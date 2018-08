Niinistö saanee Putinista Merkeliä enemmän irti Sotshissa – Syyria-keskustelut jatkuvat Sotshissa Merkelin jalanjäljillä

Sauli Niinistö tapaa Vladimir Putinin keskiviikkona. Tapaamiselta on lupa odottaa enemmän kuin Putinin Saksan-vierailulta.

Maarit Uber

Saksan ja Venäjän väliset jännitteet ovat kasvaneet viime vuosina merkittävästi. Suomen ja Venäjän suhteet ovat nekin vaikeutuneet, mutta Venäjän presidentti Vladimir Putin vaikuttaa silti löytävän neuvotteluyhteyden presidentti Sauli Niinistön kanssa vaivattomammin kuin monen muun länsijohtajan kanssa.

Ukrainan suhteen on turha odottaa edistystä, mutta monissa muissa kansainvälisen politiikan suurissa kysymyksissä on ainakin teoriassa hieman liikkumavaraa. Venäjälle on tärkeää edistää kauppasuhteitaan Saksan ja Suomen kanssa Yhdysvaltain jälleen kiristettyä Venäjän vastaisia pakotteitaan.

Saksan liittokansleri Angela Merkel ja Putin eivät vastanneet toimittajien kysymyksiin lauantaisen tapaamisensa jälkeen. He eivät saavuttaneet merkittäviä edistysaskeleita minkään asian suhteen. Kyse oli ennemmin tunnusteluista, joiden perusteella Niinistö voi suunnitella omat keskustelunavauksensa Putinin suuntaan.

Putinin tiedottaja Dmitri Peskov kuvaili myöhään illalla päättyneitä, yli kolmetuntisiksi venyneitä keskusteluja vakaviksi ja yksityiskohtaisiksi. Samaa yksityiskohtaisuutta on syytä odottaa myös Putinin ja Niinistön lähestyvältä tapaamiselta.

Niin Niinistö, Merkel kuin Putinkin hallitsevat pitkän kokemuksensa ja perehtyneisyytensä ansiosta asiasisällöt, mikä vaikeuttaa vastapuolen naruttamista neuvotteluissa. Toisaalta osapuolten kannat useimpien polttavien asiakysymysten suhteen ovat sen verran pinttyneitä ja kaukana toisistaan, että läpimurtoja ja jopa kompromisseja on vaikea saavuttaa.

Niinistö jatkanee keskustelua Syyrian tilanteesta

Kahden kovan neuvottelijan, Putinin ja Merkelin tapaamisissa ei yleensä nähdä mitään kevyttä tai viihdyttävää. Sen sijana lievään piikittelyyn on totuttu.

Venäjä tiedotti Niinistön ja Putinin tapaamisesta ja sen yhteyteen suunnittelemastaan jääkiekko-ottelusta oma-aloitteisesti ja ilmeisesti suomalaisosapuolta konsultoimatta. Moisten vapauksien ottaminen kielii siitä, että Venäjä pitää itseään lähtökohtaisesti määräävänä osapuolena.

Peskovin mukaan sekä Saksalle että Venäjälle harmaita hiuksia aiheuttava Syyrian tilanne oli vahvasti esillä lauantaina. Merkel on saanut kovaa kritiikkiä niin kotimaassaan kuin muuallakin päätöksestään ottaa Saksaan merkittävä määrä syyrialaispakolaisia. Merkelin sisäpoliittisissa intresseissä on taata pakolaisille mahdollisuus palata vakaaseen Syyriaan mahdollisimman pian.

Syyrian konfliktiin alueellisen vaikutusvaltansa lisäämiseksi sekaantunut Venäjä on ilmoittanut haluavansa Euroopan apua, luultavasti lähinnä taloudellista, Syyrian saamiseksi jaloilleen. Niinistö käyttänee runsaasti aikaa juuri Syyrian jälleenrakentamiseen liittyviin keskusteluihin Putinin kanssa. Venäjä tukee sotilaallisesti Syyrian hallitusta, mikä vaikeuttaa asiassa etenemistä.

Peskovin mukaan Saksassa sovittiin myös Venäjän, Saksan, Ranskan ja Turkin tapaavan jatkossakin yhdessä Syyrian tilanteeseen liittyen. Venäjän voi katsoa onnistuneen Syyrian-politiikassaan suhteellisen hyvin, sillä sitä on enää vaikea sulkea pois Syyriaa koskevista neuvottelupöydistä.