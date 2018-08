Vetelissä kuullaan haastava Monrepos harmonikalla ja vibrandoneonilla - K30-orkesterin 10-vuotisjuhlakonsertti päättää irtanaisviikot



K30-orkesterin jazz-ryhmä arkistokuvassa. Kuvassa perjantaina Vetelin urheilutalolla esiintyvillä Eero Korpimolla ja Raimo Vertaisella harmonikat sylissään. Clas-Olav Slotte

Sanni Aho

Kesän kulttuuritapahtumat Vetelissä yhteen nivovat irtanaisviikot ovat päättyvät perjantai-iltana urheilutalolla järjestettävään K30-orkesterin konserttiin.

K30-orkesterissa soittaa kolmisenkymmentä yli kolmekymppistä soittajaa ja konsertti juhlistaa orkesterin 10-vuotista taivalta.

– Orkesteri on tarkoitettu ihmisille, jotka rakastavat musiikkia, mutta jotka eivät ole enää aivan nuorukaisia, muotoilee orkesterinjohtaja Raimo Vertainen.

K30-orkesterin riveissä soittaa myös paikallisia: Eero Korpimo harmonikkaa, Marja-Liisa Hyväluoma kontrabassoa, Jürgen Jäger klarinettia ja Riina Varila viulua.

Ohjelmistossa on monipuolista aina elokuvamusiikista ulkomaisiin ikivihreisiin ja kotimaiseen iskelmään. Yhtenä helmenä kuullaan Eero Korpimon ja Raimo Vertaisen esittämä hidas valssi Monrepos. Vielä viime viikkoon mennessä he eivät olleet esitystä yhdessä harjoitelleet.

– Torstaina mentiin esitys läpi ja aivan loistavasti se meni, kertoo kappaletta vaikeaksi sovitukseksi kuvaileva Korpimo.

Vertaisen instrumentti esityksessä on harvinainen vibrandoneon, joita on Suomessa vain kolme ja koko maailmassa 300. Soitin on harmonikan sukulaissoitin.

Eero Korpimo on aloittanut harmonikan soittamisen jo nuorena poikana ja hän esiintyi 90-luvulla Pentti Kunnarin yhtyeessä.

– Silloin oli enemmän töitä ja lehmiä kuin olisi jaksanut, joten ei tullut kysymykseenkään että olisi jotakin muutakin tähän vielä ottanut päälle, kertoo Korpimo, joka oli jo joitakin vuosia sitten harmonikansoittoa kokonaan lopettamassa.

– Innostuin vain uudestaan soittamisesta. Tämä on sellainen juttu, että jos lähtee mukaan niin se vaatii harjoittelua ja kehittymistä. Musiikkimaailmassa jos soitat paremmin kuin on odotettu, niin lisää pyydetään.

K30-orkesteria Korpimo kiittelee siitä, että kappaleet ovat vaativia ja niitä harjoittelemalla kehittyy soittamisessa.

Vetelin irtanaisviikot alkoivat heinäkuun alussa Steve´n´Seagullsin keikalla ja väliin on mahtunut taiderajat ylittäviä esityksiä taidenäyttelystä, teatterista, kirkkokonserteista aina tanssilavalle sekä laulu- ja urkukurssille. Tapahtumaviikot koottiin nyt kolmatta kertaa.