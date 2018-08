Toimittajamme Genovassa: Sadat joutuivat hätämajoitukseen, Mariella Mesan kotona nukkuu kymmenen ihmistä

19 Ecuadorilaislähtöinen Mariella Mesa pitää sylissään ystävänsä alle vuoden ikäistä Isabellaa. Isabellan vanhemmat asuivat talossa, joka evakuoitiin sillan romahduksen vuoksi. TONI REPO Genovan keskustaan on perustettu evakuoitujen rekisteröintikeskus. Keskuksen edessä parveili torstaina lehdistön edustajia ja ihmisiä, joilla ei ole vielä väliaikaismajotusta. TONI REPO Läheisen Ikean parkkipaikalla liput laskettiin puolitankoon suruliputuksen merkiksi. TONI REPO Marisa Fontana omistaa ravintolan romahduspaikan lähellä olevalla näköalapaikalla. TONI REPO Genovalainen Massimo Paleze tutkaili kiikareilla romahduspaikkaa. Jari Toivonen Massimo Ricotto kuljettaa ruokaa ja juomaa evakuoiduille. TONI REPO Alle vuoden ikäinen Isabella on yksi evakuoiduista. Ecuadorilaislähtöinen Mariella Mesa avasi kotinsa ovet tytön äidille. TONI REPO Genovan keskustaan on perustettu evakuoitujen rekisteröintikeskus. Keskuksen edessä parveili torstaina lehdistön edustajia ja ihmisiä, joilla ei ole vielä väliaikaismajotusta. TONI REPO Läheisen Ikean parkkipaikalla liput laskettiin puolitankoon suruliputuksen merkiksi. TONI REPO Marisa Fontana omistaa ravintolan romahduspaikan lähellä olevalla näköalapaikalla. TONI REPO Genovalainen Massimo Paleze tutkaili kiikareilla romahduspaikkaa. Jari Toivonen Massimo Ricotto kuljettaa ruokaa ja juomaa evakuoiduille. TONI REPO Alle vuoden ikäinen Isabella on yksi evakuoiduista. Ecuadorilaislähtöinen Mariella Mesa avasi kotinsa ovet tytön äidille. TONI REPO Genovan keskustaan on perustettu evakuoitujen rekisteröintikeskus. Keskuksen edessä parveili torstaina lehdistön edustajia ja ihmisiä, joilla ei ole vielä väliaikaismajotusta. TONI REPO Läheisen Ikean parkkipaikalla liput laskettiin puolitankoon suruliputuksen merkiksi. TONI REPO Marisa Fontana omistaa ravintolan romahduspaikan lähellä olevalla näköalapaikalla. TONI REPO Genovalainen Massimo Paleze tutkaili kiikareilla romahduspaikkaa. Jari Toivonen Massimo Ricotto kuljettaa ruokaa ja juomaa evakuoiduille. TONI REPO Alle vuoden ikäinen Isabella on yksi evakuoiduista. Ecuadorilaislähtöinen Mariella Mesa avasi kotinsa ovet tytön äidille. TONI REPO Previous Next

Genova

Maija Salmi

Genovan keskustaan on pystytetty tiistain siltaonnettomuuden takia kriisikeskus, josta turman vuoksi evakuoidut ihmiset voivat hakea apua. Kaupunki tarjoaa heille majoitusmahdollisuuden, ruokaa, kriisiterapiaa ja terveydenhoitoa.

Lännen Media vieraili kriisikeskuksen luona, jonka sisälle toimittajilla ei ole asiaa. Median edustajia oli torstaina aamupäivällä paikalla runsaasti.

Osa evakuoiduista on majoittunut hotelleihin tai kaupungin tarjoamaan hätämajoitukseen. Suurin osa asuu sukulaisten ja ystävien luona.

Ecuadorilaislähtöinen Mariella Mesa pitää sylissään ystävänsä alle vuoden ikäistä Isabella-vauvaa. Ystävä on nukkunut lapsensa kanssa Mesan luona onnettomuudesta lähtien, sillä hänen oma kotinsa sijaitsee onnettomuuspaikalla, sillan alla.

Yli 600 ihmistä evakuoitiin onnettomuuden jälkeen, koska sillan pelätään romahtavan uudestaan.

Kodissani on nyt kymmenen ihmistä, koira ja kissa. Alkaa olla hieman ahdasta, Mesa sanoo.

Myös Mesan evakuoidulla ystävällä on suuri perhe, minkä vuoksi osa hänen lapsistaan on joutunut nukkumaan äitinsä kanssa eri paikassa.

He ovat ikävöineet häntä paljon. Kodin menetys on ollut vaikeaa kaikille. Siksi ystäväni odottaa nyt kaupungilta mahdollisuutta hätämajoitukseen, Mesa kertoo.

Kukaan ei tiedä, milloin evakuoidut ihmiset pääsevät palaamaan koteihinsa.

Epävarmuus piinaa

Avustustyöntekijä Massimo Ricotton mukaan evakuoitujen ahdistusta lisää se, että kukaan ei tiedä mitä heidän taloilleen tapahtuu.

Huhujen mukaan romahtaneen sillan pystyssä olevat osat tuhotaan, ja samalla tuhoutuvat sillan alla ja ympäristössä olevat kerrostalot.

Ne joiden talo ei sijaitse suoraan sillan alla, ovat päässeet hakemaan kodeistaan tärkeimpiä tavaroita, Ricotto kertoo.

Osa evakuoiduista ihmisistä puhuu keskenään keskuksen edustalla sijaitsevalla penkillä. He torjuvat toimittajien haastatteluyritykset sinnikkäästi.

Nyt ei ole hyvä hetki, yksi heistä sanoo.

Sen sijaan keskukseen tulevat poliitikot puhuvat mielellään.

Italian oikeistolaiseen pääministeripuolueeseen kuuluva kaupunginvaltuutettu Renato Falcidia kertoo, että hätämajoituksessa on enää kolme ihmistä. Muut ovat päässeet joko sukulaisten ja ystäviensä luokse tai kaupungin tarjoamaan hotellimajoitukseen.

Hän kiittelee kaupunkilaisten solidaarisuutta.

Monet ovat avanneet ovensa evakuoiduille, hän kertoo.

Kaupunginvaltuutettu Paola Bordillin mukaan evakuoituja on yhteensä 632.

Heistä 400 on hakenut apua kriisikeskuksesta, Bordilli sanoo.

"Sillan kunto pelotti minua"

Romahtanutta siltaa vastapäätä sijaitsevalta kukkulalta näkee onnettomuuden tuhot. Raunioita raivataan kaivinkoneella ja helikopterit lentävät turmapaikan yläpuolella.

Joukko uteliaita paikallisia on kerääntynyt katsomaan tuhoja ja ottamaan valokuvia sillasta. Yhdellä heistä on mukanaan kiikarit.

Kukkulan päällä olevaan vanhainkotiin äitiään katsomaan tullut Anna ei suostu valokuviin, mutta haluaa kertoa näkemyksensä turman syistä. Annan mukaan Genovan infrastruktuurista ei ole pidetty huolta moneen vuoteen.

Turmassa kuollut chileläinen oli hänen hyvä ystävänsä.

Arvasin, että jotain tällaista tulee tapahtumaan. Jouduin ylittämään sillan päivittäin enkä koskaan tuntenut oloani turvalliseksi.

Annan mukaan sillan ongelmista oltiin tietoisia, mutta niitä ei ikinä pyritty kunnolla korjaamaan.

Onni onnettomuudessa oli, että silta ei pudonnut sen alla olevien talojen päälle.

Vanhainkodin pihassa on myös nimettömänä pysyttelevä hoitaja, joka on samaa mieltä Annan kanssa.

Huomasin, että siltaa oli vahvistettu sementillä. Tajusin, että siitä on tullut liian painava.

Hoitaja kertoo kiertäneensä sillan aina, kun siihen oli mahdollisuus.

Sillan kunto pelotti minua.

Nyt hänen 19-vuotias tyttärensä toimii vapaaehtoisena raivaustöissä.

"Ei tällaista voinut kuvitella"

Moni haastatelluista genovalaisista syyttää onnettomuudesta välinpitämättömyyttä.

Kukkulan vieressä sijaitsevaa ravintolaa pitävä Marisa Fontana, 83, oli ostoksilla, kun hän kuuli kovaa meteliä.

En tietenkään tajunnut, mitä tapahtui. Ei tällaista olisi voinut edes kuvitella, hän sanoo tarjoillessaan Coca colaa vuonna 1929 perustetun ravintolan tiskillä.

Fontana ei syytä onnettomuudesta ketään.

Uskon kohtaloon. Valitettavasti tämä oli joidenkin ihmisten kohtalo.

Kriisiterapiaa omaisille sairaalassa

Lohduttomin tunnelma on San Martinon sairaalalla, jonne on tuotu turmassa menehtyideiden ruumiit. Sairaalan pihalla lohdutetaan omaisia, joita varten on tarjolla kriisiterapiaa joka päivä aamukahdeksasta iltakahdeksaan.

Sairaalan ulkopuolella istuu nainen, joka odottaa napolilaista serkkuaan saapuvaksi Genovaan.

Hänen poikansa oli menossa ystäviensä kanssa Nizzaan lomalle. He kaikki kuolivat sillan romahdettua, nainen sanoo.

Hän ei halua esiintyä nimellään eikä suostu valokuviin. Menetys on suuri isku koko suvulle.

He olivat vain päivää aiemmin päättäneet lähteä Napolista ajamaan kohti Nizzaa, nainen kertoo.

Nyt pojan äiti joutuu tekemään saman matkan tunnistaakseen poikansa ruumiin.

Turman syyn selvittely on vasta alkanut ja jatkuu vielä pitkään. Tällä hetkellä syytettyjen kärjessä on Autostrade per l'Italia, jonka omistamalla tiellä silta sijaitsi.

Lauantaina Italiassa vietetään kansallista surupäivää uhrien muistolle, ja maassa järjestetään muistotilaisuuksia.

Torstaina onnettomuuspaikan vieressä sijaitseva Ikea oli auki, mutta sen liput oli laskettu puolitankoon. Myös Italian jalkapalloliiga Serie A:n Genovan joukkueiden pelit on peruutettu lauantailta, mutta on mahdollista, että koko liigan pelit perutaan onnettomuuden takia.