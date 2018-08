BI-korttelin purkutyöt käyntiin Pietarsaaressa: Raskas liikenne lisääntyy – kuukauden sisällä osa Pietarinpuistikkoa voi olla väliaikaisesti suljettu liikenteeltä



Ensimmäiset kauhaniskut on suoritettu. Vanhan opinahjon purkutyöt vaikuttavat pitkään Pietarsaaren liikenteeseen. Pentti Höri

BI-talo, jossa Åbo Akademin lastentarhaopettajaopisto toimi Pietarsaaressa vuosina 1981–2013, on nyt tyhjä ja asbestipurku on tehty. Viikon varrella on jo raivattu pois puita ja pensaita, ja rakennuksen purkutyö voi alkaa. Purkutyö merkitsee raskaan liikenteen lisääntymistä korttelissa.

– Viemme pois noin 14 000 tonnia rakennusmateriaalia, roskaa ja saastunutta maaperää. Se vastaa yli 300 rahtikuljetusta, sanoo Iita Ojala, Pietarsaaren kaupungin rakennuttajainsinööri.

Purkutyö loppuu syyskuun alkupuolella. Sen jälkeen käynnistyy maasaneeraus, joka jatkuu vuodenvaihteeseen. Aikataulu riippuu siitä, mitä maaperästä löytyy. Tontti on entinen kaatopaikka, missä on roskaa ja maaperässä liikaa haitallisia aineita.

ELY-keskuksen linjaukset ohjaavat saneeraustyötä. Konsulttiyhtiö Ramboll Suomi Oy toimii kohteen ympäristöteknisenä valvojana ja ottaa säännöllisesti maaperänäytteitä.

– Sen lisäksi voi käydä niin, että joudumme viemään pois jopa 2 700 tonnia maaperää, jos joudumme saneeraamaan maata Pietarinpuistikon itäpuolella olevan jalkakäytävän alla, ja mahdollisesti Pietarinpuistikon pohjoiseen menevän väylän alla. Suosittelen, että korttelissa liikkuvat ovat erityisen tarkkaavaisia raskaasta liikenteestä johtuen, sanoo Ojala.

Uusia liikennejärjestelyjä on luvassa kuukauden sisällä. Projektipäällikkö Yngve Sundström, Sundström Oy:stä joka toteuttaa purkamisen ja saneeraamisen, ei usko, että lisääntynyt liikenne tontin ympärillä häiritsee yleisöä kovin paljon.

– Viemme materiaalia Pietarinpuistikon kautta etelään Rantatielle ja jatkamme Kokkolaan. Vältämme keskustaa, sanoo Sundström.

Aikomuksena on aloittaa työt Pietarinpuistikon itäpuolen alla olevalla jalkakäytävällä ja Pietarinpuistikon pohjoiseen menevän väylän alla kuukauden kuluessa. Ensin otamme maaperänäytteitä, tarvittaessa maaperää viedään pois myös sieltä.

– Jalkakäytävä suljetaan kokonaan liikenteeltä. Kun olemme ottaneet maaperänäytteitä, saamme selville joudummeko katkaisemaan myös Pietarinpuistikon. Kaivamme, kunnes saamme puhdasta maaperää ja siivoamme jälkemme. Syksyn aikana laitetaan uutta asfalttia. Osan puista joudumme poistamaan, sanoo Sundström.

Uutta Kielikylpykoulua suunnitellaan parhaillaan. Kouluun tulee esikoulu ja alakoulu. Tavoite on aloittaa rakentamistyöt maalis-huhtikuussa 2019.