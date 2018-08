EU:lta tylyä postia. Ei rahaa jäsenmaiden kuivuuskriisiin.

4 Ruotsi on jo myöntänyt 120 miljoonan tukipaketin hädässä oleville viljelijöille. Tuottajajärjestö MTK:n puheenjohtaja Juha Marttilan mukaan samaa suuruusluokkaa potin tulisi olla myös Suomessa. Tomi Kosonen MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila laskee, että kuivuuden vaikutukset ovat rahassa ainakin 400 miljoonaa euroa. Mauri Ratilainen Ruotsi on jo myöntänyt 120 miljoonan tukipaketin hädässä oleville viljelijöille. Tuottajajärjestö MTK:n puheenjohtaja Juha Marttilan mukaan samaa suuruusluokkaa potin tulisi olla myös Suomessa. Tomi Kosonen MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila laskee, että kuivuuden vaikutukset ovat rahassa ainakin 400 miljoonaa euroa. Mauri Ratilainen Previous Next

Anita Simola

Ankarasta kuivuudesta kärsivä maatalous ei ole saamassa tukea EU:lta.

Suomi lähetti EU-komissiolle yhdessä Ruotsin, Tanskan ja Baltian maiden kanssa kirjeen, jossa kyseltiin kriisiapua.

Saimme vastauksen maatalouskomissaari Phil Hoganilta. Kirjeen sisältö voidaan tiivistää siihen, ettei tukea tipu. Kuivuusongelma on niin laaja, ettei EU:lla ole rahaa ongelman hoitamiseen. EU katsoo, että se on tehnyt, mitä on tehtävissä. Tukien maksuaikatauluja on aikaistettu ja pientä hienosäätöä on tehty, tuottajajärjestö MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila kertoo.

Puheenjohtajan mukaan tämä viesti on tärkeä Suomen hallitukselle, kun se pohtii kriisiavun antamista. Kriisipotti hyväksytään hallituksen budjettiriihessä lähiaikoina.

EU:n viesti tuo lisäpainetta riiheen.

Maatalouskärvistelee neljättä vuotta kustannuskriisissä. Suurin syy on Venäjä, jonka pakotteet ovat lohkaisseet mammuttiosan maataloustulosta. Myös EU-politiikka on syönyt pottia.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

Vuositasolla puhumme 500 miljoonan euron menetyksistä. Talonpoika on ollut politiikan uhri kahden miljardin euron edestä. Kuivuuden vaikutukset ovat lisäksi noin 400 miljoonan euroa. Tilanne voi heikentyä tästäkin, jos syksy on huono.

Kuivuuteen on herätty ja hallituksella on selkeä tahtotila kompensoida sadon menetyksiä.

Viljelijät ovat realistisia. Menetykset ovat suuret, kaikkea ei voida kompensoida, mutta apu on tärkeää. Olennaista on, että suomalaiset ruokamarkkinat toimivat.

Marttila listaa, mitä viljelijän hyväksi voidaan tehdä.

1. Ilmaista apua EU:lta.

EU:n pitää huolehtia siitä, ettei se pilaa markkinoita huonolla varastopolitiikalla. Lisäksi se voisi viedä maaliin lakiesityksensä, joilla parannetaan ruokamarkkinoiden toimivuutta, eli kaupan epäreilut kauppatavat pannaan kuriin.

2. Hallitukselta kädenojennus.

Saadaan mikä summa tahansa, niin se menee hyvään tarkoitukseen. Nyt pelastetaan suomalaista ruokaa.

3. Mallia Ruotsista.

Naapurissa on menossa pakkoteurastukset kuivuuden ja rehun puutteen takia. Mitä tekee sikäläinen kauppa? Se ei ota iloa irti, eikä myy halvalla lihaa. Kauppa ilmoitti, että hintataso säilyy ja tuontilihaa vähennetään. Suomessa oli vastaava tilanne muutama vuosi sitten, jolloin maa oli täynnä juustoa. Kauppa riemuitsi ja käytti härskisti tilannetta hyväkseen alentaen hintoja.

Ruotsi tukee kuivuuden takia viljelijöitä noin 120 miljoonalla eurolla. Marttila ei puhu tarkoista summista, mutta huomauttaa, että tuota suuruusluokkaa Suomenkin potin pitäisi olla.

Jos se on pienempi, niin se herättää jatkokysymyksiä. Ruotsissa on lupailtu suurempiakin summia, mutta ne voivat olla vaalipuheita.

4. Nopeita ratkaisuja.

Marttila korostaa, että tuottajat tarvitsevat nopeita ratkaisuja.

Ei voida odottaa vuotta, että rahat tulisivat tilille. Puhumme muutamasta kuukaudesta. Lisäksi tarvitsemme täsmällisiä toimia, joita ministeriössä parhaillaan viilataan.

5. Lainoille helpotusta.

Pankeilta kaivataan pitkämielisyyttä ja vastaantuloa.

Maksulykkäyksiä tarvitaan. Yksi vaihtoehto on valtion korkotukilaina, jota saisi matalalla korolla. Tilat saisivat nopeasti rahaa tuotantopanoksiin.

Lainalla tiloille saataisiin enemmän rahaa kuin vain suoralla tukirahalla. Suomen kannalta on se olisi parempaa lainanantoa kuin kreikkapaketit aikoinaan.

Lisäksi olisi selvitettävä, josko kalliskorkoisia lainoja voidaan muuttaa halvempikorkoisiksi tiloilla, joissa on tehty paljon investointeja.

6. Rehulle kuljetusavustus.

Rehun kuljettamiseen tarvitaan kuljetusavustusta. Sadon määrä vaihtelee alueittain. Rehua vietäisiin sinne, missä sato on olematonta.