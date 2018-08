Kalajoella Merenojan väistötilojen hankinta siirtymässä – väärä varavaltuutettu päättämässä



Annika Tiitto

Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle on tehty kunnallisvalitus Kalajoen valtuuston kesäkuun kokouksessa tehdystä päätöksestä koskien Merenojan väistötilojen hankintaa. Kalajoen Vasemmistoliiton valtuustoryhmän ja Kalajoen kokoomuksen valtuustoryhmän kolmen jäsenen tekemän valituksen syynä on se, ettei valtuuston kokouksessa toimittu lainmukaisesti.

– Kävi ilmi, että kokoukseen oli kutsuttu paikalle keskustaryhmän neljäs varavaltuutettu. Lain mukaanhan varavaltuutetut pitää kutsua oikeassa järjestyksessä eli heidän saamansa äänimäärän mukaan, vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja Sirkka Alho selventää.

Alhon mukaan ohjeistus on hyvin selkeä: mikäli valtuutettu ei pääse paikalle, tästä ilmoitetaan kaupunginsihteerille, joka kutsuu paikalle oikean varavaltuutetun. Myös kaupunginsihteeri Otso Juvonen vahvistaa tämän.

– Yleensä asiasta ilmoitetaan minulle ja me kyselemme sitten varavaltuutetun paikalle, Juvonen kommentoi.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

Keskustaryhmän puheenjohtaja Eija Pahkala myöntää, että muotovirhe on tapahtunut. Virheen mahdollisti tiukka aikataulu.

– Sain valtuutetulta viittä vaille neljä kokouspäivänä viestin, jossa hän kysyi, voiko valtuuston kokoukseen tulla myöhässä. Sanoin, että toki voi, mutta ilmoita siitä Riitalle. Otson työaika oli silloin jo päättynyt. Riitta oli sanonut, että koita tulla ajoissa tai hanki varajäsen. Valtuutettu ei kuitenkaan löytänyt netistä varavaltuutettujen järjestystä eikä muistanut sitä ulkoa, joten hän soitti Markku Pasaselle, joka on neljäs varavaltuutettu, Pahkala selittää.

Kun Pasanen saapui paikalle kokoukseen, Pahkala ei itse ymmärtänyt tilannetta, vaan oletti, että muut varavaltuutetut eivät olleet päässeet paikalle niin lyhyellä varoitusajalla.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja Sirkka Alho on sitä mieltä, että valtuuston puheenjohtajan olisi pitänyt huolehtia siitä, että paikalla ovat oikeat varavaltuutetut. Valtuuston puheenjohtaja Riitta A. Tilus taas kertoo, että hänelle asia ei tullut kokouksen alussa mieleenkään.

– Tällainen muotovirhe ei ole mitenkään tavaton ja on voinut sattua ennenkin. Mietin vain sitä, että tässähän puhutaan nyt siitä, että sama muotovirhe on tapahtunut koko kokouksessa. Jos valitus taas koskee vain yhtä päätöstä, tässä on nyt kyse väistötilojen vastustamisesta eikä mistään muusta, Tilus toteaa.

Alho puolestaan kertoo, että hänellä ei ole tietoa asiasta koko kokouksen osalta, vaan ainoastaan Merenojan väistötilojen hankintaa koskevan päätöksen osalta.

Hallinto-oikeuteen tehdyn valituksen mukaan hallinto-oikeutta pyydetään kumoamaan päätös ja palauttamaan asia uudelleen käsiteltäväksi. Kaupunginjohtaja puolestaan esittää kaupunginhallitukselle, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä ja täten kaupunginhallituksen tulisi päättää olla panematta täytäntöön valtuuston kokouksen päätöstä. Kaupunginhallituksen tulisi saattaa asia uudelleen valmisteltuna valtuuston käsiteltäväksi.

Kaupunginhallitus kokoontuu maanantaina ja käsittelee kokouksessaan muiden asioiden muassa myös tätä tapausta. Kaupungin talonrakennuspäällikkö Rauli Mäkitalo pystyy kuitenkin jo tässä vaiheessa sanomaan, että väistötilojen hankinta siirtyy viivytyksen vuoksi ainakin puolitoista tai kaksi kuukautta eteenpäin.

– Kilpailutus on käynnissä eikä sitä tarvitse keskeyttää. Meidän pitää kuitenkin odottaa valtuuston uutta päätöstä ja siitäkin on taas valitusaika. Valitusajan jälkeen voimme valita väistötilojen toimittajan ja senkin päätöksen jälkeen tulee uusi valitusaika, Mäkitalo selventää.

Valtuuston puheenjohtaja Riitta A. Tilus ei lähde ennakoimaan asiaa ennen maanantaita. Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja Sirkka Alho taas muistuttaa, että väistötilojen viivästyminen on kuntalaisille ikävää, mutta yhtä ikävää on myös se, että päätöksiä tehdään lainvastaisesti. Keskustaryhmän puheenjohtaja Eija Pahkala on tilanteesta harmissaan.

– Viivästys harmittaa, sillä poliittinen tahtotila tämän asian suhteen on täysin selvä. Tällaisia tilanteita on kuitenkin ollut ennenkin eikä niistä ole nostettu mitään haloota. Mutta nyt kun tässä väistötila-asiassa löytyi pieni porsaanreikä, sitä halutaan käyttää. Mielestäni tämä on väistötilojen hankinnan tarkoituksellista pitkittämistä. Jos lakia halutaan noudattaa pilkuntarkasti, koko kokous pitäisi käydä uudestaan, Pahkala huokaa.