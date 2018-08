S-market Halkokarin rakennustyöt aikataulussa, kauppa aukeaa jouluksi – Tänään vietettiin harjannostajaisia



Milja Keinänen

Kokkolaan valmistuvan S-market Halkokarin rakentaminen on edennyt aikataulun mukaan, ja tänään vietettiin rakennuksen harjannostajaisia. Uusi kauppa valmistuu Vanhan Veistämöntien ja Pohjoisen Ohikulkutien risteykseen.

– Joulukauppaan saadaan uusi liike jo auki, mutta tarkkaa päivää ei ole vielä tiedossa, kertoo Osuuskauppa KPO:n toimitusjohtaja Kim Biskop.

S-market Halkokariin tulee vuokralaiseksi Kotipizza ja lisäksi kaupan sisälle on tiedossa kahvilatoimintaa. Marketin pinta-ala on yli 1000 neliötä. Biskop kertoo, että jokaisen S-marketin valikoima on profiloitu omanlaisekseen, ja Kokkolassa avattavan kaupan profilointia vielä hiotaan.

Uuden kauppakeskuksen rakennustöiden vieressä on vielä vanha ABC Halkokari, joka sulkee ovensa 24.8. Vanha huoltoasema puretaan, ja paikalle tulee uusi automaatti-ABC.

Vaikutuksia aivan uuden S-marketin lähellä sijaitsevaan K-Market Merituuleen Biskop ei osaa vielä arvioida. Hän kuitenkin uskoo, että Halkokari on kehittyvä alue, jossa on tarvetta myös suurelle kaupalle.

– Lähistöllä asuu 5000 ihmistä ja alue kasvaa koko ajan. S-marketin valmistuminen tulee luultavasti vähentämään matkustamista suuriin keskuksiin kauemmas, hän toteaa.

Uuden S-marketin rakennustöissä on kiinnitetty erityisesti huomiota energiatehokkuuteen. Lämmityksessä käytetään hyväksi kylmälaitteiden lauhdelämpöä ja mahdollisesti myös aurinkopaneeleita.