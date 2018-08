Täältä Naton viestintäkeskuksen johtaja ponnisti maailmalle – "Inspiroiva ympäristö, ei edes valoja", Markku Mantila nauratti luokkakokousta

4 Naton strategisen viestinnän osaamiskeskuksen yksikönpäällikkö Markku Mantila sijoitti ensimmäisen romaaninsa tapahtumat nuoruusvuosiensa kotimaisemiin, Peräseinäjoelle Etelä-Pohjanmaalle. Jaakko Elenius Naton strategisen viestinnän osaamiskeskuksen yksikönpäällikkö Markku Mantila sijoitti ensimmäisen romaaninsa tapahtumat nuoruusvuosiensa kotimaisemiin, Peräseinäjoelle Etelä-Pohjanmaalle. Jaakko Elenius Markku Mantila 18-vuotiaana lukion luokkakuvassa. Hän oli englannissa luokkansa priimus. Mantila on sijoittanut kirjansa tapahtumia myös paikalliseen kapakkaan, legendaariseen "Peräbaariin". Kirjailijan nuoruusvuosina kapakka sijaitsi eri paikassa, mutta sen perusluonne on sama. Previous Next

Seinäjoen lukion oppilas Markku Mantila, 18, on pitkänhuiskea pellavapää, jolla on silmille heilahteleva otsatukka.

Mantila suosii sinisiä paitoja ja farkkuja niin kuin kaikki muutkin 1980-luvun pojat. Tyttövaltaisessa 3G-luokassa sinisävyinen kloppisakki on kasautunut peräpulpetteihin säpisemään. Sakki on äänekäs, mutta ei aiheuta häiriöitä. Pojat viittaavat tunneilla ja ovat kiinnostuneempia opinnoista kuin luokan tytöistä.

Mantila on selvästi porukan kingi, kovin läpänheittäjä.

Keneltäkään ei jää huomaamatta, että Mantilan lempiaine on englanti. Englannintunneilla Mantila ja edesmennyt englanninopettaja Pertti Salmelin heittelevät keskenään vitsejä, joille muut eivät ymmärrä nauraa. Ne perustuvat verbaaliakrobatiaan.

Panen merkille, ettei Mantilan huumori satuta ketään. Se ei ole koskaan häijyä eikä ivallista.

Haaveili romaanista pari vuosikymmentä

Vuosikymmeniä myöhemmin tapaan viisikymppisen Mantilan Seinäjoella, asemaravintolan aamiaispöydässä. Mantila on yhä solakka, mutta enää otsatukkaa ei ole.

Edessä on 3G-luokan kolmas luokkakokous. Se alkaisi sieltä, mistä Mantilan elämäkin, Peräseinäjoen Mantilanmäeltä. Sinne mentäisiin siksi, että syyskuussa Mantila julkistaa esikoisromaaninsa On toinenkin polku taivaaseen (Docendo). Kirjan tapahtumat sijoittuvat ainakin osittain Peräseinäjoelle.

Tarina kyti Mantilan mielessä kaksikymmentä vuotta. Ensimmäisen luvun hän kirjoitti jo kymmenen vuotta sitten.

Kirjan kirjoittaminen oli suuri haaveeni, mutta jotakin tapahtui ja se jäi. Asia vaivasi minua. Paasasin siitä vaimolle vuosia. Sitten ajattelin, että nyt tämä on tehtävä. Muuten se jää tekemättä.

Viimeistä lukua ei ole vielä kirjoitettu. Mantila suunnittelee kirjalleen kahta jatko-osaa, mutta mitä hän oikein haluaa sanoa?

Suomen taiteessa realismi on sitä, että kaikki päättyy aina mahalaskuun. Kun itse katson ympärilleni, aika monelle on käynyt hyvin. Tämä maa on noussut arvojen kautta, ja yksi niistä arvoista on ollut oppi ja sivistys. Olen vakuuttunut siitä, että niiden varassa on myös maan tulevaisuus.

Väsyi irtisanomaan väkeään ja päätti erota

Täytämme muistoillamme sitä tyhjiötä, joka ammottaa lukion ja nykyhetken välissä.

Palautan mieleen erään joulukuisen aamun loppuvuodesta 2002. Mantila oli juuri nimitetty sanomalehti Pohjalaisen päätoimittajaksi Vaasaan. Pitkin askelin hän harppoi toimituksen aamupalaveriin, arvostelevien katseiden eteen.

Se oli yksi urani pahimmista hetkistä. Silloin kylmäsi ihan kunnolla. Toimittajat osaavat olla kriittisiä, kovia ja ilkeitä. Totta kai minua testattiin.

Uransa ehkä helvetillisimmät hetket, kiirastulen, Mantila koki myöhemmin Oulussa, sanomalehti Kalevan päätoimittajana. Yt-neuvottelukierrosten päätteeksi hän joutui kustannusten pudottamiseksi rankimman mahdollisen tehtävän eteen, irtisanomaan alaisiaan.

Se oli äärettömän kova paikka. Väsyin saneeraamiseen ihan oikeasti, mutta en valita kohtaloani. Itsepä halusin päälliköksi, ja olin suunnittelemassa päätöksiä. Opin sen, että vaikeiden juttujen edessä ei pidä epäröidä. Suurin virheeni oli se, etten saneerannut heti kunnolla.

Mantila uskoo, että kertarytinä olisi lyhentänyt kaikkien kärsimyksiä. Rumban loppumetreillä, ennen viimeistä yt-kierrosta, Mantila sinetöi viimeisen päätöksensä:

Ilmoitin, että lähden, vaikka jäisin työttömäksi. Jäämiseni ei enää olisi ollut uskottavaa.

Hyväksytti muuttopäätökset vaimollaan

Mantila hörppää mustaa kahviaan ja hakee santsikupin. Sitten loikataan vuosiin valtioneuvoston viestintäjohtajana, oman yrityksen, Commanti Oy:n pyörittämiseen ja siihen, mikä kuohutti sosiaalista mediaa kaikkein eniten: Natoon.

Nopeiden käänteiden mies syttyi uudesta huippupestistä, päällikön virasta Naton strategisen viestinnän osaamiskeskuksessa Riiassa Latviassa.

Olin ajatellut, etten lopputyövuosinani tee muuta kuin konsultin hommia ja kirjoittelen kirjoja, mutta ajattele nyt: työelämää on jäljellä vielä ainakin kuusitoista vuotta! Se on pitkä aika, ja kiinnostuin tehtävästä ihan oikeasti.

Nyt Mantila asuu Riiasta vuokraamassaan yli sataneliöisessä kerrostaloasunnossa ja odottaa sinne myös vaimoaan, Maarit Mantilaa. Vaimollaan mies on hyväksyttänyt kaikki elämänsä tärkeät päätökset. Maarit ei ole koskaan pannut kampoihin, vaikka lasten koulukuvioiden takia moni ratkaisu oli ennen vaikea.

Enää sitä ei tarvitse ajatella, koska Roosa ja Rosanna ovat jo nuoria aikuisia.

Varoittaa aliarvioimasta Venäjää

Pohjois-Atlantin poliittisella ja sotilaallisella liittoutumalla on myyttinen maine, vaikka sen merkitys alkaa hämärtyä. Mitä pitäisi tapahtua, että suomalaiset kokisivat todellista tarvetta liittyä Natoon?

En keksi mitään syytä. Jos Suomen Nato-jäsenyys joskus toteutuu, se on sukupolven päässä. Se vaatisi jonkin konkreettisen, Venäjän suunnalta tulevan uhan.

Mantilan yksikkö tutkii muun muassa roboteilla trollaamista Twitterissä. Sillä on merkitystä esimerkiksi siksi, että valeprofiilien valetilit häiriköivät vaaleja. Yksikkö yrittää torpedoida sabotointia.

Mantilan nuoruudessa Neuvostoliitto natisi liitoksissaan ja Kekkonen vaihtui Koivistoon. Kylmän sodan ilmapiirissä itänaapurin pelkoa pidettiin viisauden alkuna. Pitäisikö Suomen yhä pitää Venäjää uhkana? Mantilan mielestä Ukrainan kriisi on ollut osoitus siitä, että pitäisi.

Se, että olemme täysin huolettomia, on vastuutonta. Venäjä on meille heikkonakin aina liian vahva.

"Olenhan minä tietenkin levoton sielu"

Yhtä asiaa Mantilalta on pakko kysyä. Mikä ihme miestä potkii kohti uusia seikkailuita? Kunnianhimo, uteliaisuus, tarve ottaa itsestä mittaa, Mantila luettelee.

Olenhan minä tietenkin levoton sielu, mutta ei päätoimittajien pestien pidäkään olla elinikäisiä.

Mantila ei ole unohtanut isoäitinsä sanoja:

Mummani tapasi aina sanoa, että jos ei mitään tee, ei mitään tapahdukaan.

Neljä kuukautta ennen 3G:n luokkakokousta sattui jotain, mikä pysäytti jokaisen. Luokan valo, Outi, kuoli vain muutaman kuukauden sairastettuaan.

Elämä on lyhyt. Sinä aikana pitää ehtiä tehdä paljon. Siitä Outin kuolemakin oli muistutus. En meinannut uskoa sitä todeksi.

Esikoisromaanin vastaanotto jännittää

Peräseinäjoen viljapellot lainehtivat pikkubussin ikkunoissa. Luokkakokousväki haravoi katseillaan Mantilan maisemia: Alaviitalan koulua, Sovintolan tanssilavaa ja kylän työllistäjää, sahaa.

Kuten huomaatte, tämä on inspiroiva ympäristö. Täällä ei ollut yhtään mitään, ei edes valoja, Mantila heittää mikrofoniin.

Penkeiltä kantautuu naurunpyrskähdyksiä. Bussissa istuu viitisentoista naista. Miehet loistavat poissaolollaan.

Ei se Markkua tunnu häiritsevän, vieruskaveri nauraa.

Bussi pysähtyy kylän keskipisteen, baarin, pihaan. Sen hämärissä onkaloissa tilataan päiväkaljat ja kuunnellaan, kuinka näyttelijä lukee romaanista katkelman, jossa riehutaan samaisessa baarissa. Ronskeimmissa kohdissa vaihdetaan katseita, hymyjäkin.

Vasta bussissa tuore kirjailija tunnustaa, ettei olo juuri nyt ole ihan rauhallinen.

Kirjan kirjoittaminen oli äärimmäisen vapauttava, jumalattoman hieno kokemus. Annoin siihen itseäni ihan toisella tavalla kuin lehtiteksteihin. Nyt jännittää! Jään Latviaan loppuiäkseni, jos sitä myydään vain kuusi kappaletta, mies nauraa.

Varttui isoäitinsä hoivissa pikkukylässä

Luokkaretki huipentuu pienen maalaistalon pihaan. Tässä talossa Mantila varttui teini-ikäiseksi. Perheenpää oli isoäiti. Isä ei ollut kuvioissa, äiti oli muuttanut pois.

En tuntenut biologista äitiäni. Se on pitkä juttu. Isä ja äiti erosivat, kun minä ja veljeni olimme pieniä. Minä jäin mumman luo Peräseinäjoelle, kun veljeni muutti isän luokse.

Kuusitoistavuotiaana Mantila muutti lukio-opintojen takia kaupunkiin. Äitinsä hän tapasi vasta vuosikymmeniä myöhemmin, 2000-luvulla.

Kaivoimme hänet veljeni kanssa esiin. Siihen aikaan hän asui Ruotsissa, jossa kävimme tapaamassa häntä. Se ei mennyt niin kuin tositelevisiossa. Söimme pitsat ja joimme kaljat, mutta sen jälkeen emme ole tavanneet.

Mantila käy kopistelemassa entisen kotitalonsa ovea, mutta se pysyy kiinni. Hän ei tiedä, keitä talossa nykyisin asuu. Talon ohitse viistää hiekkatie, jonka varressa hänellä oli lapsena tapana odottaa koulubussia.

Pellolla laiduntaa musta karja. Sitä ihmetellään, niin kuin ajan kulumista.