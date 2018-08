Kiinalainen raha tuoksuu nyt elokuvissa – Lappi houkuttelee kuvausryhmiä, mutta mitä tahansa ei saa tehdä, sillä sensuuri on erilainen kuin länsimaissa

4 Mika Kaurismäki tarvitsi elokuvaansa stunt-näyttelijöitä ja löysi heidät rovaniemeläisestä ravintolasta. Hu Liang (oik.) on mielissään erikoisesta työtarjouksesta, jossa on saanut kehitellä elokuvakäsikirjoitukseen sopivia reseptejä, tehdä mahtavia ruokia ja sijaistaa päänäyttelijää ruoanlaittokohtauksissa. Anna Muotka Mestari Chengin poikaa esittää elokuvassa amerikankiinalainen lapsimalli Lucas Hsuan, joka on toiminut muun muassa Conversen mallina. Kuvauksissa hän ystävystyi Mika Kaurismäen Lukas-pojan (oik.) kanssa. Anna Muotka Chu Pak Hong työskentelee Mestari Chengissä ensimmäistä kertaa ulkomaisessa tuotannossa. "Valmistuin kolmetoista vuotta sitten näyttelijäksi olen näytellyt pääasiassa teatterissa. Tämä on todellinen merkkipaalu urallani", Hong kertoo. Anna Muotka Mestari Cheng hurmaa paikalliset ruoanlaittotaidoillaan pienen lappilaiskylän Sirkan baarin keittiössä. Päärooleissa ovat Anna-Maija Tuokko ja Chu Pak Hong. Keskellä ohjaaja Mika Kaurismäki. Anna Muotka Previous Next

Tiia Haapakangas

Pienestä lappilaisesta baarista ei pitänyt tulla kiinalaisen ruoan laaturavintolaa vaan uusi alku eteläsuomalaisen Sirkan elämässä.

Sirkalla on mennyt oma elämä sekaisin, ja hän päättää tulla pohjoiseen jatkamaan tätinsä baaria. Siitä tämä tarina alkaa. Toiveena on, että elämä tulisi onnelliseksi, Sirkkaa esittävä Anna-Maija Tuokko kertoo.

Sirkka on toinen Mika KaurismäenMestari Cheng -elokuvan päähenkilöistä. Elokuvaa on kuvattu heinäkuun puolivälistä alkaen Kittilän Raattamassa ja muutamissa muissa Lapin kylissä.

Toista pääosaa ja elokuvan nimiroolia esittää Chu Pak Hong. Hänen esittämänsä mestari Cheng saapuu lappilaiseen pikku kylään poikansa kanssa, ja vakuuttaa paikalliset muun muassa ruoanlaittotaidoillaan.

Hong kertoo vaikuttuneensa elokuvan tarinasta, jota leimaa kansallisuusrajat ylittävä universaali ystävyys. Samaa hän kertoo kohdanneensa kuvauksissa, joissa tekijäryhmä on pääosin suomalainen.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

Hong on palkittu hongkongilainen teatterinäyttelijä, joka tekee nyt ensimmäisen pääroolinsa pitkässä elokuvassa. Kyseessä on myös uran ensimmäinen kansainvälinen tuotanto, joka on tuonut eteen uusia ihmisiä, uusi maa ja uudenlainen työskentelykulttuuri.

Hongkongissa työpäivät ovat yhtä ruuhkaa. Saatamme tehdä kahdeksantoista tuntia päivässä ilman taukoja. Täällä asioille on aikaa, Hong vertaa.

Hän tähdentää, ettei pidä toista tapaa toista parempana.

Täällä oivalsin, että vaikka elämme erilaisissa kulttuureissa, olemme aina ihmisiä toisillemme. Jos jonkun kanssa klikkaa, ei ole väliä sillä, mistä maasta olemme kotoisin.

Tarina edellä

Tulevaisuudessa yhä useammat kiinalaisnäyttelijät pääsevät Chu Pak Hongin tavoin tekemään töitä ulkomailla, sillä elokuvatuotannossakin Kiina suuntaa voimakkaasti länsimaisille areenoille.

Kasvavan Eurooppa-kiinnostuksen huomasi ohjaaja-tuottaja Mika Kaurismäkikin näyttelijävalintojen yhteydessä. Kymmenien ehdokkaiden joukosta Chu Pak Hong valikoitui pääosaan muun muassa siksi, että ulkomaille lähtö ei ollut ykkösasiana.

Hän oli kiinnostunut tarinasta eikä vain siitä, että pääsee kiinalais-eurooppalaiseen yhteistuotantoon, Kaurismäki sanoo.

On turha huolestua Kiinasta

Vaikka Kiinan ja Suomen välillä on kasvavaa elokuvayhteistyötä, Mestari Chengiä Kaurismäki lähti tekemään aivan kuin aiempiakin kansainvälisiä elokuviaan. Idea tosin juontuu samoista lähteistä kuin elokuva-alalle syntynyt yhteistyökin. Kaurismäki kertoo havainnoineensa sitä, millaista keskustelua Kiinan kasvava talousmahti on herättänyt kansainvälisesti.

Elokuvan hän toivoo purkavan ennakkoluuloja.

Kiina vahvistuu, ja sitä pelätäänkin, että se valloittaa maailman. Aikanaanhan se oli maailman suurin talous, ja on selvää, että se tulee oman paikkansa ottamaan.

Kaurismäkeä Kiina ei huoleta, Yhdysvallat ja Donald Trump pikemminkin.

Tietysti meidän suomalaisten kannalta näen, että olemme pieni maa, eikä meidän kannata polarisoitua. Kannattaa pitää hyvät välit joka suuntaan.

Se, että muuallakin tehdään kiinalaisia yhteistuotantoja ja Suomeen tulee isoja matkailijavirtoja Aasiasta, ovat Kaurismäen mukaan lähinnä vahvistaneet sitä, että kiinalais-suomalaisesta kohtaamisesta kertova tarina kiinnostaa.

Olemme yleensä joulut Saariselällä, ja siellä on ollut todella vähän turisteja. Viime jouluna paikka olikin täynnä kiinalaisia. Huomasin, että mehän olemme ajankohtaisia tämän kanssa.

Ristiriitainen sensuuri

Koska Mestari Cheng on osin kiinalainen tuotanto, se tulee levitykseen Kiinassa ja siksi sen on läpäistävä sensuuri.

Kiinassahan on sensuuri sekä tuotantovaiheessa että levitysvaiheessa. Olen aivan vakuuttunut, että tässä elokuvassa ei ole mitään sellaista, mikä olisi ongelma sensuurille, Kaurismäki sanoo.

Ohjaajan mukaan sensuuri ei myöskään ole vaikuttanut elokuvan tekoon.

Tämä lähti ihmissuhdetarinasta eikä todellakaan ole tarvinnut karsia mistään.

Kiinan elokuvasensuurissa Kaurismäki näkee kahdet kasvot, sillä elokuvateatterien tarjonta on erittäin kaupallista.

Siellä tehdään hirveää väkivaltaa, joka sensuroitaisiin muualla maailmassa. Sehän on ristiriitaista. Joissakin asioissa on sensuuri, mutta toisaalta näytetään mitä vain, jos siitä saa paljon rahaa, Kaurismäki pohtii.

Suomalaisten elokuvantekijöiden suhtautumisen kiinalaiseen elokuvasisältöön Kaurismäki jättää jokaisen omaan harkintaan. Itse hän aikoo tulevaisuudessakin mennä tarinan ehdoilla.

Toisenlaisena esimerkkinä hän mainitsee nykyään Kiinassa työskentelevän elokuvaohjaaja Renny Harlinin.

Hänhän tekee työtä nillä ehdoilla ja rahoilla, mitä siellä on. Se on aivan eri juttu. Se on kuin Hollywood mutta eri maassa, Kaurismäki vertaa.

Vahva kaupallinen potentiaali

Mestari Chengin kiinalaista tuotantopartneria edustava Iain Brown brittiläisestä BY Mediasta näkee, että Kaurismäen elokuva sopii kansainväliseksi tuotannoksi, sillä sen tarina kantaa kulttuurirajojen yli.

Tuottaja Yueh Chun-yi puolestaan pitää erityisen kiinnostavana elokuvan tapahtumaympäristöä, siis Pohjolan erämaista maisemaa.

Puhtaalla ilmalla ja rauhallisella elämänrytmillä on hänen mukaansa valtava kaupallinen potentiaali Kiinassa, missä suurkaupunkien olot ovat päinvastaiset. Hän uskoo, että se houkuttaa ihmisiä myös elokuvateattereihin.

Minä edustan kaupallista puolta, ja näen, että tämä ympäristö on juuri se juttu, hän sanoo.

Yeh Chun-yin mukaan harvaan asuttu Pohjola on hyvin tunnettu Kiinassa ja ympäristö luultavasti itsessään jo markkinoi elokuvaakin.

Ymmärsin jo kun näin käsikirjoituksen, että tässä on jotain, mitä ei ole ennen tehty Kiinan markkinoille.

Älä suunnittele Kiinaan kummituselokuvaa

Kiinasta on tulossa tärkeä kumppanimaa suomalaiselle elokuvatuotannolle. Parhaillaan maiden välille viimeistellään omaa, kahdenvälistä yhteistyösopimusta.

Kiinalla on vastaavia sopimuksia monien muidenkin maiden kanssa, kertoo Suomen elokuvasäätiön tuotanto- ja kehitysjohtaja Petri Rossi. Viimeisin sopimus solmittiin Tanskan kanssa.

Suomalaisia elokuvantekijöitä Kiinassa kiinnostaa Rossin mukaan maailman suurin markkina. Kiinan on arvioitu nousseen elokuva-alalla jo suuremmaksi toimijaksi kuin Yhdysvallat.

Siellä on yli miljardi potentiaalista elokuvalipun ostajaa. Meidän omat markkinat ovat rajalliset. Jos elokuvantekijät haluavat kasvua, pitää suunnata kansainvälisille markkinoille, Rossi sanoo.

Kahdenvälinen sopimus avaa näitä ovia.

Kiinassa on 34 elokuvan kiintiö ulkomaisille elokuville, ja tietysti isot amerikkalaiset elokuvat vievät siitä ison osan. Tällainen erillinen sopimus ohittaa nämä kiintiöt.

Moninkertainen tuotantobudjetti

Emomaan kritiikki kiellettyä

Kiinalaisella elokuva-alalla on omat reunaehtonsa – ja sensuuri.

Siinä on omat ehtonsa. Elokuvassa ei saa olla esimerkiksi kummituksia eikä kiinalaisia kovissa roiston rooleissa tai kritiikkiä Kiinaa kohtaan, Rossi mainitsee.

Rossin mukaan elokuvantekijä joutuu aina huomiomaan sen kohdemarkkinan, oli se missä maassa tahansa. Kiinan osalta hän näkee asian selkeänä: suomalainen elokuvatuottaja tietää, mihin alkaa.

Lisäksi hän tietää, että jos mukana on kiinalainen tuotantokumppani, asiat myös hoituvat, Rossi sanoo.

Myös kiinalaisella elokuvayleisöllä on toiveensa. Sen myötä esimerkiksi pääosien esittäjät ovat kiinalaisia, ainakin toistaiseksi.

Raha ei lopu

Toinen kiinalaista elokuvatuotantoa suomalaissilmin leimaava asia on raha. Tuorein esimerkki on Iron Sky -yhteistuotanto, jonka 25 miljoonan budjetista valtaosa tulee Kiinasta. Rossi vertaa, että kotimaisen elokuvan keskivertobudjetti on 1,6 miljoonaa. Tällaisen eron suomalainen tuotantoryhmän jäsen huomaa Rossin mukaan varmasti.

Tietysti suuri osa ison elokuvan budjetista menee tähtinäyttelijöiden palkkoihin.

Elokuvateollisuus on Suomessa pieni ala, joten mitään kansantaloudellista mullistusta Kiina-yhteistyö ei tuo.

Mutta paikallisesti taloudelliset vaikutukset voi olla tosi isot. Niin on varmasti siellä Kaurismäen elokuvan kuvauksissakin, Rossi sanoo.

Tuotantopäällikkö