Paikallisuus näkyy Kahakka-olutfestivaaleilla kaikkialla, myös kahvissa – katso video paikan päältä



Kahakka-olutfestivaali houkutteli vieraita jo perjantaina alkuillasta, jolloin paikalla esiintyi Aku Hirviniemi. Clas-Olav Slotte

Laura Läspä

Tänä viikonloppuna kokkolalaisia hyvän juoman ja tunnelman ystäviä hemmotellaan. Kahakka-olutfestivaali on vallannut Kokkolan Vanhan Tullipakkahuoneen ja sen takapihan perjantain ja lauantain ajaksi. Alueella pääsee tänä vuonna nauttimaan peräti 25:stä erilaisesta pienpanimo-oluesta. Mukana on tietysti myös kokkolalainen pienpanimo Kahakka Brewery, joka lanseerasi festivaaleilla vastikään kolmannen oluensa, Suntti brown alen.

– Kokkolassa valmistetaan taas olutta noin viidenkymmenen vuoden tauon jälkeen, kertoo tapahtuman isä Robban Hagnäs.

Tänä vuonna toista kertaa järjestettävä olutfestivaali oli Hagnäsin mukaan viime vuonna menestys. Tänä vuonna odotukset ovat korkealla ja paikalle toivotaan vielä enemmän ihmisiä.

– Viime vuoden palautteiden perusteella olemme pyrkineet kehittämään tapahtumaa. Nyt esimerkiksi mukaan on otettu maisteluvaihtoehto. Maistelua varten ei tarvitse enää ostaa kokonaista tuoppia, Hagnäs kertoo.

Olutfestivaaleille tullaan nauttimaan paitsi hyvästä juomasta, myös hyvästä seurasta. Alkuillan hyvästä säästä nauttivat myös Jyrki ja Janet Ojala yhdessä Kati ja Jari Parikan kanssa.

– Kaikki tällaiset tapahtumat ovat todella tervetulleita Kokkolaan, Jyrki Ojala kertoo.

Tapahtuma saa seurueelta kehuja paitsi tunnelmasta, myös sijainnista. Vanha Tullipakkahuoneen tunnelma sopii festivaaleihin erityisen hyvin. Jos vain koko miljöö saataisiin vielä siirrettyä Suntin rannalle, niin tunnelma olisi seurueen mukaan täydellinen

Kehuja Ojaloilta ja Parikoilta satelee erityisesti paikallisen Kahakka Breweryn tuotteille. Myös maistelumahdollisuudesta on nautittu, kun olutlasit ovat kiertäneet pöydässä niin, että jokainen on saanut maistaa mahdollisimman montaa olutta.

Nimestään huolimatta olutfestivaaleilta löytyy tarjontaa myös niille vieraille, jotka eivät oluesta välitä. Oluen lisäksi tarjolla on viiniä, siideriä ja lonkeroa, sekä alkoholittomia juomia. Toisaalta pienpanimo-oluet voivat päästä myös yllättämään.

– Minä en oikeastaan juo olutta tavallisesti ollenkaan, mutta täällä on päässyt maistelemaan erilaisia oluita ja nyt tuntuu, että siideri saa kyllä jäädä, Kati Parikka paljastaa.

Tullipakkahuoneen sisältä löytyy myös yllättävämpää juomatarjontaa. Pietarsaarelainen pienpaahtimo Roger's Coffee on tuonut olutfestivaaleille tarjolle omia erikoiskahvejaan. Kahvia voi ostaa paikanpäällä juotavaksi tai mukaan, jolloin pavut jauhetaan kojulla. Vastajauhetun kahvin tuoksu houkuttelee alati uusia asiakkaita paikalle.

– Hyvän makuinen kahvi ei vaadi seurakseen kahvia tai sokeria, Snellman kehaisee.

Pienpaahtimo sopii pienpanimoiden joukkoon saumattomasti. Pietarsaarelainen paahtimo on Kokkolan lähin, joten kyseessä on myös hyvin paikallinen yritys. Kahvia Roger's Coffeella on tarjolla esimerkiksi Guatemalasta ja El Salvadorista.

– Kaikki eivät juo olutta. Ilman muuta tarjolla pitää olla myös kahvia, paahtimon omistaja Roger Snellman kertoo.