Juha Savelan kolumni "Pelin henki" kritisoi superpesisseurojen peluutuspolitiikkaa jatkosarjan viimeisillä kierroksilla.



Nillittäjän maineen uhallakin täytyy ihmetellä superpesisseurojen peluutuspolitiikkaa ylemmän jatkosarjan viime kierroksilla, kun kärkijoukkueet ottivat käyttöön Kaikki pelaa-meiningin. Tarkoitus oli lepuuttaa kesän aikana kuormitettuja avainpelaajia ja antaa heille toipumisaikaa kolhuista.

Tietenkin yhtenä tarkoituksena myös oli, etteivät tulevat vastustajat saa mitään uutta pelitaktista tietoa syksyn kuvioista. Pesiksen henkeenhän sisäänrakennettuna kuuluu, että vastustajaa pyritään aina harhauttamaan taktisista vääristä ja pelinjohtajan merkkiviuhkasta lähtien.

Kun sarjasysteemi ja kilpailusäännöt peluutuskikkailun salli, joukkueet siihen myös tarttuivat. Eli kaikki oli ihan ok.

Paitsi että tuolla temppuilulla väheksyttiin yhtä tärkeää osaa, jota ilman pesäpallokaan ei tule toimeen.

Maksavaa yleisöä. Jos sen kiinnostus lopahtaa, perässä häipyvät sponsoritkin.

Sitäkin kulmaa voisi miettiä, kun näitä peluutusratkaisuja tehdään. Kuka viitsii maksaa täyden hinnan pääsylipusta, kun vastineeksi on tarjolla puolivaloilla pelaamista?

Jonnet ei muista, mutta pesäpallon historia huomioiden ei ehkä kannattaisi flirttailla sen mielikuvan kanssa, että pelaamiseen ei suhtauduta tosissaan.

Monet lajin sisäpiiriläiset ovat kuitanneet peluutukseen kohdistuneen kritiikin turhana valituksena. Tosin samat pesisniilot ovat niin lajin sisällä, että peleihin päästäkseen heidän ei tarvitse kulkea lippuluukun kautta.

Koetun jälkeen parasta on, että jatkosarja on nyt ohi. Eikä ensi vuonna vastaavalla systeemillä enää pelata. Jos ehdottaa saa, kaksinkertainen runkosarja ja kaikki pudotuspelisarjat paras seitsemästä -systeemillä nostaisi merkityksellisten pelien määrää.

Vaikka lääketieteellinen pätevyys yllekirjoittaneelta puuttuu, oletettavasti sunnuntaiksi tapahtuu joukkoparantuminen ja seuroissa palataan parhaat pelaa-systeemiin.

Runkosarjan neljä suurta on puolivälierissä itsestäänselviä suosikkeja. Yllätyssaumaa on tarjolla lähinnä Seinäjoelle. Kun vain voitoilla on merkitystä, lyöjäkuningas Jukka-Pekka Vainionpää on mahdollisuus Seinäjoelle ja uhka Joensuulle. Vainionpää voi läpilyönneillään ratkaista jaksoja. Sen jälkeen ollaan supervuorossa, joissa kaikki on enemmän tai vähemmän auki. Mutta eiköhän Joensuu parin kuitenkin klaaraa.

Silläkin uhalla, että näinä loukkaantumisherkkinä aikoina Vimpelin ja/tai Sotkamon kannattajat pahoittavat mielensä, vallanvaihdos huipulla olisi toivottavaa pesäpallon yleisen mielenkiinnon kannalta.

Näiltä näppäimiltä arvioiden niin voi osittain käydä: nimittäin varma veikkaukseni lienee, että finaaleissa nähdään syksyn 2010 uusinta. Lopputuloskin on sama kuin silloin: Vimpeli voittaa Kouvolan.

Mutta antaa pelin näyttää.

Kirjoittaja on Keskipohjanmaan urheilutoimituksen esimies.