Lukijan mielipide: On vihreistä jotakin hyötyä



Alajärveläinen J. Pesonen kysyy, että mihin vihreitä tarvitaan? Hän toteaa, miten yhteiskunnassamme monipuoluejärjestelmä on taannut ns. pienten ihmisryhmien etujen esilläpidon. Kaksi- ja yksipuoluemaissa demokratiaa toteuttaa ylätasolla oikeastaan vain yksi eliitti kerrallaan - niin idässä kuin lännessä.

Mullistusten 60-luku muutti luokkarajoja suuresti. Seksuaalivallankumous ja jenkkiläinen viihdekulttuuri vaikuttivat vihreään liikkeeseen.

Pesonen esittää, miten Aallon kausi maan vihreän puolueen keulassa on sujunut linjaansa etsien. Se että edellisjohtajan voimakas ”räksytyslinja” on laimentunut, ei ole muuttanut arvojärjestystä.

Toukotöitä piisaa ja uusin työnäyte homoklubilla sai julkisuutta kuten lentokonehäirikkö Pennasenkin tempaus. Nämä irtiotot ovat vihreiden perusarvojen mukaisia.

Vihreiden arvomaailma näyttää heijastavan vallankumousta – kuten äärivasemmistoliikkeissä. Kristinuskon moraalin hävittäminen kuultaa vahvasti läpi vihreiden toiminnassa: kaikki perinteisen uskontokasvatuksen saavutukset tulisi murtaa. Vihreä liike on ääriradikaali kumousliike ja sen vaikutus nuorisokulttuurissa ja myös koulumaailmassa on suuri.

Täytyy sanoa, että Pesosen arvio on hieman kovaa, mutta osuvaa. On vihreistä on kyllä sikäli hyötyä, että väheksyessään perinteistä avioliittoa ne rajoittavat maailman väestön lisääntymistä.

Yrjö Saraste

HELSINKI