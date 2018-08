Sää loi hyvät puitteet Ylivieskan Taidefesteille – Osallistuminen ja yhdessä tekeminen tekee tapahtumasta kiinnostavan



Ikä ei ole este sirkustelulle. Marja Hannulan opissa viihtyvät kaikenikäiset. Tuovi Pulkkanen

Tuovi Pulkkanen

Tuulinen ja aurinkoinen sää loi hyvät puitteet Taidefesteille lauantaina Ylivieskassa. Heti aamusta alkaen Myllyaukiolla päästiin temppuilemaan, sirkustelemaan, taiteilemaan ja kuuntelemaan musiikkia.

Tuuli uhkasi viedä soittajien nuotit, mutta sirkustemppujen tekemisessä siitä oli apua. Värikkäät nauhat, viuhkat ja viirit liehuivat iloisesti tuulessa sirkustirehtööri Marja Hannulan neuvojen avulla.

Sirkuskärpäsen puraisema Hannula on temppuillut jo kohta 30 vuotta ja sanoo, että sirkustelu on vakavasti otettavaa taidetta, joka on helppo tuoda mukaan erilaisiin tapahtumiin.

– Temppuvälineistö kiinnostaa sekä aikuisia että lapsia. Ulkoilmatapahtumiin sopivaa välineistöä on paljon ja niihin on kaikenikäisten helppo tarttua.

Hannula rakentaa sirkustyöpajan tilanteisiin ja olosuhteisiin sopivaksi eikä ihmisiä yleensä tarvitse houkutella mukaan kokeilemaan temppuilua.

– Yhdessä tekeminen ja osallistuminen kiinnostaa ja sirkuskipinä saattaa jäädä itämään pienenkin koetun hetken seurauksena. Sirkuskouluihin ympäri maakuntaa tulee aina silloin tällöin mukaan osallistujia, jotka ovat kokeilleet temppuilua ensimmäisen kerran jossain tapahtumassa.