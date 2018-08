Italialaiset haluavat syylliset vastuuseen – tieyhtiöllä on 15 päivää aikaa todistaa syyttömyytensä siltaromahdukseen

2 Viimeisimmän tiedon mukaan Italian siltaromahdus on vaatinut 38 ihmisen hengen, vaikka aikaisemmin luvuksi ilmoitettiin 39. Tieto kuolleiden määrästä voi vielä muuttua lähipäivien aikana. Italian Red Cross Press Office HANDOUT Italian Punaisen ristin jäsenet työskentelivät torstaina osittain romahtaneen Morandi-sillan luona Italian Genovassa. Italian viranomaiset ovat huolissaan sillan yhä jäljellä olevien osien kestävyydestä, ja sen vuoksi lähialueen asunnoista on evakuoitu yli 600 ihmistä. Italian Red Cross Press Office HANDOUT Previous Next

Ida Kannisto

Tiistaina tapahtuneen siltaromahduksen jälkeen italialaiset ovat vaatineet vastauksia: kenen on syy?

Hallitus alkoi pian onnettomuuden jälkeen etsiä vastausta kysymykseen. Italian liikenneministeri Danilo Toninelli ja sisäministeri Matteo Salvini ovat toistuvasti vakuutelleet, että syylliset joutuvat vielä maksamaan tapahtuneesta. Syyllisten nimeämistä on vaatinut myös maan pääministeri Giuseppe Conte.

Italian populistinen hallitus on osoittanut syyttävällä sormellaan siltaa hallinnoinutta yhtiötä Autostrade per l'Italiaa. Hallituksen mukaan yhtiö ei ole investoinut riittävästi sillan kunnossapitoon. Uutistoimisto Reutersin mukaan Italian hallitus aloitti maan suurimpaan moottoritieoperaattoriin kohdistuvat tutkimukset myöhään torstai-iltana.

Italian varapääministeri Luigi Di Maio totesi jo aikaisemmin tällä viikolla, että maa saattaa ottaa tiet valtion omistukseen, mikäli yhtiöt eivät hoida tehtäviään kunnolla. Toimiluvat ovat kysymysmerkin alla erityisesti Autostraden kohdalla.

Siltayhtiö etsii vastauksia onnettomuuteen

Atlantia-yhtymä, johon Autostrade per l'Italia kuuluu, on joutunut onnettomuuden seurauksena poliittisen kiistan keskelle. Yhtiö on kiistänyt hallituksen syytökset ja väittää huolehtineensa säännöllisistä ja perusteellisista turvatarkastuksista vajaan puolentoista kilometrin mittaisella sillalla. Lisäksi yhtiö vakuuttaa käyttäneensä maailman johtavia asiantuntijoita testien ja tarkastusten suorittamisessa.

Italian liikenneministeriö totesi torstaina antaneensa yhtiölle 15 päivää aikaa osoittaa, että se on täyttänyt kaikki sopimuksenmukaiset velvoitteet. Lisäksi ministeriö vaati yhtiötä rakentamaan sillan uudelleen omakustanteisesti. Mikäli yhtiön tarjoamat perustelut tapahtuneesta katsotaan riittämättömiksi, yhtiön saatetaan katsoa rikkoneen sopimusehtoja.

Varmaa ei vielä ole, millaiset seuraukset yhtiötä odottavat, mutta hallitus kertoo harkinneensa yhtiön toimiluvan perumista joko kokonaisuudessaan tai osittain. Lisäksi hallitus on antanut ilmoille ajatuksen sakkorangaistuksesta, jonka suuruus voi olla korkeintaan 150 miljoonaa euroa. Uutissivusto The Localin mukaan Salvini on vaatinut Atlantialta 500 miljoonan euron suuruista kädenojennusta perheiden auttamiseksi ja paikallishallinnon avuksi katastrofin seurausten hoitamiseen. Toninelli sen sijaan on vaatinut Autostraden ylintä johtoa eroamaan.

Uutistoimisto Reutersin mukaan Atlantia-yhtymä aikoo pitää ensi tiistaina 21. elokuuta ylimääräisen hallituksen kokouksen, jossa on tarkoitus keskustella Genovan siltaromahduksesta.

Reutersin mukaan myös syyttäjät ovat aloittaneet tutkimukset siitä, mitkä syyt johtivat sillan romahtamiseen. Toistaiseksi he eivät ole antaneet julkista lausuntoa. Genovan pääsyyttäjä Francesco Cozzi totesi uutistoimisto AP:n mukaan medialle, että ei tiedä, kuka voisi olla syyllinen, mutta lisäsi: "Se ei ollut onnettomuus". Cozzin mukaan hänen tietoonsa ei saapunut vakavia turvallisuusongelmia sillan kunnosta ennen romahdusta.

Ongelmana väitetty yhteistyö mafian kanssa ja halvat rakennusmateriaalit

Brittilehti The Guardian kirjoitti perjantaina mafian yhteydestä sillan romahtamiseen. Lehden mukaan italialaisen rakennustyön ongelmien taustalla ovat 60-luvun rakennusbuumi ja mafian mukaantulo rakennusbisnekseen sekä halpojen materiaalien käyttö suurempien voittojen toivossa.

Lehden mukaan monet italialaiset rakennusyritykset tekivät salaa yhteistyötä mafian kanssa vuosikymmenten ajan ja käyttivät materiaalina niin kutsuttua vahvistamatonta sementtiä, joka koostuu epäsuhtaisesta määrästä hiekkaa ja vettä, joukossaan vain vähän betonia. Vaikka rakennusmateriaalin käyttö takasi tuottoja, ajan kuluessa halvalla rakennetut tiet ja sillat eivät kestä käytössä ja alkavat romahtaa.

Tiistaina sortunut Morandi-silta on jo kahdestoista Italiassa romahtanut silta vuoden 2004 jälkeen. Samalla se on viides romahtanut silta viimeisten viiden vuoden aikana. Niiden lisäksi Italiassa arviolta 300 siltaa on vaarassa romahtaa. Jokaisen kunnostus vaatii suuria rahasummia, eikä asiantuntijoiden mukaan siltojen korjaustyö välttämättä edes riitä ratkaisemaan niihin liittyviä rakenteellisia ongelmia.