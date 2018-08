Keskipohjanmaan pääkirjoitus 20.8.: Harrastamisesta terveyttä



Jälleen on se aika vuodesta, kun normaali arki alkaa niin lukuisilla työpaikoilla kuin vaikkapa koululuokissa. Näinä viikkoina alkavat myös lukuisat erilaiset harrastuspiirit. Keskipohjanmaa kertoi viime viikolla muun muassa useiden kansanopistojen ja vastaavien lukukausien aloituksista. Myös lukuisissa urheiluseuroissa kootaan parhaillaan ryhmiä eri lajien harjoituksiin. Monissa näissä ilmoittautumiset ovat tällä viikolla ja varsinainen toiminta alkaa syyskuun alussa.

Liikunnan merkitystä hyvinvoinnille ei voi tarpeeksi korostaa. Jo vuosikymmenet erilaiset asiantuntijat ovat vakuuttaneet, että hengästymistä aiheuttavaa, hikeä aikaansaavaa liikuntaa tulisi harrastaa vähintään kaksi-kolme kertaa viikossa ainakin puoli tuntia kerrallaan. Mitä monipuolisimmin liikkuu, luonnollisesti sitä parempi.

On erinomaista, kun muun muassa Kokkolaan on rakennettu useita lähiliikuntapaikkoja muutaman vuoden aikana. Myös sisäliikuntaan on mahdollisuus useissa koulujen ja urheilutalon saleissa vaikkei mihinkään seuraan kuuluisikaan.

Jotta ihmiskroppa pysyy terveenä jatkuvasti pitenevän keskimääräisen eliniän, se vaatii fyysisen huollon lisäksi myös henkistä jumppaa. Harva tulee ajatelleeksi, että muillakin kuin liikuntaharrastuksilla on merkittäviä ennaltaehkäiseviä vaikutuksia moniin sairauksiin.

Aivotutkija Minna Huotilaisen mukaan (Tunne aivosi 2017) ihmiset, jotka elävät ilman merkittäviä sairauksia vielä 80-vuotiaana ovat keskimääräistä useammin olleet aktiivisia harrastajia aiempina vuosikymmeninä. Tutkijan selvityksen mukaan aivojen hyvään vanhuuteen vaikuttavat etenkin sääntöjä, tekniikkaa tai reagointia vaativat harrastukset. Yksi tällainen ihanteellinen harrastus on tanssi: se vaatii liikuntaa sekä tarkkaavaisuutta ja reagointikykyä. Myös tietynlaista tarkkaavaisuutta ja hoksottimia edellyttävät korttipelit saavat tutkijalta kehuja.

Tutkimusjohtaja Miia Kivipelto Karoliinisesta Instituutista on arvioinut, että muistisairaudet ovat yhteiskunnalle tulevaisuudessa vaikeampi ja kalliimpi ongelma kuin syöpä- ja verisuonisairaudet yhteensä. Jo nuorena ja keski-iässä tehdyillä oikeilla elintapavalinnoilla voi vaikuttaa merkittävästi riskiin sairastua muistisairauksiin myöhemmällä iällä.

Kokonaisuutena voinee kuitenkin sanoa, että sillä ei ole suurta merkitystä mitä harrastaa, enemmänkin sillä, että vapaa-aikaa kannattaa kuluttaa muuhunkin kuin sohvalla makaamiseen.

Hannu Lehto