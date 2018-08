Uusi päiväkoti aloittaa entisissä Visalan sairaalan tiloissa Ylivieskassa



Visalan tiloja kunnostetaan kiireellä päiväkotikäyttöön. Joel Ekdahl ja Tarmo Pulli Rakennuspalvelu Salmelasta asentavat naulakoita lapsille sopivaan korkeuteen. Seppo Kangas

Seppo Kangas

Ylivieskan kaupunki avaa syyskuun alussa uuden Keskisen päiväkodin entisiin Visalan sairaalan tiloihin. Tilat kunnostetaan kolmelle lapsiryhmälle, mikä mahdollistaa päiväkotipaikan enintään 47 lapselle.

Syyskuun alussa Keskisen päiväkodissa aloittaa kaksi ryhmää, joihin sijoittuu 26 lasta. Hanke on edennyt varsin nopeasti, sillä paine päivähoitopaikkoihin on kova.

– Hakemuksia on tullut paljon, ja meidän on reagoitava nopeasti, jotta lain vaatimukset täyttyvät. Muitakin ratkaisuja on kesän aikana tehty uusien paikkojen saamiseksi, varhaiskasvatusjohtaja Marja Ranta-Nilkku kertoo.

Ennestäänkin kovaa hoitopaikkojen kysyntää on lisännyt parantunut työllisyystilanne. Paikkoja on onnistuttu lisäämään myös yksityiselle puolelle.

Kaupunki vuokrasi keväällä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä Visalan sairaalan entisen rakennuksen, jossa on keskuskeittiö sekä neljä osastosiipeä. Siivistä yksi kunnostetaan päiväkodiksi. Muita on käytetty muun muassa varastoina. Keskuskeittiö korvaa käytöstä poistetun Jokirannan koulun keittiön.

– Tilat ovat kunnossa ja käyttökelpoiset. Niissä ei ole ollut ongelmia sairaalan toiminnankaan aikana, kertoo kaupungin rakennuspäällikkö Leena Löytynoja.

Osa Visalalta tyhjiksi jääneistä rakennuksista on kärsinyt sisäilmaongelmista eivätkä ole käyttökuntoisia.