Pääkirjoitus 18.8.:Huumeongelma tapetille

Perjantaina medioiden uutisoinnissa oli näkyvästi esillä Jari Sillanpään saama kymmenen kuukauden ehdollinen vankeustuomio huumausainerikoksista. Laulajatähti itse on myöntänyt oikeudessa ostaneensa yhteensä 118 grammaa metamfetamiinia 35 eri kerralla. Metamfetamiini on tavallista amfetamiiniakin vahvempi voimakasta psykologista riippuvuutta aiheuttama aine, joten mistään miedosta huumeesta ei ole kyse.

Sillanpään puolustus on myös myöntänyt hankinnat Thaimaan-matkalta muidenkin käyttöön. Samaisen huumejutun pääsyytetty sai lähes 20 huumerikoksesta neljän vuoden vankeusrangaistuksen.

Sillanpään osalta kyse on Suomenkin mittakaavassa pienistä määristä ja vastaavia käräjätapauksia on lukuisia eri puolilla maata tämän tästä. Vain se, että syytetty ja käräjäoikeuden tuomitsema henkilö on tunnettu julkkis, tapaus aikaansai laajan mediahuomion.

Mitkään huumetapaukset eivät ole hyväksi, mutta jos jotain positiivista Sillanpään asiasta etsii, niin se on juuri julkisuus. Sillanpään tapauksen myötä julkinen keskustelu huumeiden käytön todellisesta laajuudesta toivottavasti lisääntyy.

Jo alkukesästä keskipohjalaiset poliisit kertoivat huolestumisestaan ns. sekakäyttäjistä liikenteessä. Entistä useammalla kuskilla viisari värähtää alkometrin lisäksi myös huumetestin kohdalla. Ennen koulujen päättäjäisviikonloppua poliisi tiedotti myös erityisen vaarallisten huumeiden rantautumisesta Kokkolan seudulle.

Tilanne on kesähelteiden aikana vain huonontunut: Ylen (7.8.) mukaan yliannostusten ja myrkytystapauksen takia sairaalahoitoon on Kokkolassa kesän aikana hakeuduttu huomattavasti useammin kuin aiemmin. Useimmiten kyse on sekakäytöstä eli potilaan elimistössä on amfetamiinin, memfetamiinin tai kannabiksen ohella alkoholia.

Yleisimmin nuoret, alle 30-vuotiaat, haluavat kokea erilaisia tunnetiloja. Pelkkä päihtyminen alkoholista ei enää kaikille riitä. Tilanne on todella huolestuttava. Puuttuuko nuorilta tietämystä huumeiden haittavaikutuksista ja riippuvuuksista? Yritetäänkö huumeista hakea piristystä arkeen haittavaikutukset tiedostaen?

Lainsäädännöllisesti huumeiden käytön ja myynnin valvonta kuuluu virkavallalle, mutta toisaalta meillä kaikilla on vastuu lähimmäisistämme. Mitä aikaisemmin huumeiden käyttöön pystyy vaikuttamaan, sitä vähäisemmäksi riippuvuus ehtii muodostua.

