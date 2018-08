Keskipohjanmaan pääkirjoitus 19.8: Irtiotto sosiaalisesta mediasta voi lisätä onnen tunnetta



Sosiaalisen median piti muuttaa maailmaa, mutta saimmekin karkkikaupan, joka turruttaa ilmaisella tarjonnallaan ja addiktoi. Koukkuun jää helposti etenkin stressaavissa elämäntilanteissa.

Tutkimusten mukaan ongelmallisin ei välttämättä olekaan kuplautumisen mahdollistava Facebook. Sen sijaan etenkin nuorille haitallisin on Instagram, ainakin Royal Society for Public Health -järjestön ja Young Health Movementin tutkimuksen mukaan.

Ihminen rakentaa identiteettiään oman viiteryhmänsä kautta. Onnistumisia painottava kuvavirta voi vääristää todellisuutta. Nuorten hyvinvoinnille toiseksi haitallisin olisi Snapchat.

Some-palveluiden ikärajoille on perusteensa. Äärimmäisenä signaalina ovat teini-ikäisten itsemurhat, jotka ovat lisääntyneet Yhdysvalloissa tällä vuosikymmenellä. Tutkijoiden mukaan linkki sosiaalisen median läpimurtoon on selkeä.

Uusia ilmiöitä on kauhisteltu aina, mutta sosiaalinen media on jotain muuta kuin aikoinaan maailmaa mullistaneet sarjakuvat, rock-musiikki tai televisio, kuvaili tutkija Victor Strasburger Associated Press -uutistoimistolle viime vuonna: "Sosiaalisen median suoruus, anonymiteetti ja kiusaamisen helppous mahdollistavat vahinkoja. Tätä ei vielä oikein ymmärretä", hän sanoi.

Mitä sitten pitäisi tehdä? Jaron Lanier, amerikkalainen teknologiaguru ja internet-teoreetikko, jonka sanotaan keksineen virtuaalitodellisuus-käsitteen, suosittelee puolen vuoden taukoa sosiaalisesta mediasta. Lanier sanoi brittiläisen Channel 4 Newsin haastattelussa kesällä, että ihminen ei opi tuntemaan itseään altistuessaan jatkuvalle algoritmien luomalle manipulaatiolle. Ihmisen valitsema todellisuus säröytyy. Esimerkiksi Facebookin algoritmi pyrkii tarjoamaan käyttäjäkohtaisesti räätälöityä sisältöä.

Se yksipuolistaa ihmisen käsitystä ympäröivästä maailmasta.

Kun some-kanava muokkaa uutisvirtaa ja Google hakutuloksia, jokaiselle välittyy omanlaisensa malli todellisuudesta, jota mainostajat voivat muokata. Ihminen tietää olevansa mainonnan kohde, mutta hän ei tiedä olevansa manipuloinnin kohde.

Tekniikka & Talous uutisoi alkuviikolla tutkimuksesta, jonka mukaan Google Maps ja Googlen hakukone tallentavat yhdessä käyttäjien sijainnin ilman käyttäjien suostumusta. Se mahdollistaa esimerkiksi työmatkoihin liittyvät suositukset ja mainosten kohdentamisen.

Jaron Lanierin mukaan sosiaalisen median kehitys on ollut huolestuttavaa myös yhteiskunnallisella tasolla. Hän perustelee kritiikkiään nopeiden reaktioiden korostamisella. Mitä negatiivisempaa sisältöä somessa tarjoillaan, sitä helpommin siihen reagoidaan. Mittasuhteet katoavat ja vastareaktiot nousevat kohtuuttomiksi. Algoritmit ruokkivat ihmisten vihaa ja romuttavat konsensuksen.

Some-koukkuun ihmisiä ajavat aivokemialliset sysäykset. Lanier ottaa esimerkiksi Donald Trumpin, josta on hänen mielestään tullut somen uhri. Vaikka suuri osa twiiteistä johtaa some-myrskyihin, Trump jatkaa twiittaamistaan. Sillä tiellä hänet pitää onnellisuushormoni dopamiini, jatkuva suosittujen twiittien jahtaaminen. Humalluttavat sysäykset.

Onko peli pelattu? Lanierin mukaan ei. Yksi vaihtoehto olisi somen maksullisuus videopalvelujen tyyliin. Kun maksavia asiakkaita olisivat tavalliset käyttäjät mainostajien sijaan, jättiyhtiöiden tarve käyttäjien manipuloinnille kaupallisessa tarkoituksessa vähenisi.

Jouni Nikula