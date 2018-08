Pyhäjärvinen Timo Nevalainen toiseksi karhunveiston pikakisassa, mestaruuskilpailutyö oli yleisön mieleen



Timo Nevalainen veistämässä teosta Äiti ja lapsi. Minna Haveri Kalassa-teos sai tuomaristolta kunniamaininnan ja se valittiin myös yleisön suosikiksi. Teosta kiiteltiin muun muassa sen humoristisuudesta. Kimmo Heikkilä

Arja Kangas

Ilomantsissa kisattiin jälleen viikonvaihteessa karhunveistämisen mestaruuksista.

Pyhäjärvinen Timo Nevalainen sijoittui pikaveistokilpailussa toiseksi teoksellaan Äiti ja lapsi. Pikakisan voiton vei virolainen Karl Jõumees, kilpailun nuorin osanottaja, vain 22-vuotias. Kolmanneksi sijoittui ylöjärveläinen Juha Käkelä. Vaara-Karjalan Osuuspankin nimikkopalkinnon sai Pekka Niskanen Haapajärveltä.

Tällä kertaa karhunveiston mestaruuskilpailun voitto meni Venäjälle. Pietarilaisen Pavel Muntievin tulkinta yhdisti omaperäisellä tavalla perinteisesti veistämällä tehdyn karhun nykyteknologiaan. Karhu kysyi, onko villin luonnon kokemus nyt vain klikkaamalla tykkäämistä.

Muut palkintosijat menivät Tapio Vääräsmäelle Uuraisille ja Esko Heikuralle Kuhmoon. Kunniamaininnan Nevalainen sai teoksellaan Kalassa, joka oli myös yleisön suosikki. Teoksessa pölkky on koverrettu veneeksi, jossa kalamiehen kaverina on karhu. Humoristisessa veistoksessa puumateriaali on käytetty taidokkaasti hyväksi, ja hauskana yksityiskohtana on veneen pohjalle kaiverrettu kalansaalis, palkintoraati perustelee. Ilomantsissa on iät ajat erästelty, kalasteltu ja taitettu taivalta veneellä, ja veistoksen todettiin olevan kuin kotonaan.

Veistokisassa oli 24 osallistujaa. Suomen lisäksi kilpailijoita oli Virosta ja Venäjältä. Yleisön määrä yhtaikaa toteutetuilla Karhufestivaaleilla ja Villiruokafestareilla oli ennätysmäinen, noin 7 000. Ensi vuoden karhufestivaalien kilpailun teemassa veistäjät haastetaan kuvaamaan liikkuvaa karhua.

Karhunveiston mestaruuskilpailun 2018 teemana oli Villi luonto. Kilpailukutsussa veistäjiä pyydettiin ilmentämään omaa suhdettaan villiin luontoon. Kysyttiin, onko kaupungistuvassa maailmassa enää sijaa villille luonnolle?

Tuomaristo antoi kiitosta teeman monipuolisille tulkinnoille, joista löytyi niin voimien mittelöä ja taistelua kuin henkisiä ulottuvuuksia. Uudenlaisia tulkintoja olivat luonnosta vierautumisen teemat. Monissa töissä nähtiin rikkautena myös teosten taustalla olevat kiehtovat tarinat. Järjestäjien mukaan ilahduttavaa oli kokeneiden konkareiden ja uusien tulokkaiden ja myös nuorten veistäjien kohtaaminen.