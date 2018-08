Ari Ohtamaa siirtyy Pallo-Karhujen junioripäälliköksi



Ari Ohtamaa valmensi vuosina 2015 - 2017 YJK:n 2-divisioonan joukkuetta. Arkistokuva Ismo Kunelius

Jari Kangaskorte

Nivalalainen jääkiekko- ja urheiluvaikuttaja Ari Ohtamaa, 57, on valittu Kuusamon Pallo-Karhujen jääkiekkojoukkueen junioripäälliköksi.

– Innostunut ja kokenut pitkän linjan jääkiekko-osaaja saatiin ruoriin, kommentoi Raimo Lohilahti Pallo-Karhujen sivulla.

Ohtaamaa aloittaa tehtävässään 17. syyskuuta. Hänen vastuullaan on seuran juniorikiekon kehittäminen, jonka lisäksi hän ottaa hoitaakseen easyhockey- ja tyttökiekkotoiminnan perustamisen.

– Tarve näille toiminnoille on ollut jo vuosia, ja nyt ne päästään Ohtamaan johdolla toteuttamaan. Projekti on kaksivuotinen ja rahoitusta on saatu opetusministeriöltä seuratukena, jonka lisäksi myös seura osallistuu kustannuksiin.

Ohtamaalla on takanaan mittava pelaajatausta Mestistasolta saakka. Valmentajana hän on toiminut kaikissa ikäluokissa sekä valmennuspäällikkönä kolme vuotta. Viime vuosina Ohtamaa on käynnistänyt Nivalassa easyhockey- ja kerhotoimintaa. Työkokemusta on kertynyt myös liikuntaneuvojana ja liikuntapalvelupäällikkönä. Urheilumanagerina Ohtamaa on toiminut esimerkiksi Kalevan kisoissa SM-pronssia estejuoksussa saavuttaneelle Miika Tenhuselle.

– Suurella mielenkiinnolla lähden uusien haasteiden pariin. Minulla oli jo sovittuna valmennuspesti Ylivieskan Jääkarhujen kanssa, mutta se saatiin yhteisymmärryksessä purettua, kun avautui tämmöinen mahdollisuus. Kävin Kuusamossa haastattelussa, ja he ilmoittivat valinnasta alkuviikosta.

Kuusamolaisessa jääkiekossa käynnistyy samalla uusi aikakausi. Uusi jäähalli-monitoimihalli pitäisi valmistua lokakuun alussa.

– Tarkkaa päivämäärää ei vielä tiedä milloin jäälle päästään, mutta erilaisia rekrytointi- ja suunnittelutehtäviä on tiedossa alusta lähtien. Olen ollut mukana monissa eri urheilulajeissa. Yritän samalla rakentaa yhteistyötä eri lajien välillä, josta on hyötyä kaikille osapuolille, Ohtamaa suunnitteli.