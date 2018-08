Suntin Souduille tehtiin varasuunnitelma - Tänä vuonna saatetaan soutaa kuivalla maalla



Suntin Soudut saatetaan tänä vuonna järjestää kuivalla maalla, mikäli vedenkorkeus ei Suntissa nouse loppuviikkoon mennessä. Jouni Porsanger

Venla Tastula

Perinteisen Suntin Soudun järjestäminen on aiheuttanut tänä vuonna kysymyksiä kaupunginsalmen veden mataluuden vuoksi. Suunnitelmia Venetsialaislauantain tapahtumalle raotettiin maanantaina kun tapahtuman varasuunnitelmasta tiedotettiin.

Vaikka vedenkorkeus ei loppuviikolla nousisi, järjestetään soudut siltä huolimatta. Siinä tapauksessa tapahtumapaikka kuitenkin vaihtuu.

– Soudut järjestetään joka tapauksessa. Jos veden korkeus ei nouse, soudut järjestetään kuivalla maalla Suntin liepeillä, kaupunginjohtajan sihteeri Sonja Remell kertoo.

Remellin mukaan vesitilanne on puhuttanut aikaisempinakin vuosina, mutta soudut on saatu järjestymään. Vaikka loppuviikolle on luvattu sateita, on varasuunnitelma tehty.

Joukkueiden kasaaminen on myös aloitettu.

– Haasteet ovat lähteneet viime viikolla ja alustavat myöntävät vastaukset ovat tulleet. Joukkueita on varoitettu vesitilanteesta, Remell sanoo.

Viime vuonna kaupungin edustajista koostuvan joukkueen lisäksi Suntin Souduissa kilpailivat Kannuksen ja Kaustisen joukkueet. Tänäkin vuonna joukkueet pysyvät perinteisesti salassa tapahtumaan saakka, mutta pienen vihjeen Remell pystyy kertoa.

– Tänä vuonna joukkueet tulevat lähempää.