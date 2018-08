Kati Laitinen alkoi hehkuttaa aamulenkkejään Facebook-ryhmässä, joka on kerännyt yli 100 000 jäsentä ja tukun mainostajia – nyt hän tienaa ylläpidolla

Tavoitteena terveellisempi elämä -ryhmän ylläpitäjä Kati Laitinen laskee ryhmän moderointiin kuluvan ajan tätä nykyä työajaksi. Hänen yrityksensä Sportti-isku myy personal trainer -palveluita. Kimmo Penttinen

Riikka Aaltonen

Tavoitteena terveellisempi elämä -ryhmän ylläpitäjä Kati Laitinen on saanut viimeisen vuoden aikana yrityksiltä aiempaa selvästi enemmän yhteydenottoja. Tammikuussa ryhmän nimestä tuli Laitisen yrityksen aputoiminimi, ja kesäkuussa se ylitti 100 000 jäsenen rajapyykin.

Tällä hetkellä Laitinen tekee noin 20 yrityksen kanssa yhteistyötä.

Kartoitan yhteistyöt tarkasti kalenteriin ja pidän huolta, ettei samankaltaisia palveluita tai tuotteita mainosteta liian tiuhaan, Laitinen sanoo.

Vaikka keskustelu ryhmässä on muuten avointa, mainostaminen on sallittu ainoastaan ylläpitäjän luvalla. Samaa periaatetta noudattaa suurin osa muista kymmenientuhansien jäsenten kokoisiksi kasvaneista ryhmistä.

Laitinen perusti ryhmän kolme vuotta sitten, sillä hän halusi luoda alustan, jolla omista liikuntaan liittyvistä onnistumisista voisi käydä keskustelua matalalla kynnyksellä.

Ei aamulenkkejään kehtaa jatkuvalla syötöllä hehkuttaa omassa profiilissaan, Laitinen toteaa.

Ryhmät kokoavat yhteen tuhansia samasta aihepiiristä kiinnostuneita ihmisiä. Tämän vuoksi niissä syntyy enemmän ja aktiivisempaa keskustelua kuin henkilökohtaisissa profiileissa, jotka näkyvät usein vain rajatuille ystäväpiireille.

Facebook on kestinnyt ylläpitäjiä myös Suomessa

Myös Facebook on huomannut ryhmien kasvavan suosion. Yritys järjesti yhteistyössä viestintätoimisto Manifeston kanssa viime marraskuussa tilaisuuden, johon kutsuttiin 100 suomalaista ryhmien ylläpitäjää.

Manifeston toimitusjohtajan Harri Kammosen mukaan tarkoitus oli kiittää ylläpitäjiä heidän tekemästään työstä.

Tapahtumassa Facebookin edustajat kertoivat, että yritys aikoo panostaa ryhmiin, jotka ovat suosittua sisältöä etenkin Pohjoismaissa. Yritys ei silti ainakaan toistaiseksi suunnittele ylläpitäjille omaa palkkiojärjestelmää.

Tämän vuoden helmikuussa Facebook järjesti Lontoossa Facebook Communities Summit -tapahtuman, joka kokosi yhteen lähes 300 ryhmien ylläpitäjää eri puolilta Eurooppaa. Joukossa oli mukana myös useita suomalaisia.

Maailmanlaajuisesti Facebookin ryhmiin kuuluu noin 200 miljoonaa ihmistä, mutta maakohtaisia tilastoja ei tällä hetkellä ole saatavilla.

Tämän vuoden alussa Facebookin toimitusjohtaja Mark Zuckerberg ilmoitti, että sivuston uusi algoritmi nostaa etualalle käyttäjän ystävien ja ryhmien jakamaa sisältöä. Samalla yritysten jakama sisältö jää taka-alalle.

Muutos todennäköisesti kasvattaa yritysten kiinnostusta ryhmiä kohtaan entisestään, sillä näkyvyys ryhmissä merkitsee näkyvyyttä käyttäjien uutisvirroissa.

Juttua varten tehdyn kyselyn perusteella Facebookissa on tällä hetkellä ainakin 10 suomalaista ryhmää, jotka tekevät kaupallista yhteistyötä yritysten kanssa.

Yleisin yhteistyön muoto on sponsoroidut arvonnat, joiden palkinnon yritys lahjoittaa. Usein yritys myös maksaa ylläpitäjille palkkion, jotta se saa arvonnan näkyville.

Suurin osa kaupallista sisältöä jakavien ryhmien ylläpitäjistä kieltäytyi haastattelupyynnöstä.

Yritykset hankkivat ryhmiä itselleen

Oletkaunis.fi-verkkokauppa investoi noin kerran kuussa maksettuun kampanjaan, joka toteutetaan yhteistyössä kauneuteen keskittyvän Facebook-ryhmän kanssa.

Yhteistyöt ovat tavoittaneet meidän kannaltamme otolliset kuluttajat hyvin, sanoo yrityksen digitaalisesta markkinoinnista vastaava Sofia Salmi.

Verkkokaupan kanssa yhteistyötä tekevä Nordic Style & Beauty -ryhmän ylläpitäjä Liese Jokiperä ymmärsi ryhmänsä markkina-arvon jo parisen vuotta sitten ja alkoi ottaa yrityksiin yhteyttä. Hän kertoo, että ryhmä tekee edelleen yhteistyötä ensimmäisten mukaan lähteneiden yritysten kanssa.

Vuosien varrella on ollut ajanjaksoja, jolloin ryhmän ylläpito on ollut päätyöni. Se on kuitenkin sen verran raskasta, että olen päättänyt pitää sen mieluummin sivutyönä, Jokiperä toteaa.

Hän uskoo, että ryhmät luovat mahdollisuuden yhteisölliselle markkinoinnille. Sen teho perustuu siihen, että samasta aihepiiristä kiinnostuneet ihmiset pääsevät keskustelemaan tuotteista rehellisesti. Tämä tarkoittaa, että ylläpito sallii myös kriittiset kommentit, kunhan ne ovat asiallisia.

Samaa mieltä on Kekkilä Oy:n brändi- ja viestintäjohtaja Nina Kinnunen. Kekkilä hankki Piha- ja puutarha -ryhmän sen perustajalta jo vuonna 2016.

Ryhmässä oli tuolloin 50 000 ihmistä, mutta määrä on vuosien aikana kaksinkertaistunut. Vastuu ryhmän moderoinnista vaihtelee työntekijältä toiselle, mutta kaiken kaikkiaan se vie viikossa noin yhden työpäivän verran aikaa.

Kun selvitimme, onko ryhmän hankkiminen ylipäätään mahdollista, mediatoimisto näki sen riskinä. Meille tämä on kuitenkin ollut kannattavaa, Kinnunen sanoo.

Piha- ja puutarha -ryhmän jäsenet voivat edelleen keskustella Kekkilän kilpailijoiden tuotteista sekä kritisoida yrityksen omia tuotteita. Kekkilä markkinoi tuotteitaan ryhmässä, mutta se hyödyntää ryhmää myös tuotekehittelyssä ja on kerännyt sen kautta kuluttajaraateja.

Tämän lisäksi yritys on tehnyt ryhmän avulla tutkimusta siitä, mikä jäseniä kiinnostaa puutarhanhoidossa.

Keskustelut ovat tehokasta markkinointia

Kekkilän esimerkkiä seurasi sosiaalisen median toimisto NoBot, joka osti Kotiruokaryhmän sen perustajalta tämän vuoden alussa. NoBot on sopinut perustajan kanssa, että kaupan yksityiskohtia ei paljasteta.

Facebookissa on useita ruuanlaiton ympärille syntyneitä ryhmiä, mutta yli 100 000 jäsenen Kotiruokaryhmä on näistä selvästi suurin. NoBot teki ryhmässä ensimmäiset kaupalliset yhteistyöt kesän aikana. Lisää on suunnitteilla syksyksi.

Facebook-ryhmissä käyty keskustelu on nykyajan puskaradiomarkkinointia, joka on parhaimmillaan brändille erittäin arvokasta, sanoo NoBotin sisältöstrategi Suvi Kinnunen.

Kinnunen korostaa, että mikä tahansa foorumi, joka kokoaa yleisöä rajatun aihepiirin ympärille, on mainostajien kannalta kiinnostava.

Kotiruokaryhmän kaupallinen sisältö ei koostu yksittäisistä maksetuista mainoksista, vaan esimerkiksi eri yritysten sponsoroimista teemaviikoista. Näiden aikana ryhmän jäsenet haastetaan laittamaan teemaan liittyviä ruokia ja jakamaan niistä kuvia ryhmään.

Kekkilän tavoin myös NoBot katsoo, että ryhmä on lisäksi tehokas tuotekehittelyn apuväline.

Facebook-ryhmien kaupallisuus on uusi ilmiö, minkä vuoksi Mainonnan eettinen neuvosto ei ole toistaiseksi antanut yhtäkään lausuntoa ryhmien mainontaan liittyvissä kysymyksissä. Neuvoston pääsihteerin Paula Palorannan tiedossa ei ole asiaan liittyvää ohjeistusta.

Työmäärä houkuttelee myymään ryhmän

Ryhmien ylläpitäjät suhtautuvat itse usein kielteisesti sekä aggressiiviseen mainontaan että piilomainontaan.

Jos tarttuu jokaiseen yhteistyötarjoukseen, käy nopeasti niin, että jäsenet hermostuvat ja kaikkoavat, sanoo Sami Kieksi. Hän on media-alan yrittäjä, joka on perustanut Miestenhuone- ja Naistenhuone-ryhmät.

Kieksi voisi harkita ryhmien myymistä. Tämä tosin edellyttäisi, että ostaja olisi vastuullinen ja maksaisi kohtuullisen hinnan.

Ryhmien ylläpitäminen vie aikaa, ja ylläpitäjä saattaa joutua sosiaalisessa mediassa syntyvän myrskyn keskipisteeseen. Jossain vaiheessa ylläpitäjän tehtävistä luopuminen voi siis olla ihan viisasta, Kieksi sanoo.

Suuren ryhmän moderointiin liittyvästä työmäärästä on omakohtaisesti perillä yli 100 000 jäsenen Naistenhuoneen ylläpitäjänä toimiva Vienna Dawn. Hän tekee tätä nykyä yhteistyötä esimerkiksi Kelan työntekijän ja psykiatrisen sairaanhoitajan kanssa saadakseen nopeasti vastaukset ryhmän jäseniä vastaaviin kysymyksiin.

Ryhmän ylläpitoa voi mielestäni verrata työhön, sillä se vaatii periaatteessa jatkuvaa läsnäoloa ja ongelmanratkaisua, Dawn sanoo.

Tällä hetkellä erilaiset kaupalliset yhteistyöt ovat ainoa tapa, jolla ryhmien ylläpitäjät voivat saada työstään korvausta.

Facebook pilotoi maksullisuutta

Facebook käynnisti kesäkuun lopulla kokeilun, jonka tarkoituksena on selvittää, miten käyttäjät suhtautuvat maksullisiin ryhmiin. Yritys kertoo, että se pyrkii näin luomaan keinoja, joiden avulla ylläpitäjät voisivat hyötyä työstään ja käyttää siihen aiempaa enemmän aikaa.

Kokeilussa on mukana kolme englanninkielistä ryhmää, joista suurimmassa on 87 000 jäsentä. Facebook ei vielä kommentoi, aiotaanko kokeilua laajentaa jossain vaiheessa Pohjoismaihin.

Kaikki ylläpitäjät eivät ole valmiita luopumaan rakentamistaan ryhmistä. Tavoitteena terveellisempi elämä -ryhmän perustaja Kati Laitinen on saanut jo yhden ostotarjouksen, mutta kieltäytyi siitä välittömästi. Laitinen uskoo, että ryhmässä on niin paljon potentiaalia, ettei sen myyminen olisi tässä vaiheessa kannattavaa.

Homma toimii tällä hetkellä hyvin, joten toivon sen vain jatkuvan samaan malliin eteenpäin.