Seppo J. Partanen.

Unelma kullalla rikastumisesta on monta kertaa ollut vähällä toteutua, ja vähintään yhtä monta kertaa kullankaivun loppumista on ennustettu. Löydettyä kultaa arvokkaampaa koko Lapille on ollut sen etsiminen ja toivo löytymisestä, Partanen kuvailee.

Kultaryntäyksen myötä Pohjois-Lapin kartat alkoivat saada yksityiskohtia, ja koko Suomen geologinen kartoitus alkoi. Kultakuume myös muotoili nelostien nykyisille sijoilleen. Ennen sitä kulku Rovaniemeltä Inariin kävi Kittilän kautta. Tie Sodankylästä Ivaloon valmistui 1910, ja sille loi pohjan kultayhtiö Prospektorin rakentama kärrytie Vuotson eteläpuolelta Laanilaan.

Kullankaivun tuomat pettymykset antoivat yhden alkusysäyksen Lapin matkailulle, kun kultayhtiön johtokunnan puheenjohtaja, senaattori August Ramsay vaikutti siihen, että Matkailuyhdistys aloitti matkailutyön Lapissa ja Petsamossa 1920-luvulla.

Lapin kultahippuja vaskaa jo seitsemäs sukupolvi. Heitä on noin 4000, mikä on enemmän kuin koskaan. Historian aikana kultaa on löytynyt noin 3500 kiloa. Kaivajia on ollut kymmeniä tuhansia, joten henkeä kohti jaettavaa ei ole paljon. Vain muutama prosentti kaivajista vastaa suurimman osan vuosittaisesta kullasta.

Suuremman luokan kultakaivoksia Lapissa on kaksi: Agnico Eagle Minesin omistama Euroopan suurin kultakaivos Kittilän Suurikuusikossa. Se tuottaa vuosittain noin 5500 kiloa kultaa. Sodankylässä sijaitseva Pahtavaaran kaivos on mennyt konkurssiin kolmesti. Kaivoksen neljäs omistaja, kanadalainen Rupert Resources suunnittelee kultakaivoksen avaamista uudelleen.

Lapin kulta on koko historiansa ajan etsinyt suuruuttaan tai pienuuttaan, edennyt kuin vuoristorataa. Se on pettänyt monen suuren yrityksen toiveet ja unelmat, mutta tuonut leipää, voita ja katon pään päälle monelle yksityiselle kullankaivajalle, pienyritykselle ja inarilaiselle perheelle, Partanen kuvailee.

Lapin kultajoet ovat Ivalojoki, Sotajoki ja Palsinoja, Laanila ja Luttojoki, Tankavaara ja Lemmenjoki. Kaivoslain uudistus lopettaa koneellisen kullankaivun ja kaivosoikeudet Lemmenjoen kansallispuistossa. Koneet hiljenevät Lemmenjoella ensi kesän jälkeen, mutta virallisesti 1. heinäkuuta 2020. Aloitteita jatkoajan saamiseksi on tehty.

Kultahistoriassa on monta kertaa ennenkin ollut hiipumista, ja kultakuume puhkeaa taas tavalla tai toisella, Partanen ennustaa.

Jutun lähteenä on käytetty kultahistorioitsija Seppo J. Partasen esitelmiä Inarissa 2.10.2018 ja Tankavaarassa

4.10.2018 sekä Partasen toimittamaa teosta Kertomus kullanetsinnästä Kemin Lapinmaassa kesällä 1868. Ruotsinkielisestä alkuperäistekstistä sen on kääntänyt Helena Waltari.