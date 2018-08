Yle Kokkola: Baltic Yachtsilta vaaditaan yli 22 miljoonan korvauksia



Emilia Kallioinen

Luksusveneen omistaja vaatii Baltic Yachtsilta yli 22 miljoonan euron korvauksia korkoineen, uutisoi Yle Kokkola perjantaina.

Pohjalainen Baltic Yachts vastaa välimiesmenettelyssä luksusaluksensa väitetyistä virheistä. Ylen jutun mukaan yhtiö kiistää väitteet, oikeus on asettanut yhtiön omaisuutta takavarikkoon 21 miljoonan euron arvosta.

S/y Heteiros -luksusjahdin Baltic Yachtsilta on ostanut Panamax Ltd. Veneen ostaja väittää, että kyseissä paatissa on ollut vikoja ja puutteita, joita valmistaja on kieltäytynyt korvaamasta. Yle Kokkola kertoo asian ilmenevän suomalaisista oikeuden pöytäkirjoista.

S/y Heteiros on edelleen maailman suurin hiilikuitukomposiitista rakennettu purjevene.