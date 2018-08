Taitoliitto käynnistää käsityöperinnön kummitoiminnan – Taito Keski-Pohjanmaa pilottialueena



Pia Räihälä

Taitoliitto aloittaa uuden toiminnan käsityöperinnön säilyttämiseksi, ja Taito Keski-Pohjanmaa ry on hankkeessa yhtenä pilottialueena.

Käsityöperinnön kummitoiminta -hanke antaa ihmisille mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa kulttuuriperinnön säilymiseen. Hankkeen tavoitteena on myös lisätä ihmisten tietoisuutta ja osallisuutta omaan paikalliseen kulttuuriin.

Museovirasto on myöntänyt vuonna 2018 Taitoliitolle 7600 euron avustuksen hankkeen toteutukseen.

Käsityöperinnön kummitoiminta -hankkeessa rekrytoidaan käsityökulttuurista kiinnostuneita tutkimaan, huoltamaan ja uudistamaan käsityötä omalla alueellaan. Hankkeessa rakennetaan malli paikallisesti kiinnostavan käsityöperinteen tunnistamiseen sekä perinteestä huolehtimiseen ja uudistamiseen.

Hankkeen tavoite on innovoida uusia tuotteita, toimintamalleja tai tapahtumia, joissa paikallinen käsityöperinne on keskiössä.

Käsityöperinnön kummitoiminta -hanke toteutetaan taitojärjestön 18 paikallisyhdistyksen kautta. Ensimmäisinä pilottialueina toimivat Taito Etelä-Pohjanmaa, Taito Keski-Pohjanmaa, Taito Etelä-Suomi ja Taito Keski-Suomi. Paikallisyhdistyksillä on verkostot ja tieto paikallisesti elävästä käsityöperinteestä. Taitoyhdistykset kokoavat yhteen oman alueensa käsityökummitoiminnasta kiinnostuneita toimijoita. Suomen käsityön museo on hakkeessa Taitoliiton yhteistyökumppanina.

Euroopan unioni on nimennyt vuoden 2018 Kulttuuriperinnön teemavuodeksi. Suomessa vuoden pääteemana on osallisuus kulttuuriperintöön. Vuoden kansallisena tavoitteena on paitsi edistää osallisuutta ja osallistumista myös lisätä kulttuuriperinnön saavutettavuutta, saatavuutta sekä kulttuuriperinnön kestävää käyttöä.

Taitoliiton Käsityöperinnön kummitoiminta käynnistyy toimijoiden tapaamisella Jyväskylässä Suomen käsityömuseolla 21.8.2018. Tapaamisessa valotetaan muun muassa museoyhteistyön mahdollisuuksia ja tutkitaan museon arkistoja ja kokoelmien aarteita.