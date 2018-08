Kalajoen Nice Runissa tunnelma on korkealla – Videolla Tanhupallo lämmittelee kisailijoita vitsillä: "Miten leikitään kalapuikkoa?"



Nice Run on koonnut Kalajoen Hiekkasärkille suuren joukon juoksijoita ja kävelijöitä. Clas-Olav Slotte

Katariina Poranen

Nice Run -juoksutapahtuma sai lauantaina lähtölaukauksensa Kalajoella. Päivän vetonaulaksi paikalle oli kutsuttu televisiosta tuttu, näyttelijä Kiti Kokkosen luoma sketsihahmo Tanhupallo.

– Äiti keksi, että leikitään kalapuikkoa. Se on semmonen, että se, joka on pisimpään paikoillaan ja hiljaa, voittaa. Se on aika hyvä leikki, mutta aina isi ja ukki voitti, koska mieheltä se tulee luonnostaan, Tanhupallo kertoi lavalla.

Videolla näkyy, miten iloisen vastaanoton yleisö antaa Tanhupallon vitsille.

Alueella oli tapahtuman alkaessa iltapäiväkahdelta suuri joukko väkeä ja riehakas tunnelma, kertoo paikalla ollut Keskipohjanmaan kuvaaja.

Naisten oma kuntoliikuntatapahtuma Nice Run järjestetään Kalajoen Hiekkasärkillä. Jokainen tapahtumaan ilmoittautunut saa maalissa palkinnon, lisäksi palkintoja arvotaan ja erikoisesti sonnustautuneiden porukoiden joukosta palkitaan parhaiten pukeutunut ryhmä.