Tiina Ojutkankaan kolumni: Aito tarina omasta kotikaupungista on uskottavaa – "Jokin takapajuisuus jarruttaa kehitystä"



Tiina Ojutkangas

Toimiva kaupunki on veto- ja pitovoimainen: palvelut pelaavat ja näkyviä ongelmia halutaan ratkaista, poliitikot ovat asiakkaidensa puolella ja viranhaltijat tolkuissaan. Tyytyväiset kuntalaiset jakavat ilosanomaa oman kaupunkinsa ihmeestä. Näinhän sen ainakin pitäisi olla.

Torstain Keskipohjanmaassa alue- ja väestökehityksen asiantuntija Timo Aro pohti kaupungin ilmapiiriä ja sitä, miten se syntyy. Aron pohdiskelu kaupungin kipinä - ja kitkatekijöistä kiinnostaa: kyetäänkö tekemään päätöksiä ja valintoja sekä seisomaan niiden takana.

Tuotahan voisi soveltaa myös yrityksiin tai perheisiin. "Jos kielteisyyden kulttuuri alkaa hallita ilmatilaa, synnyttää se vastakkainasettelua ja kiistelyä." Ulkopuolisilta pitää aina kysyä, mitä mieltä he ovat "meistä". Sitten hyristään tyytyväisinä, kun joku vähän kehuu.

Savonlinnassa asuessani meinasin pyörtyä ylpeydestä, kun sikäläinen ystävä oli käynyt lomamatkalla Kokkolassa ja Pietarsaaressa ja hehkutti, miten paljon "siellä" oli kaikkea: kauppoja, ravintoloita, hyvää palvelua, upeita maisemia. Facebookin välityksellä rannikkoa ylistänyt hypetys levisi.

Kun satunnainen turisti kysyy, mitä Kokkolassa kannattaisi käydä katsomassa, on vastausta vaikea keksiä. Täällä on aika vähän yksittäisiä turistipyydyksiä vai onko kuitenkin? Kokkola ei ole profiloitunut matkailukaupunkina, ja juuri nyt mietityttää ennen kaikkea se, miten tämä kaupunki ja koko seutu olisi kiinnostava asuinpaikka.

Kaupunki möhli juuri viestinnässä Venetsialaisten pääesiintyjän IsacElliotin peruttua keikkansa Kokkolaan. Kommentoinnista kieltäytyminen on melko eilistä päivää.

Perjantaina selitettiin lisää. Viestinnän puutteita perusteltiin sillä, että huippuesiintyjän perumisesta ei haluttu kertoa ennen kuin tieto vahvistui.

Kun tieto keikan mahdollisesta peruuntumisesta tuli kaupungille viime tiistaina, olisi varmaan kannattanut tehdä suunnitelma, kuinka homman kanssa toimitaan: Miten ja milloin viestitään medialle ja kaupunkilaisille.

Venetsialaisten järjestävät kertoivat Elliotin keikan peruuntumisesta Facebookissa heti, kun Keskipohjanmaa uutisoi asiasta keskiviikkona iltapäivällä. Olisiko kannattanut päivittää sama tieto jo ennen kuin paikallinen media pakotti?

Jotenkin amatöörimäisen vaikutelman on saanut siitäkin, että kaupungin edustajat ovat medialle antamissaan lausunnoissa etsineet vastuullisia eli syyllisiä. Ainakaan minä en tiedä kenenkään lausuneen, että "mokasimme viestinnän ja parannamme ensi kertaa varten".

Annan kaupungille ilmaisen neuvon, jonka sain entiseltä pomoltani: "Ihmisille kannattaa puhua totta ja jos ei voi kertoa jotakin, sekin kannattaa kertoa ihan suoraan." Usein ihmiset ymmärtävät.

Viestinnällä on valtava merkitys. Viestintätoimisto Ellun Kanojen liiketoimintajohtaja Ville Tuominen sanoi Kokkolassa pidetyssä Elinvoimaa estradilla -seminaarissa, että kunnan viestinnällisen suunnan valitseminen ei ole vain viestintätoimiston asia, vaan kaupungin johdon.

Minkään viestintätoimiston tekemällä brändillä ei ole merkitystä, jos asukkaat ja kaupunki eivät siihen usko: "Tarinan, jota brändityöllä kerrotaan, pitää olla totta. Aito ylpeys omasta kotikaupungista on paras valttikortti."

Nyt kaupungin väki kahvipöydissään kysyy, miksi toimitus on näin kriittinen. Kysymyshän ei sentään ole maailman suurimmasta epäkohdasta. Ei olekaan, mutta aika kuvaavaa ja näkyvää tuo sählääminen on. Sitä paitsi Venetsialaiset on brändi, joka tunnetaan muuallakin.

Vielä siitä tarinasta, jota jokainen voi kertoa omasta kotikaupungistaan. Tein epätieteellisen pistokokeen ja kysyin muutamalta ihmiseltä, millainen Kokkola on ja mitä täällä kannattaisi parantaa. Vastauksia tässä:

"Jokin takapajuisuus jarruttaa rohkeampaa otetta ja kehitystä. Jokin sisäänlämpiävyys vaikuttaa. Ehkä muualta tulleen on helpompi elää.

"Matkailun pitäisi markkinoida muutakin kuin Tankaria ja vanhaa kaupunkia."

"Kannattaisi tarttua jo valmiiksi oleviin vahvuuksiin ja tehdä hommia niiden eteen. Esimerkkinä Tiikerit."

"Kannattaisi tehdä yhdessä kaupunkilaisten kanssa asioita. Kehittää vaikka Suntia ja laittaa kaupungin keskustaan viisi torilaivaa."

"Rannan teollisuus KIP on hyvä esimerkki muillekin siitä, miten kaupungin saisi surisemaan."

"Joukkoistetaan kaupungista hyvän kertominen."

Neristan, meren läheisyys ja siihen liittyvä historia (jota voisi tuoda paremmin esille)."

"Sunti pitäisi saada kuntoon."

"Hyvää: yritteliäisyys, kansainvälinen veneteollisuus ja sen alihankintaverkosto, teatteri ja saha. Saha toi esiin myös ihmisten pikkusieluisuuden. Kamariorkesteri ja GuardiaNueva."

"Lyhyet matkat, hyvät palvelut."

"Kaksikielisyys ja satamakaupungin perinteet."

"Kokkola on turvallinen ja helppo, kaikki lähellä pyörämatkan päässä.Pride ja kinojuhlat ja olutfestari."

"Mitä enemmän täältä on pois, sen enemmän osaa arvostaa."

"Meri ja Ohtakari!"

Lähetä oma listasi Kokkolan parhaista puolista ja kehittämiskohteita osoitteella tiina.ojutkangas@kpk.fi